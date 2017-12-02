Илья Ковальчук: Таких матчей надо делать больше, не только заграницей

- Днем на раскатке было холоднее, а вечером потеплело, да и в пылу борьбы хорошо, пальцы чуть замерзли, а так хорошо. Лед очень хороший, единственное, в конце снега много было. Но, думаю, во многих дворцах КХЛ такого льда нет.

- Вам свистели с трибун?

- В Хельсинки меня здесь исторически "любят", так что привык к свистку трибун.

- Как вам вообще идея проводить игры на открытом воздухе?

- Супер! Матч на открытом воздухе - это праздник хоккея, атмосфера отличная, таких матчей надо делать больше, не только заграницей. В России есть современные футбольные стадионы, где можно играть. Дай бог, чтобы в будущем таких матчей было как можно больше.

- Общались с вашими партнерами. Показалось, что в рутине КХЛ такая игра радует.

- Конечно, это маленькое приключение. Многие вообще никогда не играли на свежем воздухе. Многие сыграли всего несколько раз. Это всегда хорошее настроение, а сегодня и выиграли.

- Свзязка с Шипачевым сразу сложилась.

- Что тут говорить, Вадим один из лучших центральных форвардов КХЛ. С такими ребятами легко играть, Серега Калинин много черновой работы делает, выцарапывает шайбы.

- Вы переписали рекорд СКА по количеству очков. Раньше был у Сушинского.

- Не знал. Сушинский - хороший игрок, приятно поэтому.

Виктор Тихонов: Если получится в Петербурге, было бы здорово

- Как вам матч на открытом воздухе?

- Никогда в жизни такой атмосферы не было, очень круто. С разминки улыбка не сходила: такой гром, освещение - все было здорово.

Мне вдвойне повезло - у меня здесь живет сестра. Она побывала на матче наконец-то, это ее первый матч КХЛ. Думаю, ей очень понравилось. Отличная идея проводить такие матчи чаще. Я только за. Чтобы все команды испытали такую атмосферу. Если получится в Петербурге, было бы здорово. Надо делать на новом стадионе на Крестовском!

- Не замерзли?

- Наоборот, согрелись эмоциями, победой. Не тяжело было настроиться. У нас с «Йокеритом» всеё время тяжелые матчи, мы всегда настраиваемся на все сто. Сегодня - не исключение. Просто так получилось, что игра необычная, интересная.

- Зачем черные полоски на лице?

- Просто накрасили, и всё, хотели напугать (улыбается).

- СКА не проигрывает на выезде. В чём феномен?

- Сезон длинный, много игр еще. Главное, не терять фокуса, настроя. Выходить готовыми на все 100%. Если выйти на 90% готовыми, нас перекатают и ничего не получится. Главное, настрой