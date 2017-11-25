Зеленому дерби посвящается!

22 ноября: «Салават Юлаев» на своей площадке разгромлен «Ак Барсом» (0:5).

29 ноября: Уфа приедет в Казань и постарается взять реванш. Или снова победят «барсы».

В промежутке между двумя этими топ-матчами мы решили побеседовать с двумя главными красавицами команд. Кстати, вопросы им были заданы одинаковые, но ответы друг друга они не видели. Вот такое жесткое условие.

Сейчас на нашу анкету ответит Ульяна Тригубчак, звезда «Салавата Юлаева». Кстати, недавно она вошла в десятку главных красавиц в конкурсе популярного глянцевого журнала.

«Моя жизнь изменилась не так радикально, как можно было бы предположить, - говорит Ульяна. – Просто парни стали писать чуть больше, чем раньше. Что касается прироста подписчиков, то после репоста Дудя (Юра, привет! Спасибо тебе еще раз) мне прибавилось гораздо больше человек, так что хайп был не таким уж внушительным. Что действительно изменилось, так это требования к моему контенту в инстаграме. Если раньше могла позволить себе выложить пост спонтанно, то сейчас я с большей ответственностью слежу за качеством фотографии и описанием».

- Ты – лидер Ice Girls, группы поддержки «Салавата Юлаева».Много ли времени, сил у тебя и у девочек уходит на подготовку к матчам, на репетиции?

- По-хорошему нам нужно посещать тренировки совместно с федерацией фигурного катания два раза в неделю. Но не все девочки могут ходить в таком режиме. В первую очередь это связано с тем, что нам назначают неудобное время по остаточному принципу, так как в приоритете арендаторы льда, которые покупают лед за деньги.

Во-вторых, многие из нас работают или учатся. Ну и в-третьих, сложно жертвовать личным временем, зная сколько платят нам и сколько платят в других клубах… Еще на льду, как ни странно, реально ХОЛОДНО. Сопли, кашель и простуда давно стали привычным делом.

- Какое твое главное увлечение, кроме группы поддержки?

- Группа поддержки хоккейного клуба «Салават Юлаев» (СЮ) - лишь одно из многих увлечений. Я пишу статьи для sport.bo (в последнее время новыми статьями не баловала, но на днях снова взялась за старое), веду инстаграм, а также выпускаю спортивные новости на своем YouTube-канале «Спорно о спорте». Вообще я много чем занимаюсь, но в последнее время стало сложно разглядеть грань между работой и увлечением. Я постоянно хожу на курсы, обучаюсь самостоятельно, посещаю тренинги, участвую в съемках, даю интервью… В общем, не скучаю.

- Сталкиваешься ли с неадекватными болельщиками во время матчей и после них? Достают ли неадекватные болельщики в соцсетях?

- Болельщики «СЮ» - самые преданные и адекватные, поэтому у меня никогда не было проблем на «Уфа-Арене». По этой же причине я с радостью гуляю по фойе и фотографируюсь со всеми желающими.

Ну а соцсети – совсем другое дело, там неадекватов можно коллекционировать. Завистники и завистницы, извращенцы, школьники, агрессивные болелы, иностранцы, религиозные фанатики, моралисты и многие другие так и норовят написать гадость, научить меня жизни или отправить фотку своей пиписки. Но таких немного – большинство подписчиков добрые, с чувством юмора, любят хоккей и меня.

- Кто из хоккеистов СЮ больше всего общается с девушками из группы поддержки? Писал ли кто-то тебе и до чего доходило дело?

- Было бы некрасиво с моей стороны рассказывать о таких вещах.

- Если бы ты могла познакомиться - и, возможно, сходить на свидание - с любым хоккеистом «Салавата Юлаева» или вообще КХЛ, кто бы это был?

- Тут такое дело, что многие хоккеисты меня и так знают. Причем не только из «СЮ», но и из других клубов КХЛ и НХЛ. Так что условно я могу попробовать позвать на интервью любого игрока, обратившись к нему напрямую через соцсети или пресс-службу клуба.

Отдельно стоит отметить мою неприязнь к питерскому СКА. При всем изобилии звездных игроков, ни один из них мне не интересен. В остальном игроки всех других клубов КХЛ достойны отдельного внимания. Но в «СЮ» тоже есть свои любимчики: например, Гриша Панин, Максим Гончаров и Бен Скривенс – наиболее интересные личности, на мой взгляд.

- Есть ли у тебя бойфренд и как он относится к тому, что ты являешься частью группы поддержки? Если его нет, то каким должен быть парень, чтобы стать им?

- Есть бойфренд или нет - это мое личное дело. А вот каким он должен быть – с радостью поделюсь. Главное: чувство юмора, харизма и ум. Если хочешь быть с человеком достаточно долго, нужно чтобы рядом с ним было интересно и комфортно. Все остальное – дело наживное. Ах да, ему так же потребуются стальные нервы, чтобы выдержать мой истеричный характер и жестокое чувство юмора.

- Знаешь ли ты кого-то из группы поддержки «Ак Барса»? Следишь ли за ними, и как тебе их работа?

- А у «Ак Барса» есть группа поддержки? Вот так дела. Интересно как они называются? «Ак Барсуки»? «Ак Барсучки»? «Ак ак ак… Барсявки»? Так, вот... загуглила. Bars angels, оказывается. 795 подписчиков в инстаграме, ну-ну… В Татарстане их может быть и знают. Но точно не за его пределами.

- Есть ли между группой поддержки «СЮ» и «Ак Барса» какая-то здоровая конкуренция, как между хоккейными командами?

- До зеленого дерби между группами поддержки «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» еще ой как далеко в связи с явным неравенством сил.

- На сколько баллов из десяти ты бы оценила красоту девушек группы поддержки «СЮ» и «Ак Барса», но только объективно?

- Тут стоит сделать оговорку: группа поддержки «СЮ» делится на тех, кто на льду, и тех, кто танцует. Как я понимаю, своих Ice Girls у «Ак Барса» нет, так что счет по-честному становится 10-0.

Что касается тех, кто танцует, все не так просто. Популярность – одно, а внешность и профессиональные танцевальные навыки – совсем другое. Бегло ознакомившись с внешностью Bars Angels, я пришла к выводу: девчонки красивые как у нас, так и в Казани. Так что тут счет равный. А вот насчет уровня танцев не скажу. Но могу предположить, что при достойной зарплате в «Ак Барсе» девочки танцуют более ответственно и профессионально.

- Группу поддержки какого клуба КХЛ, кроме своего, ты считаешь лучшей? Почему?

- В первую очередь выделю «Йокерит». Их девчонки, особенно блондинки, заводят даже меня! В «Спартаке» тоже классные. Также стоит упомянуть SKA Sisters. Но учитывая, что их набирали по ночным клубам (не ищите тут подтекст), девчонок нельзя рассматривать как достойных конкуренток.

- Почему в этом сезоне «Ак Барс» пока круче «Салавата»? Кто в итоге пройдет дальше в плей-офф из этих двух клубов?- «Ак Барс» хорош благодаря своим воспитанникам и сильной хоккейной школе. Люди играют за родной клуб, за свой город. Для них игра за «Ак Барс» - это не просто работа, это честь. Во-вторых, преимущество «Ак Барса» в их тренере. И вовсе не потому что Зинэтула Хайдарович круче, чем Эркка Вестерлунд. Может быть, как раз наоборот. Зачастую сила тренера в КХЛ проявляется лишь на второй сезон. Вспомните Быкова у руля «СЮ». Пока пройдет адаптация, пока тренеры изучат команды соперников на практике, пока подберут оптимальный состав, способный претендовать на Кубок Гагарина, пройдет немало времени. Как минимум один сезон. Стабильность и сила «Ак Барса» кроется в мудром отношении руководства к тренерскому штабу. Им дают работать.

Еще мне кажется, что у хоккеистов всех клубов КХЛ (кроме двух базовых), и «Салавата» в том числе, вполне объяснимые проблемы с мотивацией. Любой профессиональный спортсмен, и уж тем более хоккеист - это победитель по натуре. Каждый из них выходит на лед, чтобы побеждать. Иначе в том, что они делают, нет никакого смысла. Никто не хочет быть лузером. А теперь представьте, каково им работать и побеждать в лиге, в которой все делается только ради СКА и ЦСКА? Каково играть там, где судьи не объективны, нет четкого регламента и нет потолка зарплат, а только обещают его сделать?

Что касается плей-офф, то не хочу загадывать. Хочется верить, что в играх на вылет «Салават Юлаев» покажет свой лучший хоккей и дойдет до финала, как обещал Умарк.

Да помню, я помню.... Титверг! 😜 #титверг #уфа Публикация от uly_3gubchak (@uly_3gubchak) Ноя 9 2017 в 9:33 PST

- Татары или башкиры?

- Табашкиры.

- Какой город из пары Уфа - Казань круче и почему?

- Могу однозначно сказать: Казань гораздо круче Уфы. Больше, развитее, интереснее. Такое чувство, что Уфа по сравнению с Казанью просто остановилась в развитии лет пять назад. Это печально, но Уфу я все равно люблю больше. Все-таки тут мой дом и «Салават Юлаев».

- Зеленое дерби или Эль-Классико в футболе?

- Не совсем корректное сравнение. Все-таки хоккей - это хоккей, а футбол - самый популярный вид спорта на планете. Но в рамках КХЛ, несомненно, это главное хоккейное дерби страны. Так официально признает сама лига, несмотря на жалкие попытки сравнить с зеленым армейское дерби.

- Вопрос-постскриптум. Что ты думаешь об откровениях защитника «СЮ» Захара Арзамасцева? Он же просто бомбу рванул!

- Я всецело поддерживаю Захара в сложившейся ситуации. Уважаю его смелость и открытость, с которой он разговаривал с болельщиками. Это показывает, что он один из тех игроков, кто по-настоящему переживает за клуб. Захар не отбывает номер, а помнит и знает. где играет. Гордится клубом, чей логотип носит на груди. Это именно то, чего не хватает остальным.

Понятное дело, что руководство никогда не признает своих ошибок и будет делать все возможное, чтобы не выносить сор из избы. Постарается выправить ситуацию... Но так можно протянуть и довести ее до совсем уж критической.

Кстати, менеджменту тоже нелегко. Нельзя просто так взять и всех уволить. Нужно искать достойные альтернативы, а их не так много. У Эркки послужной список гораздо солиднее, чем у большинства тех, кто в перспективе мог бы занять его место. И тренер он отличный на самом деле. Возможно дело в том, что слишком уж разные стили у Вестерлунда и у «Салавата Юлаева» как команды. Сколько себя помню, мы всегда играли в зрелищный, атакующий хоккей. Тот же Захаркин понимал это и сумел еще больше выделить эту сильную сторону «СЮ». А сейчас команду пытаются переучить на прагматизм, сделать ставку на оборону. Но это не наше. Ну не приживается эта система. Или приживется лет через пять таких вот мытарств...

И очень хочется, чтобы руководство достойно оценило поступок Захара. Не искало вариантов с его обменом. Если бы все игроки были такими неравнодушными как он, или Линус Умарк (вспомните, как он выламывал дверь в судейскую после проигрыша «Ак Барсу» в плей-офф), «Салават Юлаев» играл бы совсем иначе.