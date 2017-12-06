РЕАКЦИЯ НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин внезапно дал интервью агентству городских новостей «Москва», заявив: «Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе, это шок. Мне трудно советовать что-либо атлетам в этой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем».

В таком же духе высказался форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, давший накануне интервью «Советскому спорту». Это было еще до решения МОК: «Слухи о том, что Россия будет выступать под нейтральным флагом? Я думаю, наши спортсмены не захотят поехать на таких условиях. Это очень большой удар по самолюбию и по всей стране».

Форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров был более резким в интервью The Province: «Какая чушь! Это плохое решение, если учесть, как много Россия сделала для спорта. И я говорю не только о хоккее. Не только в нашей стране принимают допинг. Спортсменов ловили и в других государствах. Но как ты можешь играть на Олимпиаде без флага? Что ты скажешь детям? Для кого ты выиграл Олимпиаду?»

Но ты никак не выиграешь Олимпиаду, Александр, если останешься дома и никуда не поедешь. Именно это произошло с игроками НХЛ, потому что лига отказалась ехать в Пхенчхан. К тому же Бурмистров не проходит в состав «Ванкувера», и это еще одна причина, по которой он не сыграл бы на этой Олимпиаде.

РЕАКЦИЯ СБОРНОЙ

Малкин и Овечкин – члены Putin Team. Как и Илья Ковальчук, но у форварда СКА совсем другое мнение. Он-то не выступает в НХЛ, поэтому может попасть на Олимпиаду. Поздно вечером нам прислали слова Кови из федерации хоккея России. Это не просто заявление одного игрока, а мнение всей команды.

«Ехать на Олимпиаду надо обязательно! – говорит Ковальчук. – Отказаться – значит сдаться! Мы все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и другой возможности попасть на Олимпиаду у них больше не возникнет.

– Насколько такое решение повлияет на настрой игроков?

– Мы, спортсмены – вне политики. Для нас это ответственный турнир, который ничем не отличается от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если дай бог удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн.

– Если сборную России допустят, для вас это будет пятая Олимпиада. Есть ли особые чувства перед этим турниром?

– Есть чувство досады, что политика превзошла спорт. Ведь всегда говорили, что спорт вне политики. Олимпиада – это центральное событие в хоккее в любом случае. И мы должны быть там. Не скажу, что есть какая-то обида в связи с решением. Скорее, недопонимание. Ведь мы – всего лишь спортсмены, которые каждый день тренируются, делают свое дело и мечтают о том, чтобы представлять свою страну. Да, у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть! Мы знаем, что мы россияне, что представляем лучшую страну в мире. Думаю, наши болельщики еще больше будут нас поддерживать. И мы попытаемся сделать все для того, чтобы оправдать надежды людей».

РЕАКЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ

В твиттере появилась информация о том, что несколько игроков КХЛ, представляющие Канаду или США, все равно уедут на Олимпиаду в Пхенчхан. Они не видят в этом проблем, если лига их не отпустит. Просто закрывается глаза на контракт с клубом КХЛ, а ИИХФ позволяет таким хоккеистам выступать на Играх.

Теряют ли они деньги?

Если контракт подходит к концу, то нет. Потому что выплаты идут в регулярном чемпионате, февраль отдан под олимпийскую паузу, а потом стартует плей-офф. Так что иностранцы мало чем рискуют. И они смогут сделать то, о чем только говорил Овечкин: что поедет на Олимпиаду в Пхенчхан в любом случае.

Но теперь – чисто теоретически – перед Овечкиным сразу пять преград.

НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду.

ИИХФ не позволила энхаэловцам выступать в Пхенчхане.

МОК разрешила играть только под нейтральным флагом, что Александру Великому претит.

Спецкомиссия МОК еще будет изучать вопрос, каких спортсменов допускать на Олимпиаду.

Президент России Владимир Путин, как ожидается, скоро объявит, поедут ли наши спортсмены в Пхенчхан, или наша страна объявит бойкот этим Играм.

А перед простым канадским игроком вроде защитника «Магнитки» Криса Ли нет ни одной такой преграды, кроме одной – уровня спортивного мастерства. Пробьется ли он в свою сборную. В этом вся разница.