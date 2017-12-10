Удивительный гол русского защитника в НХЛ. Как он забросил эту шайбу?! (видео)
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» рассказывает о самых интересных событиях заокеанского хоккея.
1. ПОБЕДА «ТАМПЫ»
«Тампа» одержала четвертую победу подряд и продолжает лидировать в лиге. Правда, расслабляться нельзя. Ведь сзади в спину дышит «Лос-Анджелес», который одержал аж восемь побед подряд и отстает всего на одно очко. Конкуренция в НХЛ невероятная.
Второй звездой встречи был признан защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который забросил отличную шайбу во втором периоде. Он контролировал шайбу, ушел финтом от соперника, потом резко развернулся и нанес хлесткий бросок. Очень круто!
Сергачев набирает очки в шести из семи последних матчей. Ему только 19 лет, и мы пока полностью даже не понимаем, насколько велик талант этого атакующего защитника. У него 20 (7+13) очков в 29 матчах. Среди всех игроков обороны Миша идет на восьмом месте. А его дальний бросок в большинстве – просто вишенка на торте.
Кучеров забил первый гол за три матча, и это тоже был дальний бросок. Никита еще посмотрел на табло: «Точно ли зашла?» Но там все было исполнено очень здорово. Кучеров в итоге был признан третьей звездой встречи. А еще этот гол №128 за карьеру позволил взойти Никите на шестое место в истории «Лайтнинг», обогнав Винни Проспала.
2. ПАС ПАНАРИНА
Прошлым вечером у меня спросили: «Вот Артемий отдал пять первых передач в гостевом матче с «Нью-Джерси». Теперь он играет дома с «Аризоной». Сколько сейчас будет пасов?»
Я навскидку сказал: «Штуки три». А получился один – и это тоже первая передача. Уже на 30-й секунде матча Панарин отправил за ворота своего партнера Джоша Андерсона. Тот лихо их объехал и нанес бросок с очень острого угла, попав точно в цель. Собственно, 1:0 – этого хватило «Коламбусу» для победы.
Панарин набрал уже 10 очков в последних пяти матчах. Правда, в концовке игры с «Аризоной» он вдруг решил нарушить правила, оставив свою команду в меньшинстве. Но «Блю Джекетс» выстояли.
Ну а как же? Ведь там в воротах сам Сергей Бобровский! Он провел второй матч за два дня – и одержал две победы, а сейчас отразил 35 бросков и сделал сухарь. Уже четвертый в этом сезоне, и это лучший показатель в лиге.
Боб = Бог. Для города Коламбус это совсем не преувеличение.
3. РАБОТА ЗАЙЦЕВА
Героически проявил себя защитник «Торонто» Никита Зайцев, который заработал полезность «+1», применил пять силовых приемов, сделал пять блоков и получил 25:54 минуты на льду.
За океаном любят давать прозвища, и почему Никиту еще не называют Зайчинатором – я не знаю.
Хотя сам по себе матч получился веселым, и даже капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел шесть хитов. То есть он бегал и втыкался во всех подряд, что вообще Сиду не свойственно. Это же Овечкин-стайл.
Евгений Малкин продлил бомбардирскую серию до пяти матчей, в конце второго периода точным кистевым броском реализовав большинство. И догнал Алексея Яшина (124 гола в большинстве за карьеру), заняв шестое место среди россиян.
Кстати, тренер «Торонто» Майк Бэбкок сказал до матча: «Мы делаем все, чтобы выстроить свою команду по модели «Питтсбурга». Теперь видим, что у Бэбса и компании это в принципе получается.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)
Сделал 35 сэйвов и сухарь в матче с «Аризоной» (1:0)
2** – Михаил СЕРГАЧЕВ (Тампа-Бэй)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ)
3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Виннипегом» (4:3 ОТ)
Общий зачет по сезону*:
31 – Кучеров
29 – Овечкин
28 – Бобровский
24 – Тарасенко
22 – Панарин
21 – Радулов
19 – Бучневич, Малкин
18 – Кузнецов
15 – Василевский
13 – Сергачев
12 – Анисимов
11 – Зайцев
10 – Варламов
9 – Наместников, Проворов, Куликов
8 – Якупов
7 – Дадонов, Худобин
6 – Задоров
5 – Слепышев
4 – Голдобин
3 – Емелин, Шипачев, Бурмистров, Орлов, Миронов, Антипин
2 – Кулемин
1 – Барбашев
* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл
ТАБЛО ДНЯ
Тампа-Бэй – Виннипег – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Гурд, СЕРГАЧЕВ, КУЧЕРОВ, Пойнт – Копп, Коннор, Элерс
ТБ: Кучеров (1+0; 0, 0, 5, 20.55)
Наместников (0+0; 0, 2, 1, 18.10)
Сергачев (1+0; 0, 0, 3, 19.23)
в Василевский (20-17; 85%, 60.36)
В: Куликов (0+0; -1, 0, 0, 23.19)
Коламбус – Аризона – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Андерсон (ПАНАРИН)
К: Панарин (0+1; +1, 4, 3, 18.47)
в Бобровский (35-35; 100%, 60.00)
Питтсбург – Торонто – 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Шихан, МАЛКИН, Кросби – Браун, ван Римсдайк, Бозак, Бозак
П: Малкин (1+0; 0, 0, 2, 24.04)
Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 0, 25.54)
Флорида – Колорадо – 3:7 (1:1, 1:2, 1:4)
Экблад, Мальгин, Юбердо – Рантанен, Маккиннон, Керфут, Джонсон, Уилсон, Нието, Седерберг
К: Задоров (0+0; 0, 0, 0, 17.02)
в Варламов (42-39; 92,9%, 60.00)
Детройт – Сент-Луис – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Нильсен – Шварц, Соботка (ТАРАСЕНКО), Апшолл, Боумистер, Яшкин, Шенн
СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 3, 20.09)
Даллас – Вегас – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Питлик, Спецца, Бенн – Так, Перрон, Р.Смит, Макнэбб, Хаула
Д: Радулов (0+0; -1, 0, 2, 20.36)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Веси, Фаст, Цуккарелло, Цуккарелло, Хэйз – Северсон, Вуд
Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 15.30)
Монреаль – Эдмонтон – 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
Гальченюк, Дано – Каммаллери, Хаира, Хаира, Лучич, Клефбом, Овиту
Бостон – Айлендерс – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Маршан, Дебруск, Хайнен – Ли
Калгари – Ванкувер – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Брауэр, Ткачук, Беннетт, Ткачук – Виртанен, Бесер
Сан-Хосе – Оттава – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Кутюр, Власик, Карлссон, Павелски, Гертл
Лос-Анджелес – Каролина – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Тоффоли, Копитар, Пирсон – Раск, Линдхольм
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: Стэмкос Тампа-Бэй – 42 (12+30) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 41 (20+21), Копитар Лос-Анджелес – 38 (16+22), Уилер Виннипег – 38 (8+30), Годро Калгари – 37 (12+25), Ворачек Филадельфия – 37 (7+30), Шенн Сент-Луис – 36 (15+21), Кессел Питтсбург – 36 (14+22)…
ОВЕЧКИН Вашингтон – 33 (21+12), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 31 (13+18), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 31 (10+21), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 27 (12+15), МАЛКИН Питтсбург – 27 (9+18), ПАНАРИН Коламбус – 26 (7+19), РАДУЛОВ Даллас – 25 (9+16), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 21 (10+11).