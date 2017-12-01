1. ДУБЛЬ КУЗНЕЦОВА

«Вашингтон» проиграл у себя дома «Лос-Анджелесу» (2:5). Причем матч стартовал неплохо – в начале первого периода Дмитрий Орлов отобрал шайбу у Тайлера Тоффоли, отправил в атаку Евгения Кузнецова, и тот лихо разобрался с обороной «Кингз». Кстати, сам Орлов так набрал 100-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Мариан Габорик сравнял счет, но Кузнецов отличился теперь в начале второго периода. И все сделал великолепно! Выкатился на ворота и… просто встал. Два защитника улетели вперед, Кузя еще подумал, куда бросать – и на мхатовской паузе поразил цель.

Но дальше забивал только «Лос-Анджелес», а списанный всеми со счету Габорик вообще сделал дубль. «Вашингтон» прервал серию из трех побед.

«Не думаю, что мы играли плохо, - сказал Кузнецов после матча. – Результат плохой – это да. Но мы должны извлечь выводы из того, что не забивали сейчас в своих моментах. Нельзя их так упускать. Они забили, а мы – нет, в этом вся разница».

Нельзя сказать, что и Александр Овечкин провалил матч, хотя получил «–2» за полезность. Но статистика говорит о том, что «Лос-Анджелес» – самый неудобный соперник для Ови. За карьеру он забил «Кингз» меньше всего голов (только пять), показав худший процент точности (6,5%). То есть в Калифорнии знают, как опекать лучшего снайпера современности.

2. МАТЧ ГОЛДОБИНА

Форвард Николай Голдобин не закрепился в основе «Сан-Хосе», и в прошлом сезоне его обменяли в «Ванкувер». Этот чемпионат он начал в АХЛ, в составе «Утики», набирая по очку за матч – 19 (7+12) очков в 18 играх. Очень прилично!

Так что вызов в основу «Кэнакс» был абсолютно заслуженным, и Голдобин в первом же матче набрал очко за передачу. Между прочим, это был победный гол, когда Брок Бесер сделал дубль. Там Николай протащил шайбу в зону и вывел партнера на ворота таким пасом, что Бесер оказался напротив голкипера. Оставалось только его переиграть.

Кстати, этот Бесер – уникальный товарищ. Нащелкал в ноябре уже 10 голов. А ведь новичок. И оказалось, что последний раз в «Ванкувере» это делал еще Павел Буре – в марте 1992 года российский новичок забил 12 голов. И конечно, заслужил «Колдер Трофи». Вот, думаю, и от Бесера этот приз никуда не уйдет.

А еще поздравим Хенрика Седина… То есть, Даниеля Седина – постоянно их путаем. Даниель забил гол в ворота «Нэшвилла». Тем самым шведские близнецы стали первым братским дуэтом, кому удалось набрать каждому по 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ближе всего к этому были Морис Ришар (966) и Анри Ришар (1046). Кстати, на днях прочитал печальную новость – Анри страдает болезнью Альцгеймера и уже не помнит о том, что завоевал 11 Кубков Стэнли и выступал за «Монреаль».

Время – вор. Время очень жестоко.

3. ГОЛ АНИСИМОВА

Интересный факт: главная звезда «Чикаго», истинный снайпер Патрик Кейн забил 10 голов в этом сезоне. А вот скромный трудяга-пахарь Артем Анисимов забросил уже 12 шайб!

Его гол в большинстве был истинно в духе Анисимова: «Вы мне отправьте шайбу на пятачок, а там уже придумаю, как ее в сетку запихать».

Я напомню, что однажды Анисимов забил 37 голов за сезон – это было, когда он выступал в «Хартфорде» (АХЛ). А если говорить об НХЛ, то его рекорд – 22 гола, и это Артем делал дважды: и в «Коламбусе», и в «Чикаго».

Теперь Анисимов может эту планку превзойти. И это когда разбита коронная тройка с Панариным и Кейном, наводившая ужас на защиту всех команд лиги!

Это говорит о том, что Артем – большой самодостаточный мастер. Вы его даже в «Аризону» отправьте – он там будет забивать.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Сделал дубль (2+0) в матче с «Лос-Анджелесом» (2:5)

2** – Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Нэшвиллом» (5:3)

3*** – Артем АНИСИМОВ (Чикаго)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Далласом» (3:4 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

24 – Кучеров, Бобровский

22 – Тарасенко

21 – Овечкин

19 – Бучневич

18 – Радулов

16 – Панарин

15 – Кузнецов

14 – Малкин, Василевский

12 – Анисимов

11 – Зайцев, Сергачев

10 – Варламов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин, Проворов

6 – Куликов, Наместников, Задоров

5 – Слепышев

3 – Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин, Голдобин

1 – Емелин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Лос-Анджелес – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

КУЗНЕЦОВ (ОРЛОВ), КУЗНЕЦОВ – Габорик, Бродзински, Йокинен, Габорик, Тоффоли

В: Овечкин (0+0; -2, 0, 4, 21.47)

Кузнецов (2+0; 0, 0, 4, 20.06)

Орлов (0+1; 0, 0, 2, 24.21)

Нэшвилл – Ванкувер – 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

К.Смит, Форсберг, Бонино – Бесер, Эрикссон, Д.Седин, Бесер (ГОЛДОБИН), Эрикссон

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 18.12)

В: Голдобин (0+1; +2, 0, 1, 13.02)

Чикаго – Даллас – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Дебринкат, АНИСИМОВ, П.Кейн – Янмарк, Факса, Эли, Янмарк

Ч: Анисимов (1+0; +1, 0, 2, 20.47)

Д: Радулов (0+0; 0, 0, 1, 19.00)

Эдмонтон – Торонто – 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

Летесту, Кассиан, Макдэвид, Расселл – Мэттьюз, Мур, Мартин, Нюландер, Марло, Кадри

Э: Слепышев (0+0; -1, 0, 2, 12.23)

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 2, 25.03)

Детройт – Монреаль – 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Манта, Татар, Нильсен – Галлахер, Юдон, Шоу, Гальченюк, Галлахер, Пачиоретти

Миннесота – Вегас – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Гранлунд, Бродин, Э.Стаал, Э.Стаал – Макнэбб, Маршессо

Калгари – Аризона – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Янковски, Бэклунд, Янковски

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 37 (11+26) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 36 (17+19), Годро Калгари – 34 (11+23), Шварц Сент-Луис – 32 (13+19), Кессел Питтсбург – 32 (11+21), Макдэвид Эдмонтон – 31 (11+20), Шенн Сент-Луис – 30 (10+20), Ворачек Филадельфия – 30 (7+23)…

ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 28 (12+16), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 28 (8+20), ОВЕЧКИН Вашингтон – 25 (18+7), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 23 (10+13), РАДУЛОВ Даллас – 22 (8+14), МАЛКИН Питтсбург – 21 (7+14), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 20 (9+11).