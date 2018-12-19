Героическое серебро женщин и Вяхирева как Месси. Итоги года в гандболе

Гандбол 19 декабря 2018 12:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Советский спорт» - о главных событиях года в гандболе.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

В минувшем году прошли чемпионаты Европы по гандболу. В январе бились мужчины, в декабре – девушки. У первых получился очень сильный турнир с крутой интригой. Там абсолютно нереальные вещи творил чех Онджрей Здрахала, который в семи играх забросил 55 мячей, но его усилий к сожалению не хватило, чтобы вывести свою сборную в топ-4.

В матчей за пятое месте против хозяев – сборной Хорватии - Здрахала отличился 13 раз, а вся остальная его команда – 14. Он чуть было в одиночку не вытащил этот матч. Чехи проиграли 27:28, при этом уступая 10:16 к перерыву.

Чемпионами стали испанцы. Мы уже давно привыкли к тому, что они берут медали Евро в гандболе, но золото эти парни выиграли впервые в истории. В мировом гандболе практически безраздельно правят французы, но тут трехцветные остались лишь третьими, проиграв четыре мяча в полуфинале как раз Испании.

В итоге за всю Францию пришлось отдуваться девушкам. Другого результата, кроме первого места, от них никто не ждал, потому что чемпионат был домашним. Но начало выдалось непростым.

Француженки стартовали с поражения от России, которой они также проиграли два года назад в финале Рио-2016. Впрочем, по ходу турнира набрали ход и в финале отомстили команде Евгения Трефилова за все обиды. Большую часть матча россиянки на равных сражались с хозяйками Евро, но под конец сказалась маленькая скамейка. Француженки активнее прибегали к ротации, что позволило их лидерам сохранить силы на концовку. Во многом благодаря этому им удалось победить.

ГЕРОЙ ГОДА

Анна Вяхирева – одна из лучших гандболисток мира и MVP прошедшего Евро. В финале сборная России держалась в игре до самой концовки только благодаря ей. Действиями Вяхиревой на площадке восхищались все, кто видел ее хотя бы эпизодами.

Тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин, посмотревший финал женского ЧЕ, даже сравнил Анну с Лионелем Месси. Вот, что значит – опыт. Юрий Палыч ни разу не ошибся. Прозвище Вяхиревой – «Гандбольный Месси».

Ане всего 23, она выиграла кучу наград со сборными в младших возрастах, всякий раз становясь самым ценным игроком. Да что говорить, Вяхирева стала MVP гандбольного турнира Рио-2016, приведя Россию к историческому золоту!

Глядя на ее габариты, сложно понять, как эта с виду хрупкая девушка может пулять мячи в створ ворот со скоростью под 90 километров в час и толкаться в районе девятиметровой линии, выдерживая давление соперниц. Но у Вяхиревой уникальное понимание игры, великолепная техника работы с мячом и прекрасное видение партнеров. Нам повезло, что мы ее современники.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Ондржею Здрахале уже 35 лет и в сборной Чехии он играет с 2003 года. В своей стране он безоговорочный топ, но есть нюанс. Чехия, мягко говоря, не самая гандбольная страна. Почти всю карьеру Здрахала провел в зарубежных клубах. Он поиграл в Германии, Швецарии, а с этого сезона будет рвать чемпионат Польши.

Но перед этим он закатил жгучий перформанс на мужском Евро. 55 голов в семи матчах! Мужчина просто выходил и решал целые игры. Благодаря вдохновенной игре Здрахалы чехи обыграли очень сильных датчан, а сам Ондржей забросил в том матче восемь мячей.

А чего стоит его эпичная погодя за хорватами в игре за пятое место! Чехи едва не догнали хозяев турнира, уступая к перерыву шесть мячей. Здрахала вколотил 13 банок. Это было великое шоу. Жаль только, что до медалей с такой командой добраться было нереально. Ондржею придется довольствоваться титулом лучшего бомбардира Евро. Что тоже неплохо. В историю мужик уже вошел.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ РОССИЯ?

Конечно же, серебром женской сборной. Кто бы что ни говорил, это очень большой успех. Дела в российском гандболе обстоят не самым лучшим образом. Денег нет, спонсоров тоже, перспектив мало. Этот вид спорта практически не получает подпитки новыми кадрами. Поэтому любая победа на международной арене получается вопреки.

У команды Евгения Трефилова не самая привлекательная игра, не лучший состав, но есть могучий характер русских женщин и его зажигательные установки. А еще есть Анна Вяхирева, которой можно всегда отдать мяч, когда не знаешь, что делать. Она разберется.

Золото Рио-2016 до сих пор кажется чудом. И последовавший провал на чемпионате мира-2017, где женская сборная России вылетела в четвертьфинале, никого не удивил. Все по инерции требовали медалей на Евро-2018, но добиться их было изначально очень тяжело. Девчонкам удалось. Их надо качать.

Мужчинам о таком успехе только мечтать. О мужской сборной России уже никто и не вспоминает. Последние медали ей были завоеваны еще в Афинах-2004. Сейчас наша мужская команда если и отбирается на крупные турниры, то ограничивается выступлениями в группе. А на прошедший Евро-2018 вообще не попала.