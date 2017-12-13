Наша команда провела открытую тренировку перед Кубком Первого канала, не скрывая, что это генеральная репетиция перед Олимпиадой в Корее.

Перед началом ледовой тренировки в «ВТБ ледовом дворце» руководители сборной России еще раз официально заявили, что к мужской хоккейной команде нет претензий ни у МОК, ни у ИИХФ, ни у WADA.

Поэтому все наши игроки, включая Антона Белова, имевшего недолгие проблемы с запрещенными препаратами в 2012 году, а также нападающего Сергея Плотникова, которому, по слухам, весной было сделано устное предупреждение, на Олимпиаду в Корею ехать могут.

Также у МОК нет претензий и к президенту ФХР Владиславу Третьяку и тренеру сборной России Игорю Никитину, входивших в состав нашей официальной делегации на Олимпиаде-2014 в Сочи. Поскольку и там к нашей хоккейной команде не было никаких нареканий.

Сборная решила на Олимпиаду ехать единогласно. И отвечая на вопросы шведских журналистов о флаге и гимне, которых на тренировке было немало, российские игроки и тренеры досадливо морщились. Поскольку все, по сути, было сказано еще накануне.

И в соответствии с этим у сборной России уже появился новый слоган, взятый, судя по всему, из эмоционального выступления Ильи Ковальчука на собрании ОКР. «Россия в моем сердце». Эту надпись можно было в среду видеть и на видеокубе, и на бортах площадки.

Сборная приняла решение. Вязла за него ответственность. И заявила об этом прямо. Можно с ним не соглашаться. Но изменить его уже нельзя. Поэтому и «кидать камни» в спину нашим хоккеистам тоже не стоит. Раз решили – пусть играют.

Тем более, что Кубок Первого канала – не только генеральная репетиция перед Зимними играми, где будет обкатываться наш основной состав. Но и сам по себе престижный турнир. Про который заранее известно, что на всех матчах сборной России там будут аншлаги.

В самой сборной профессионализм победил политику за явным преимуществом. И это бросалось в глаза. Было видно, что для хоккеистов все эти проблемы с нейтральным флагов глубоко вторичны.

«Да неприятно, но наше дело тренироваться и играть». Вот так. Поэтому Олега Знарка гораздо больше занимало сочетание троек и баланс между нападением и обороной в команде. Потому что крайних форвардов атакующего плана в КХЛ сейчас с избытком. А вот центрфорвардов, умеющих пластаться в меньшинстве – по-прежнему дефицит.

Игроки же, хоть и получили некоторый аванс в виде заявления, что состав на Олимпиаду собран сейчас в Москве примерно на 90 процентов, тоже были больше озабочены своим местом в нем, а не формулировками в названии команды. То, что там в любом случае будут присутствовать «Россия» всех удовлетворило.

На льду Знарку помогали не только Харийс Витолиньш и Игорь Никитин, но и Алексей Жамнов, который в конце тренировке собрал вокруг себя центрфорвардов и отрабатывал с ними вбрасывание, подолгу объясняя – за счет чего можно получить преимущество.

Ну а из плохих новостей – в составе нет Дацюка. На Кубке Первого канала Павел не сыграет. Однако из приватного разговора со Знарком я понял, что как раз Дацюк – железный кандидат на участие в Олимпийских играх. И дело тут вовсе не в его известном имени и прошлых заслугах. А в том, что Павел – универсальный игрок, одинаково хорошо сражающийся и в большинстве, и в меньшинстве. И вот таких идеальных солдат нашей команде сейчас здорово не хватает. У более юных форвардов, как правило более узкая специализация.

Тренеры также совершили рокировку защитников между двумя нашими сборными – в Норвегию поедет Белов, а в Москве сыграет Артем Зуб. Из-за травм на турнир в Норвегию не смогут поехать нападающий Николай Прохоркин и Павел Красковский. Им на смену вызван Дмитрий Кагарлицкий.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Сорокин, Кошечкин, Шестеркин.

1-е звено

Войнов – Гавриков; Ковальчук-к – Шипачев – Калинин, Григоренко.

2-е звено

Нестеров – Марченко; Телегин – Андронов – Плотников, Ничушкин.

3-е звено

Киселевич – Хафизуллин; Гусев – Шалунов – Капризов.

4-е звено

Яковлев – Зуб, Любушкин; Широков – Каблуков – Кетов.