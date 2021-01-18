Сборная России обыграла Южную Корею на чемпионате мира

В составе россиян, выступающих на турнире под названием «Команда Федерации гандбола России», больше всего голов забили Дмитрий Корнев и Павел Андреев – оба игрока отметились пятью точными ударами. Лучшим у соперников в данном показателе стал Хен Ким (8 голов).

Таким образом, подопечные Велимира Петковича набрали пять очков и заняли первое место в турнирной таблице группы H. Ранее команда обыграла Словению (31:25) и сыграла вничью с Белоруссией (32:32).

Российская сборная вышла в основной раунд мирового первенства.