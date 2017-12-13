– Настроение у нас отличное. Жаль только, что Паша Дацюк уехал в Питер, – начал выступление Ковальчук, которого вывели в толпу журналистов из раздевалки. – Он восстанавливается. Верим, что скоро сыграет в полную силу.

Тут в разговор влезла суматошная шведская журналистка, которая спросила на ломанном русском о том, что Ковальчук думает об Олимпиаде и о том, что сборная туда поедет под нейтральным флагом.

– А ведь вам придется ехать! – с нажимом сказала шведка.

– Что значит «придется»? – удивился Ковальчук. – Мы же сами хотим туда поехать. И много раз говорили, что патриотизм и флаг у нас в сердце. Этого у нас никто не заберет. То, что решили политики – это их дело. А наша работа – тренироваться, готовить себя к матчам, защищать цвета своей Родины. Все знают, откуда мы родом.

– Вас не удивляет, что в сборной России так много игроков из СКА и ЦСКА? Практически все…

– Мое дело – то, что я здесь. А за остальных отвечает главный тренер и его штаб. Для каждого, кто вызван в сборную, это огромная честь. Тем более турнир перед Олимпиадой. Многие ребята должны себя проявить, в том числе я, чтобы попасть в Пхенчхан.

– Оцените силу других сборных на Кубке Первого канала – Южная Корея, Канада… Все игроки ведь будут из КХЛ.

– Если честно, я даже не смотрел составы других команд. Думаю, вечером пройдет собрание, и нас подготовят к шведам. Играем с ними в четверг. Если покажем свой хоккей, как требуют тренеры – все будет в порядке.

– Матч с Канадой – особенный? Уже 30 лет не играли в декабре с ними в Москве.

– Да мы с ними в августе в Питере играли, – усмехнулся Ковальчук. – СКА победил Канаду. Поэтому будем верить, что сборная повторит этот результат.

– Вы выходите с центрфорвардом Вадимом Шипачевым. Проблем быть не должно?

– Мы провели пять-шесть матчей вместе, когда он вернулся из Лас-Вегаса. Никаких проблем, он – отличный центральный. С любым партнером приятно играть в сборной. Главное – выходить и выкладываться.

– А все ли согласны, что вы должны поехать на Олимпиаду? – снова откуда-то возникла шведка.

– Да что ж вы все нагнетаете? – изумился Ковальчук. – Конечно, согласны! Несогласных нет. Александр Жуков уже сказал на Олимпийском собрании, что все спортсмены проголосовали единогласно. Какие вопросы?

– Вы согласны, что Кубок Первого канала – репетиция Олимпиады?

– Так бы не сказал. Это совсем другое событие. Просто сейчас есть возможность наиграть какие-то сочетания, посмотреть ребят в разных взаимодействиях. Это важно для тренеров, чтобы сделать какие-то выводы.

– Какая Олимпиада для вас самая памятная? Может, 2002 год?

– Я в Солт-Лейк-Сити был совсем юным. Только 18 лет. К сожалению, у меня пока единственная олимпийская медаль – оттуда. Но верю, что мы это исправим.