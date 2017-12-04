В субботу в Хельсинки норвежец Патрик Торесен смотрел исторический матч под открытым небом из-за ворот: он постоянно пил горячий чай, не снимал шапку с помпоном и время от времени теребил свою шикарную бороду. Олег Знарок взял новичка, который уже был в СКА, но еще не работал с этим тренерским штабом, на выездную серию. Но дебютировать дал не против «Йокерита», а через пару дней в Нижнекамске.

Зачем СКА вообще понадобился 34-летний иностранный форвард, когда перед клубом стоит задача готовить к Олимпиаде взрослых россиян, а параллельно тянуть наверх юных, к молодежному чемпионату мира и вообще? Внятного и развернутого ответа на этот вопрос пока никто из представителей СКА не дал.

Хотя скорее всего дело просто в подстраховке на случай олимпийского перегруза, травм и других непредвиденных проблем. Все-таки задача брать Кубок Гагарина и становиться первыми трехкратными чемпионами у СКА тоже есть, мыслить уже сейчас нужно не только февралем, но и мартом-апрелем.

Зачем такое перемещение из спокойного чемпионата Норвегии, из «Сторхамара», где можно в удовольствие играть с братом в одной команде, в гораздо более жесткий и конкурентный СКА самому Торесену – гораздо понятнее. Он же тоже будущий участник Олимпиады, Игры для него почти наверняка последние в карьере, сыграть там мощно очень хочется. А за два месяца в петербургском клубе можно как следует разогнаться. Потом еще и титул зацепить – сказка же, а не сценарий.

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В матче возвращения или второго дебюта за СКА Патрик Торесен сразу же вышел во втором звене с Николаем Прохоркиным и Максимом Карповым, который в Хельсинки стоял за воротами на ступеньке пониже и тоже пил чай.

Игра с «Нефтехимиком» вообще была полна приятных для СКА возвращений. Например, после долгого отсутствия снова сыграл защитник Антон Белов, который должен резво набирать форму и ехать на Олимпиаду одним из ключевых игроков обороны. Вылечился молодой защитник Артем Зуб – всех плавно подводили, берегли. И разом выпустили. Не хватает для полного набора только Павла Дацюка, но и он наверняка вернется совсем скоро.

Все возвращенные сразу же попали под очень неприятный «Нефтехимик» – соперника с лучшим защитником недели Пигановичем, предсказуемо настроенным по максимуму против бывшего клуба вратарем Ежовым и колкой атакой. Забил петербуржцам очень непредсказуемый герой – 21-летний форвард Павел Порядин, у него всего вторая шайба в сезоне. В том эпизоде, кстати, не очень точно сыграл как раз Антон Белов: он в борьбе отбросил шайбу к своей синей, а оттуда сразу же прилетел бросок, превратившийся в гол после подставления.

Первый период – 0:1, два периода – по-прежнему ноль голов у СКА, а у «Нефтехимика» немало шансов на второй, в том числе и из-за удалений армейцев. Александр Барабанов в первом перерыве ушел от прямого ответа на вопрос, сложно ли было петербуржцам восстанавливаться после финской игры на открытой площадке. Сказал во флеш-интервью только «игра покажет». Показала, что проблем немало.

У СКА в процессе внушительная серия выездных побед, петербуржцы в гостях выиграли все в сезоне. И только один раз потеряли очки – в самой первой гостевой встрече с нижегородским «Торпедо», тогда удалось победить только по буллитам.

В Нижнекамске наконец забить Ежову у СКА получилось только за семь минут до конца – справился Николай Прохоркин. А за 80 секунд до овертайма бригада большинства с Патриком Торесеном, набравшим первое очко, разыграла до открытого Шипачева – его шестой гол в восьми матчах победный.

Дальше у СКА подряд «Ак Барс» и «Сочи» – команды, которые с разницей в четыре дня обыграли армейцев в Петербурге. Если у кого-то из них получится два раза из двух победить петербуржцев, потянет на звание героев страны.