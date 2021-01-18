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18 января 20:55

Евгений Трефилов: Швеция станет самым неудобным соперником для сборной России на чемпионате мира

Первый вице-президент Всероссийской федерации гандбола Евгений Трефилов поделился ожиданиями по поводу предстоящих выступлений сборной России на основном этапе чемпионата мира, который пройдет в Египте.

Отметим, что сегодня российская команда обыграла Южную Корею со счетом 30:26 и вышла в основной раунд мирового первенства с первого места. Ранее команда обыграла Словению (31:25) и сыграла вничью с Белоруссией (32:32).

Соперниками подопечных Велимира Петковича в группе станут Египет, Швеция и Северная Македония.

– Египет проводит турнир – отдадим ему 10%, у арабов хорошие броски. Для нас самые неудобные – шведы, с македонцами мы знаем, как играть. Одну игру со сборной Швеции мы сыграем либо вничью, либо уступим, а это чревато тем, что выше не попадем. Посмотрим, на сколько хватит наших ребят, потому что нормального тренировочного сбора не было — коронавирус все спутал, – цитирует Трефилова News.ru.

Чемпионат мира завершится 31 января.

источник: News.ru
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