1. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и продолжает лидировать в лиге. Правда, расслабляться нельзя. Ведь сзади в спину дышит «Лос-Анджелес», который одержал аж восемь побед подряд и отстает всего на одно очко. Конкуренция в НХЛ невероятная.

Второй звездой встречи был признан защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который забросил отличную шайбу во втором периоде. Он контролировал шайбу, ушел финтом от соперника, потом резко развернулся и нанес хлесткий бросок. Очень круто!

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Сергачев набирает очки в шести из семи последних матчей. Ему только 19 лет, и мы пока полностью даже не понимаем, насколько велик талант этого атакующего защитника. У него 20 (7+13) очков в 29 матчах. Среди всех игроков обороны Миша идет на восьмом месте. А его дальний бросок в большинстве – просто вишенка на торте.

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Кучеров забил первый гол за три матча, и это тоже был дальний бросок. Никита еще посмотрел на табло: «Точно ли зашла?» Но там все было исполнено очень здорово. Кучеров в итоге был признан третьей звездой встречи. А еще этот гол №128 за карьеру позволил взойти Никите на шестое место в истории «Лайтнинг», обогнав Винни Проспала.

2. ПАС ПАНАРИНА

Прошлым вечером у меня спросили: «Вот Артемий отдал пять первых передач в гостевом матче с «Нью-Джерси». Теперь он играет дома с «Аризоной». Сколько сейчас будет пасов?»

Я навскидку сказал: «Штуки три». А получился один – и это тоже первая передача. Уже на 30-й секунде матча Панарин отправил за ворота своего партнера Джоша Андерсона. Тот лихо их объехал и нанес бросок с очень острого угла, попав точно в цель. Собственно, 1:0 – этого хватило «Коламбусу» для победы.

Панарин набрал уже 10 очков в последних пяти матчах. Правда, в концовке игры с «Аризоной» он вдруг решил нарушить правила, оставив свою команду в меньшинстве. Но «Блю Джекетс» выстояли.

Ну а как же? Ведь там в воротах сам Сергей Бобровский! Он провел второй матч за два дня – и одержал две победы, а сейчас отразил 35 бросков и сделал сухарь. Уже четвертый в этом сезоне, и это лучший показатель в лиге.

Боб = Бог. Для города Коламбус это совсем не преувеличение.

3. РАБОТА ЗАЙЦЕВА

Героически проявил себя защитник «Торонто» Никита Зайцев, который заработал полезность «+1», применил пять силовых приемов, сделал пять блоков и получил 25:54 минуты на льду.

За океаном любят давать прозвища, и почему Никиту еще не называют Зайчинатором – я не знаю.

Хотя сам по себе матч получился веселым, и даже капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел шесть хитов. То есть он бегал и втыкался во всех подряд, что вообще Сиду не свойственно. Это же Овечкин-стайл.

Евгений Малкин продлил бомбардирскую серию до пяти матчей, в конце второго периода точным кистевым броском реализовав большинство. И догнал Алексея Яшина (124 гола в большинстве за карьеру), заняв шестое место среди россиян.

Кстати, тренер «Торонто» Майк Бэбкок сказал до матча: «Мы делаем все, чтобы выстроить свою команду по модели «Питтсбурга». Теперь видим, что у Бэбса и компании это в принципе получается.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 35 сэйвов и сухарь в матче с «Аризоной» (1:0)

2** – Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

31 – Кучеров

29 – Овечкин

28 – Бобровский

24 – Тарасенко

22 – Панарин

21 – Радулов

19 – Бучневич, Малкин

18 – Кузнецов

15 – Василевский

13 – Сергачев

12 – Анисимов

11 – Зайцев

10 – Варламов

9 – Наместников, Проворов, Куликов

8 – Якупов

7 – Дадонов, Худобин

6 – Задоров

5 – Слепышев

4 – Голдобин

3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин

2 – Кулемин

1 – Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Тампа-Бэй – Виннипег – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Гурд, СЕРГАЧЕВ, КУЧЕРОВ, Пойнт – Копп, Коннор, Элерс

ТБ: Кучеров (1+0; 0, 0, 5, 20.55)

Наместников (0+0; 0, 2, 1, 18.10)

Сергачев (1+0; 0, 0, 3, 19.23)

в Василевский (20-17; 85%, 60.36)

В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 23.19)

Коламбус – Аризона – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Андерсон (ПАНАРИН)

К: Панарин (0+1; +1, 4, 3, 18.47)

в Бобровский (35-35; 100%, 60.00)

Питтсбург – Торонто – 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Шихан, МАЛКИН, Кросби – Браун, ван Римсдайк, Бозак, Бозак

П: Малкин (1+0; 0, 0, 2, 24.04)

Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 0, 25.54)

Флорида – Колорадо – 3:7 (1:1, 1:2, 1:4)

Экблад, Мальгин, Юбердо – Рантанен, Маккиннон, Керфут, Джонсон, Уилсон, Нието, Седерберг

К: Задоров (0+0; 0, 0, 0, 17.02)

в Варламов (42-39; 92,9%, 60.00)

Детройт – Сент-Луис – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Нильсен – Шварц, Соботка (ТАРАСЕНКО), Апшолл, Боумистер, Яшкин, Шенн

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 3, 20.09)

Даллас – Вегас – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Питлик, Спецца, Бенн – Так, Перрон, Р.Смит, Макнэбб, Хаула

Д: Радулов (0+0; -1, 0, 2, 20.36)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Веси, Фаст, Цуккарелло, Цуккарелло, Хэйз – Северсон, Вуд

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 15.30)

Монреаль – Эдмонтон – 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Гальченюк, Дано – Каммаллери, Хаира, Хаира, Лучич, Клефбом, Овиту

Бостон – Айлендерс – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Маршан, Дебруск, Хайнен – Ли

Калгари – Ванкувер – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Брауэр, Ткачук, Беннетт, Ткачук – Виртанен, Бесер

Сан-Хосе – Оттава – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Кутюр, Власик, Карлссон, Павелски, Гертл

Лос-Анджелес – Каролина – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Тоффоли, Копитар, Пирсон – Раск, Линдхольм

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 41 (20+21), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Годро Калгари – 37 (12+25), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30), Шенн Сент-Луис – 36 (15+21), Кессел Питтсбург – 36 (14+22)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 31 (13+18), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), МАЛКИН Питтсбург – 27 (9+18), ПАНАРИН Коламбус – 26 (7+19), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11).