Каюсь, еще вчера я думал: ну вот все ведущие хоккейные федерации мира поддержали сборную России, заступившись за нее перед МОК. И только американцы отмолчались…

Однако в среду из-за океана вслед за канадской челобитной Томасу Баху прилетело и письмо от федерации хоккея США

«Мы свято верим в то, что допингу не место в спорте, и USA Hockey всегда твердо придерживалась этой позиции, - говорится в официальном послании на адрес МОК. - Наша федерация также верит, что все «чистые» атлеты из всех федераций должны быть допущены до международных соревнований. Как вы знаете, Россия внесла огромный исторический вклад в развитие нашего вида спорта, и мы надеемся, что она станет неотъемлемой частью олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Мы с уважением примем решение МОК по этому вопросу».

Ну что же, теперь круг замкнулся. В мировом хоккейном сообществе не осталось сил, которые были бы против участия сборной России в Олимпийском турнире. Против, как ни парадоксально это звучит, только сам…МОК! Да и то, это пока неофициальная информация.

Но, думаю, бодаться со всеми хоккейными федерациями мира и ИИХФ Бах уже не решится. И особенно – после заявления федерации хоккея США. Ведь не секрет, что именно слово из Америки имеет для нынешнего руководства МОК особенный вес.

Мне же в заявление американцев импонирует фраза что «все чистые атлеты из всех федераций должны быть допущены до международных соревнований».

То есть федерация США не ограничилась только хоккейным турниром, который без сборной России много потеряет. Но выступила против так называемой «коллективной ответственности» всей страны за допинговые нарушения отдельных атлетов.

Есть мнение, что позиция МОК по олимпийской сборной России уже сформирована. И она резко отрицательна по отношению к нам. Однако события последних дней показывают, что спортивный мир не готов принять столь жесткий вердикт.

Так каким же он будет в начале декабря?

Перед тем, как обнародовать свой вариант я бы обратил ваше внимание на два знаковых факта, случившихся в ноябре. Сперва подозрения в применении запрещенных препаратов с российской фигуристки олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Затем дисквалификация была снята с форварда КХЛ, трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова.

Думаю, что эти события произошли неспроста. И дело вовсе не в известных спортсменах, а в топовых видах спорта, которые они представляют, – фигурное катание и хоккей. Согласитесь, представить оба эти турнира без россиян – курам на смех. И это может негативно отразиться не только на имидже Олимпийских игр, который и так уже рухнул вниз из-за бесконечных скандалов, но и на спонсорских контрактах.

У меня прогноз такой: российская олимпийская команда все же попадет под серьезные санкции. Однако МОК сделает исключение, как минимум, для наших хоккеистов и фигуристов. Допустив их к соревнованиям в полном составе и обязательно - под российским флагом.

Это позволит спорящим сторонам как бы свести бой вничью. МОК накажет Россию, но при этом не тронет топовых видов олимпийской программы, где наши спортсмены традиционно сильны.