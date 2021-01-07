Сборной России по гандболу запрещено использовать национальную символику во время чемпионата мира

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин сообщил о том, что игрокам национальной команды будет запрещено воспроизводить национальный гимн и демонстрировать флаг страны на предстоящем чемпионате мира.

Напомним, что мировое первенство состоится в Египте с 14 по 31 января. На соревнованиях российская сборная будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России».

– Доходит до маразма. Ходить в форме с национальной символикой мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах. Запрет распространяется и на гимн, – цитирует Воронина ТАСС.

Напомним, что CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.