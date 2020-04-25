Сергей Шишкарев: Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал решение досрочно завершить чемпионаты России по гандболу среди мужчин и женщин.

- Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с кононавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации влияния пандемии на развитие гандбола в нашей стране, - цитирует Шишкарева пресс-служба Федерации.

Напомним, что в субботу, 25 апреля, состоялось онлайн-заседание исполкома Федерации гандбола России, на котором было принято решение завершить чемпионаты России в нынешнем сезоне. Чемпионами России в сезоне-2019/20 признаны «Чеховские медведи» и «Ростов-Дон».