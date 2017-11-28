Что делать с календарем КХЛ в феврале, если Россию не пустят на Олимпиаду

5-7 декабря на заседании исполкома МОК примет решение, допускать ли российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан. Мы надеемся на торжество разума и здравого смысла, но должны быть готовы к худшему сценарию. Когда Илья Ковальчук, Павел Дацюк и их партнеры по сборной останутся дома. 33 дня простоя или олимпийской паузы в календаре КХЛ – явный перебор. Чем ее заполнить? «Советский спорт» анализирует варианты плана Б.

Вы верите, что КХЛ запретит своим игрокам выступать в Пхенчхане в случае полного отстранения России от Игр-2018? Лично я – нет. Для этого лига должна выйти из-под юрисдикции ФХР и стать аналогом НХЛ в Европе. Такие решения принимаются не в министерских кабинетах, а на самом верху.

Не отпускать легионеров в сборные? Этого тоже вряд ли стоит ждать. России международный скандал не нужен. Тем более ссора с ИИХФ и ее президентом Рене Фазелем, голос которого решил исход голосования за олимпийскую столицу 2014 года в пользу Сочи.

В КХЛ в последние дни даже не хотят слышать о плане Б. В кулуарах утверждают, что вице-президент по хоккейным операциям лиги Георгий Кобылянский ввел табу на эту тему. Впрочем, циркулируют и другие слухи – что, мол, отдел проведения соревнований приступил к анализу занятости арен в феврале. Понятно, на какой предмет. В этом нет ничего предосудительного. Наиболее проблемными в этом плане считаются дворцы в Санкт-Петербурге, Братиславе и Риге.

Итак, обсудим варианты плана Б. Первый из них – мягкий. Плей-офф по срокам не сдвигается, а в феврале каждая команда лиги проводит дополнительные матчи, увеличивая их число с 56-ти до 60-ти. Скажите, какой болельщик откажется от еще двух армейских дерби СКА – ЦСКА? Ведь по календарю непримиримые соперники теперь если и встретятся, то лишь в плей-офф. В прошлом сезоне этим планам помешал «Локомотив», сенсационно снявший команду Дмитрия Квартальнова с кубкового пробега.

Да и двух столичных дерби ЦСКА – «Спартак» в регулярке маловато будет. Московские армейцы и динамовцы играют трижды, а бело-голубые с красно-белыми – четыре раза.

Для изменений в регламенте по ходу «пьесы» требуется вердикт совета директоров КХЛ. Но разве это препятствие, коли в прошлом сезоне легко приняли решение об исключении из лиги «Кузни» и «Медвешчака»?

А СУДЬИ КАК?

Второй вариант перекройки календаря – более жесткий. В феврале добавляются матчи регулярки плюс сдвигается плей-офф. Чтобы исключить спаренные игры в первых двух раундах, от чего лига сознательно уходила. Думается, дней 6-7 должно хватить. Так что старт второго, кубкового этапа в этом случае сместится с 3 марта на 24-25 февраля. Напомним, финал Олимпиады запланирован на раннее утро 25-го.

А вдруг Ледовый в городе на Неве в феврале окажется занят? Ничего страшного. СКА переедет в «Юбилейный», где с блеском провели чемпионат мира-2016. Кстати, московское «Динамо» с «Волшебником» Дацюком в составе кубковый чемпионский поход в далеком 2005 году начало не в насиженных-намоленных Лужниках, а в Сетуни. Есть резервные арены и в Москве – те же Лужники, Сокольники. Наконец, отдыхающий от хоккей «Мегаспорт».

На фоне всех этих перетрубаций встает еще одни деликатный вопрос, судейский. Как быть с арбитрами лиги, номинированными на Олимпиаду в Пхенчхан? Чеха Антонина Ержабека придется отпустить. А россиян Романа Гофмана, Константина Оленина, лайнсменов? Предоставит ли им КХЛ отпуск? Или они останутся на внутреннем фронте?

Честно говоря, своей работой в последнее время российские суди чаще разочаровывают. Все они до уровня отверженного Вячеслава Буланова недотягивают. Но это тема другого разговора.

ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент КХЛ считает все комментарии, связанные с решением МОК, которое будет принято 5 декабря, преждевременными. Лига надеется на то, что сборная России примет участие в Олимпийских играх 2018 года, и выражает поддержку всем российским спортсменам, готовящимся к главным стартам четырехлетия.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

- Эта пауза никому не нужна. Ее нужно заполнять. Причем одних контрольных матчей окажется мало. Думаю, что перекроить календарь будет сложно, особенно плей-офф. Поэтому уже сейчас надо садиться и думать, прикидывать все варианты, учитывать все детали и нюансы. Конечно, будут недовольные, чьи-то интересы окажутся ущемленными. Хотя я до конца верю, что сборная России сыграет на Олимпиаде, и все альтернативные планы останутся на бумаге.

Александр Гуськов, второй защитник снайпер отечественных чемпионатов, эксперт «Матч ТВ»