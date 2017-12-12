С 9 по 11 декабря в подмосковных Лужках в борьбе за «Кубок Легенд» встретились легендарные ветераны отечественного хоккея.

Говорят, что бывших военных не бывает, однако в нашем в случае мы скажем иначе: звездный турнир в очередной раз доказал, что мастерам по-прежнему есть чем удивить.

Что такое «Кубок Легенд», и откуда он взялся?



Идея вновь собрать всех легенд отечественного хоккея появилась в ноябре 2011 года, именно тогда и был проведен первый матч турнира «Кубок Легенд». На ледовой арене «Мегаспорт» схлестнулись именитые спортсмены из клубов: ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и ВВС МВО. И вот на протяжении уже четырех турниров единственными обладателями трофея становятся непобедимые московские армейцы.

А есть ли правила?

Правила, безусловно, есть. А для ветеранов они особенные. Принять участие в турнире могут хоккеисты только старше 45 лет. Исключено применение силовых приемов, а за каждое нарушение назначается штрафной бросок. Заявить на матч можно 18 полевых игроков, а также двух вратарей. Продолжительность каждого периода – 20 минут «грязного» времени, после перерывов команды не меняются воротами.

«Кубок Легенд-2017»: как это было?



На открытой площадке в подмосковных Лужках в ледовых баталиях сошлись Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Виталий Прохоров, Владимир Потанин, Алексей Касатонов, Александр Могильный и другие.

Победу в матче за третье место одержала команда Московской области, отодвинув с призового пьедестала московское «Динамо», не смотря на то, что бело-голубые уверенно вели в счете после двух периодов со счетом 6:3. В последней двадцатиминутке хоккеисты Московской области вырвали победу у соперника, забросив победную шайбу в ворота противника за секунду до финальной сирены.

Для команд ЦСКА и «Спартака» встреча в финале не стала неожиданностью. В прошлом году они уже боролись друг с другом за первенство. Не стоит недооценивать ветеранов, скорость игры мастеров может быть и уступала той, что демонстрируют игроки КХЛ, но вот азарта и жажды победить было не меньше.

– Вы знаете, сегодня на улице было -1, не такая холодная погода, да и когда двигаешься на льду, то замерзать не успеваешь, – говорит Игорь Ларионов, который провел финальный матч даже без шапки. – Знаю, что играю вместе с профессионалами, поэтому могу позволить себе играть без шлема. Все-таки разница между игрой любителей и профессионалов огромная.

Не обошлось и без травм. Андрею Коваленко шайба попала в лицо, но мастеровитого хоккеиста это не остановило, и вскоре он снова присоединился к коллегам, чтобы продолжить борьбу за победу.

Первый период финального матча прошел достаточно напряженно, с минимальным отрывом лидировали армейцы – 2:1. Второй период можно смело назвать «периодом Федорова». Практически в одиночку Сергей забил 4 шайбы в ворота «Спартака», добавив еще одну в третьем периоде, и по праву стал рекордсменом «Кубка Легенд». Лучший российский бомбардир в истории НХЛ вновь продемонстрировал свое мастерство и увеличил отрыв армейцев. В итоге, разгром «Спартака» закончился счетом 11:2. Результативными бросками отметились Александр Могильный, Андрей Коваленко, Валерий Каменский. Дубль сделал предприниматель Владимир Потанин.

– Вы смотрели со стороны и, наверняка, получили удовольствие. Изнутри на это смотреть гораздо труднее, потому что времени ни на что просто не остается, – прокомментировал итоги Потанин, выступивший организатором турнира. – Мастера, звезды, легенды настолько все делают быстро, что почти ничего не успеваешь понять. Мне показалось, что и хоккеисты, и зрители насладились и катком, и погодой, и атмосферой. Все ребята, хоккеисты, говорят: «Это очень здорово, что игра на открытом воздухе. Повеяло детством». Все вспомнили, как детьми гоняли шайбу под снегом во дворе. Потрясающий праздник!

– Всегда приятно увидеть своих старых коллег, с кем раньше играл и у кого учился играть. Еще и на свежем воздухе. Одно удовольствие! – восхищался Александр Могильный.

Все лучшее – детям



Прикоснулись к легендам, а также получили незабываемый урок от именитых игроков мирового масштаба и самые юные спортсмены Академии хоккея Вячеслава Фетисова. В паузах между матчами специально для маленьких хоккеистов Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский и Александр Могильный провели мастер-класс, на котором малыши старательно отрабатывали катание, учились правильно держать клюшку, тренировали ловкость и внимательность. Возможно, когда-нибудь именно эти ребята встретятся уже в другом статусе – участников очередного «Кубка Легенд» отечественного хоккея.