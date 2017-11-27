Обозреватель «Советского спорта» делится своими личными ощущениями от того, что происходит сейчас в мировом спорте.

А, может, нам, действительно, взять, да и самим отказаться от участия в Олимпиаде-2018, как предлагают некоторые читатели «Советского спорта»?

Я давно уже натыкаюсь в комментариях под заметками о «борьбе с допингом» на такое предложение. А, может, и правда – ну ее, эту Олимпиаду?

Не хочется быть экстремалом за чужой счет. Жалко спортсменов. Не хоккеистов, которые и без Олимпиады проживут вполне интересную спортивную жизнь. А больше атлетов из индивидуальных видов спорта, для которых выступление на Играх – действительно единственная вершина в карьере. Ради которой пашут порой всю жизнь…

Но с другой стороны, достало уже читать про всякую подковерную мерзость, связанную с Олимпийскими играми. Я не буду говорить за всех, скажу за себя. У меня в последние годы пропало уважение к олимпийскому движению. Я в него больше не верю. Потому что вижу, что врут. Врут бесстыдно и, главное, пошло.

Вот сейчас мне втюхивают на полном серьезе из уст адвоката Родченкова, что Мутко лично требовал долить допинг в мочу украинского спортсмена, чтобы обеспечить победу россиянину. А Родченков, молодчага, под давлением устоял и делать этого не стал!

Что это за бездарный комикс? На кого он рассчитан? Как я должен к нему относиться? Взяли три затертых до дыр клише – Мутко, Украина, допинг. Наскоро сварганили информационный коктейль и выплеснули его нам в лицо. Оправдывайтесь!

Или чего стоит недавняя история с Зариповым. Сколько шуму! Даниса уже и предателем, опозорившим Россию, не раз обозвать успели. Но хоккеист обратился к адвокатам. Пришлось в «деле Зарипова» по новой разбираться.

И что же?

Оказалось, что доза запрещенного диуретика в его организме, который сам по себе не допинг, но мог якобы что-то скрыть, настолько мала, что… Ничего скрыть в принципе не может!

Ну как же так? Почему раньше нельзя было в этом разобраться? Без адвокатов? Почему сперва клеймо, а потом нормальное расследование, а не наоборот?

И ведь перед Данисом даже никто не извинился официально. ИИХФ скостила срок, чтоб выпустить сразу после окончания расследования и переговоров – и будь доволен!

А псевдоэфедрин, который также упоминался в допинг-пробе Даниса, чтобы убедить нас, что игрок «замазан» и дисквалифицировали его не зря?

Этот препарат облегчает дыхание. А хоккеист – такая профессия, занимаясь которой многие люди ломают носы. Перегородки всмятку, дышать носом трудно. Псевдоэфедрин помогает. Но боже упаси превысить допустимую норму! Сразу окажешься злостным «допингером».

- Дима, что ж они творят, - сказал мне один знакомый спортивный врач, с которым я еще в октябре разговорился о проблемах Зарипова. – Ведь что такое повышенная доза того же псевдоэфедрина? Это вовсе не означает, что она будет влиять на организм игрока как-то по-другому, более мощно. Примешь двойную дозу препарата – он будет действовать дольше, только и всего. Сильнее и быстрее он тебя не сделает. Хоть бы кто им объяснил это что ли…

Но логика и объяснения нынче не в чести. В моде выражения типа «русские допинг жрут горстями» и «государственная программа допинга». И ведь многим наплевать на то, что это выражения абсолютно бессмысленные. Им проще представить себе длинную очередь из российских спортсменов, которых Мутко лично кормит большой ложкой из ведра с надписью «Допинг», чем разобраться, как действует на организм псевдоэфедрин или сколько нужно диуретика, чтобы замаскировать запрещенный препарат.

Это очередной комикс. Но люди любят комиксы. Там ведь все просто, и не надо думать. Все нарисовано. У каждого персонажа - своя четко расписанная роль. Из которой не выпрыгнешь. Законы комикса, как жанра, этого не позволят.

Скажу честно, я от всего этого безобразия устал. Профессиональный спорт теперь прочно ассоциируется в моем сознании с политическими играми, подлогами, поклепами, ложью и прочей мерзостью.

Но, вместе с тем, я со многими спортсменами знаком лично. И я знаю, как они живут. Сколько пашут на тренировках. Каким беззаветным трудом и фантастическим упорством наполнена их жизнь. И эта жизнь не имеет ничего общего с тем геморроем, в который ныне превратили Олимпиаду.

Эти два мира уже не складываются в одно целое. И я понимаю, что звание олимпийского чемпиона – больше не гордость. Это лишь повод косо взглянуть на спортсмена – небось, химичишь? Погоди, скоро выведут тебя на чистую воду…

Ну а если так – зачем нам вообще Олимпиады?

Разве они кого-то сейчас объединяют? Разве служат делу мира на планете?

По-моему, все как раз наоборот…