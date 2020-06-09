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09 июня 20:42
автор: Шарафудинов Виктор

Мужскую сборную России могут пригласить на чемпионат мира

Турнир состоится в Египте в январе следующего года.

Официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о том, что мужская сборная страны претендует на приглашение на чемпионат мира 2021 года, который в январе состоится в Египте.

Министерство спорта РФ официально пообещало оказать поддержку заявке ФГР.

Стоит напомнить, что в апреле исполком Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) из-за пандемии коронавируса принял решение отменить все игры европейского отборочного турнира ЧМ-2021. 10 вакансий, которые должны были быть разыграны в квалификации, распределили по результатам чемпионата Европы 2020 года, на котором российская команда заняла лишь 22-е место.

«Руководители Минспорта и ФГР обсудили заявку России на wild card мужского чемпионата мира. Из-за отмены квалификационных матчей наша команда потеряла шансы отобраться на ЧМ-2021 и теперь претендует на приглашение со стороны Международной федерации гандбола (IHF). Олег Матыцин обещал официально поддержать заявку», – сказано в сообщении федерации.

В формате wild card Международная федерация гандбола распределит два места на ЧМ-2021. Всего в финальном турнире с 14 по 31 января следующего года примут участие 32 команды.

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