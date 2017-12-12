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Говорят, что бывших военных не бывает, однако в нашем в случае мы скажем иначе: звездный турнир в очередной раз доказал, что мастерам по-прежнему есть чем удивить.

Что такое «Кубок Легенд», и откуда он взялся?


Идея вновь собрать всех легенд отечественного хоккея появилась в ноябре 2011 года, именно тогда и был проведен первый матч турнира «Кубок Легенд». На ледовой арене «Мегаспорт» схлестнулись именитые спортсмены из клубов: ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и ВВС МВО. И вот на протяжении уже четырех турниров единственными обладателями трофея становятся непобедимые московские армейцы. 

А есть ли правила?

Правила, безусловно, есть. А для ветеранов они особенные. Принять участие в турнире могут хоккеисты только старше 45 лет. Исключено применение силовых приемов, а за каждое нарушение назначается штрафной бросок. Заявить на матч можно 18 полевых игроков, а также двух вратарей. Продолжительность каждого периода – 20 минут «грязного» времени, после перерывов команды не меняются воротами.

«Кубок Легенд-2017»: как это было?


На открытой площадке в подмосковных Лужках в ледовых баталиях сошлись Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Виталий Прохоров, Владимир Потанин, Алексей Касатонов, Александр Могильный и другие.

Победу в матче за третье место одержала команда Московской области, отодвинув с призового пьедестала московское «Динамо», не смотря на то, что бело-голубые уверенно вели в счете после двух периодов со счетом 6:3. В последней двадцатиминутке хоккеисты Московской области вырвали победу у соперника, забросив победную шайбу в ворота противника за секунду до финальной сирены.

Для команд ЦСКА и «Спартака» встреча в финале не стала неожиданностью. В прошлом году они уже боролись друг с другом за первенство. Не стоит недооценивать ветеранов, скорость игры мастеров может быть и уступала той, что демонстрируют игроки КХЛ, но вот азарта и жажды победить было не меньше.

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ЦСКА стал четырехкратным обладателем Кубка Легенд

– Вы знаете, сегодня на улице было -1, не такая холодная погода, да и когда двигаешься на льду, то замерзать не успеваешь, – говорит Игорь Ларионов, который провел финальный матч даже без шапки. – Знаю, что играю вместе с профессионалами, поэтому могу позволить себе играть без шлема. Все-таки разница между игрой любителей и профессионалов огромная.

Не обошлось и без травм. Андрею Коваленко шайба попала в лицо, но мастеровитого хоккеиста это не остановило, и вскоре он снова присоединился к коллегам, чтобы продолжить борьбу за победу.

Первый период финального матча прошел достаточно напряженно, с минимальным отрывом лидировали армейцы – 2:1. Второй период можно смело назвать «периодом Федорова». Практически в одиночку Сергей забил 4 шайбы в ворота «Спартака», добавив еще одну в третьем периоде, и по праву стал рекордсменом «Кубка Легенд». Лучший российский бомбардир в истории НХЛ вновь продемонстрировал свое мастерство и увеличил отрыв армейцев. В итоге, разгром «Спартака» закончился счетом 11:2. Результативными бросками отметились Александр Могильный, Андрей Коваленко, Валерий Каменский. Дубль сделал предприниматель Владимир Потанин.

 Вы смотрели со стороны и, наверняка, получили удовольствие. Изнутри на это смотреть гораздо труднее, потому что времени ни на что просто не остается, – прокомментировал итоги Потанин, выступивший организатором турнира. – Мастера, звезды, легенды настолько все делают быстро, что почти ничего не успеваешь понять. Мне показалось, что и хоккеисты, и зрители насладились и катком, и погодой, и атмосферой. Все ребята, хоккеисты, говорят: «Это очень здорово, что игра на открытом воздухе. Повеяло детством». Все вспомнили, как детьми гоняли шайбу под снегом во дворе. Потрясающий праздник!

– Всегда приятно увидеть своих старых коллег, с кем раньше играл и у кого учился играть. Еще и на свежем воздухе. Одно удовольствие! – восхищался Александр Могильный.

Все лучшее – детям


Прикоснулись к легендам, а также получили незабываемый урок от именитых игроков мирового масштаба и самые юные спортсмены Академии хоккея Вячеслава Фетисова. В паузах между матчами специально для маленьких хоккеистов Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Валерий Каменский и Александр Могильный провели мастер-класс, на котором малыши старательно отрабатывали катание, учились правильно держать клюшку, тренировали ловкость и внимательность. Возможно, когда-нибудь именно эти ребята встретятся уже в другом статусе – участников очередного «Кубка Легенд» отечественного хоккея.

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