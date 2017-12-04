Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге взял большое интервью у Евгения Малкина.

«ФОРМА УХОДИТ ЗА ПАРУ ДНЕЙ»

- Трудно ли было вернуться в состав «Питтсбурга» после травмы? Вы же пропустили полторы недели.

- Да, тяжеловато. Тем более у нас были две спаренные игры. Хочется поскорее набрать форму. Опять некстати получил травму.

Но это вынужденная передышка. Нельзя идти на лед, если ты чувствуешь, что не можешь помочь команде. Надо сначала залечить травму. Старался вернуться побыстрее, пропустил только четыре встречи.

- Это ведь очень сложно – форсировать реабилитацию, чтобы за 10 дней поставить себя на ноги.

- Да, вы правы. Это самое плохое время. Ты вынужден кататься перед всей командой, например. Приезжать надо на два часа раньше, в районе девяти. То есть ты должен встать в семь утра. Это не так легко, как кажется. А чтобы поддерживать форму, нужно дополнительно бегать, ходить в тренажерный зал.

И как бы ты не работал, это совершенно не похоже на матч. Невесело, когда ты катаешься в одиночку без шайбы, занимаешься один на один с тренером. Никого вокруг нет, и ты просто бегаешь по кругу. Но с этим надо мириться. Я очень хотел не потерять кондиции. Они улетучиваются моментально. Даже если отдохнешь пару дней, ничего не будешь делать – форма уйдет. И потом крайне сложно войти в игру.

«МОЙ ШЛЕМ ЛЕЖИТ В ЗАЛЕ СЛАВЫ»

- Зато плюс в том, что вы смогли больше времени проводить с семьей.

- Да, это здорово. Успели даже съездить в Торонто. Заглянули в Зал хоккейной славы. Я забегал туда давным-давно, буквально на 10 минут. На этот раз погулял там обстоятельно.

- Что вас поразило в Зале славы?

- Хоккейная история. Как 100 лет назад создавали НХЛ. Их древние клюшки, майки, большие традиции. Ретро-видео, которое удалось сохранить…

- Себя нашли на стендах?

- Там лежит мой шлем от 2008 года. Мои перчатки. И хоккейный свитер с юниорского чемпионата мира. Вообще там грандиозный подбор разных сувениров. Поражает, как в Канаде обожают хоккей, когда они собирают любую мелочь. Даже срезают сетку с ворот. Или там просто лежат наши нестиранные тренировочные майки, которые мы под форму одеваем. Хранителям музея даже это интересно!

«ЗА ЧТО НАКАЗАЛИ НАШИХ АТЛЕТОВ?»

- Вы следите за тем, что может случиться со сборной России? Во вторник исполком МОК вынесет решение в Лозанне. Верите, что команда поедет на Олимпиаду?

- Я очень на это надеюсь. И говорю не только о хоккеистах. Хочу, чтобы поехали все наши лучшие спортсмены – лыжники, бобслеисты, фигурное катание. Они же – лицо страны.

- Есть предчувствие, что будет положительный результат?

- А в чем может быть позитив, если многих ребят уже отстранили? Огромный негатив, давление на страну. Ничего хорошего не вижу.

А эти слухи, что Россия будет выступать под нейтральным флагом? Я думаю, наши спортсмены не захотят поехать на таких условиях. Это очень большой удар по самолюбию и по всей стране.

Хочется верить в лучшее. Но спорт – это сейчас огромная политика. Я многих нюансов не знаю, как будут выносить решение в Лозанне. Какие-то мелочи все решают, царапины на пробирках. Но нет основательной доказательной базы, которую выставят на общее обозрение. И все посмотрят на эти факты, потом скажут: «Да, Россия виновата». Но в чем? Где все это?

Мы видим только, как люди бросаются двусмысленными фразами. Дисквалифицируют пожизненно спортсменов, которыми раньше все гордились. Мы несем огромные потери. И трудно понять, за что именно нас наказывают.

«Я ПОДДЕРЖИВАЮ СВОЮ СТРАНУ»

- Кстати, о политике. Вы теперь вступили в движение Putin Team, о чем объявили в инстаграме. Как к этому пришли?

- Понимаете, сейчас политика и спорт так тесно переплелись, что начинают возникать неожиданные вопросы. Например, ты раньше не думал, как можно не попасть на Олимпиаду. Ты просто ехал на ее и все. А сейчас не то, что одного-двух игроков отстраняют – целую страну могут дисквалифицировать!

Не собираюсь оставаться в стороне. Меня тоже это касается. И хочу выразить слова поддержки нашему президенту и нашим спортсменам. Мы все – один народ. Мы – россияне.

Простые люди могут ругать профессиональных атлетов за то, что они много получают. Или еще за что-нибудь. Никого идеального нет, и повод для критики всегда будет. Вот нашего президента тоже не все любят. Но мы должны поддерживать друг друга. Сейчас непростая ситуация.

Слава богу, в Москве все-таки прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу. Я думал, могут что-нибудь придумать, отобрать у нас этот турнир. Вы видите, какое идет давление. Я читал, что допинг уже у футболистов нашли.

- По их игре так сказать трудно.

- Об этом же заявил Виталий Мутко. Но это ведь еще один удар по нам.

Не собираюсь лезть в политику, ходить на митинги, каждый день писать посты в соцсети. Но хочу пожелать удачи всем нашим людям. Выразить поддержку. Я всегда с вами. Особенно поддерживаю тех, кого уже дисквалифицировали. Вот у наших лыжников отобрали медали. Представить трудно, что они чувствуют!

Поверить не могу в то, будто они что-то принимали. Никто не хочет рисковать. А допинг сейчас ищут так тщательно, что спортсменов до Олимпиады проверяют чуть ли не каждый день. На самой Олимпиаде всю душу вынимают. Прошло четыре года после Сочи – и вдруг именно теперь решили отобрать медаль. Или спустя 10 лет. Если честно, я с большим сомнением отношусь к таким решениям. Пробы проверяют моментально, ничего не находят.

А тут вдруг через четыре года на твоей карьере ставят крест из-за каких-то царапин на баночках. Ломают судьбы людям. Откуда появились эти царапины? Это что, вина спортсменов? Увольняйте людей из ВАДА, которые охраняли свои пробирки. Может, они специально так сделали? И мне очень жаль спортсменов, которые попали в такую ситуацию.

«ОВЕЧКИН ПРЕДЛОЖИЛ ВСТУПИТЬ В PUTIN TEAM»

- Подождите, у меня вопрос был не об этом. Общество, в которое вы вошли, называется Putin Team. А не Russia Team. И мы знаем, что весной пройдут президентские выборы. А представьте, что изберут другого президента. Вы его с такой же страстью будете поддерживать?

- Конечно. Президент – лидер нашей страны. Кого бы ни выбрали, будем его защищать. Потому что это выбор всего народа.

Да, у меня есть личные симпатии к нашему президенту. Я с ним встречался, мы общались. Но подержу и другого. Нет такого, что я только за Путина. Вы думаете, если на выборах победит другой кандидат, я отвернусь от своей страны? Нет, конечно!

Мое участие в этом движении не говорит о любви к одному человеку. Я поддерживаю лидера России – страны, которая оказалась в трудной ситуации. Давление идет со всех сторон, и нам нужно сплотиться.

- Вы с Александром Овечкиным пришли к этому? Или это изначально было его идеей?

- Идея Putin Team родилась у Овечкина. Это пошло от него. Мы потом виделись в Вашингтоне после матча, долго разговаривали. Овечкин мне предложил, и я захотел поддержать инициативу. Видел в интернете, как к движению присоединились многие спортсмены. Они тоже демонстрируют всему миру: мы вместе, мы – сила.

- Получается, что название Putin Team всех путает.

- Может быть. Я читал комментарии в интернете, и каких-то людей это отталкивает. Но я подчеркну, что речь идет о поддержке страны.

ВОПРОС РЕБРОМ

«НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ ЕГИПЕТ»

В конце беседы Евгения Малкина попросили оценить шансы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира. Удастся ли выйти из группы «А», куда попали Уругвай, Египет, Саудовская Аравия?

- Египет должны обыгрывать. Саудовская Аравия – подарок? Так не скажу, - задумался Малкин. - Мы играем дома с ними в первом матче, будет очень нервозно.

Но лучше жребий придумать нельзя. Проводим турнир в России, группа не самая смертельная. Проходимая. Поэтому попадать в плей-офф чемпионата мира в такой ситуации обязательно. Без вариантов!