Сергей Шишкарев: Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон - Советский спорт
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25 апреля 2020 14:09Гандбол

Сергей Шишкарев: Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал решение досрочно завершить чемпионаты России по гандболу среди мужчин и женщин.

- Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с кононавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации влияния пандемии на развитие гандбола в нашей стране, - цитирует Шишкарева пресс-служба Федерации.

Напомним, что в субботу, 25 апреля, состоялось онлайн-заседание исполкома Федерации гандбола России, на котором было принято решение завершить чемпионаты России в нынешнем сезоне. Чемпионами России в сезоне-2019/20 признаны «Чеховские медведи» и «Ростов-Дон».

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