Мужскую сборную России могут пригласить на чемпионат мира

Официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о том, что мужская сборная страны претендует на приглашение на чемпионат мира 2021 года, который в январе состоится в Египте.

Министерство спорта РФ официально пообещало оказать поддержку заявке ФГР.

Стоит напомнить, что в апреле исполком Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) из-за пандемии коронавируса принял решение отменить все игры европейского отборочного турнира ЧМ-2021. 10 вакансий, которые должны были быть разыграны в квалификации, распределили по результатам чемпионата Европы 2020 года, на котором российская команда заняла лишь 22-е место.