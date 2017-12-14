После отказа НХЛ от участия в корейских Играх тренерский штаб сборной России не скрывал, что большая часть вызванных на московский этап Евротура игроков примет участие в олимпийском хоккейном турнире.

А как Кубок Первого Канала используют другие европейские сборные? И сколько игроков с декабрьского турнира действительно потом выступили на Играх?

Вот статистика по участникам за последние шесть Олипмпиад.

Участники Кубка Первого канала и его аналогов на Олимпиаде

Год Россия Чехия Швеция Финляндия Всего 1994 11 8 12 9 40 1998 0 11 1 4 16 2002 0 2 3 0 5 2006 6 0 2 5 13 2010 8 7 2 2 19 2014 7 8 1 0 16

Лиллехаммер-1994: 40 участников Кубка Известий

В 1994 году на Олимпиаде не было игроков НХЛ, но за сборную России в норвежском Лиллехаммере сыграло только 11 участников тогда еще Кубка Известий. Главными звездами той команды были Сергей Березин и Андрей Николишин.

Шведам, ставшим золотыми, абсолютно не требовалось репетировать свои навыки в Москве, хотя на московский турнир и приехало 12 человек из будущего олимпийского состава. Той зимой лидеры этой сборной, ветераны Хакан Лооб, Матс Нэслунд, Томас Юнссон стали первыми в истории членами Тройного золотого клуба (все они выигрывали Кубок Стэнли еще в 80-е), а 21-летний Петер Форсберг набрал 7 (1+6) очков в восьми матчах олимпийского турнира.

За Финляндию в Лиллехаммере сыграли будущие энхаэловцы Вилле Пелтонен и Саку Койву, а чехам было так же непросто, как и россиянам. Лидером сборной был Отакар Янецки.

Так что Кубок Известий не был репетицией Игр ни для одной из команд, а результат сделали бывшие и будущие звезды.

Нагано-1998: 16 участников Кубка Балтики

Хоккеисты НХЛ участвовали на Играх, но, что забавно, вновь победила команда с максимальным представительством «балтийцев».

Чехов вели в бой такие титаны как Яромир Ягр, Мартин Ручински, Мартин Страка, и, разумеется, автор золотого гола Петр Свобода. Но лучшим бомбардиром чемпионов и ассистентом на победную шайбу стал Павел Патера из АИКа, приезжавший в декабре и в Москву. А всем прекрасно известный Владимир Ружичка уступил в споре бомбардиров на Олимпиаде лишь Ягру, Ручински и Патере.

Чешские «европейцы» действительно внесли ощутимый вклад в общий успех, а для сборной России и других Кубок Балтики оказался турниром резерва.

Солт-Лейк-Сити-2002: 5 участников Кубка Балтики

Ни один из них не познал вкуса медалей.

Зато российская публика увидела молодого Хенрика Зеттерберга - будущего капитана «Детройта», обладателя золота и серебра Игр 2006 и 2014 соответственно и обладателя Кубка Стэнли. На Олимпиаде-2002 он отметился одним ассистом в четырех играх.

Помимо уже известного нам Павла Патеры (успевшего тогда стать игроком «Авангарда» после неполных сезонов за «Миннесоту» и «Даллас»), за чехов сыграл Петр Чаянек, которого после Солт-Лейк-Сити ждали четыре сезона в форме «Сент-Луис Блюз» и бронза Олимпиады в Турине.

Как и в Нагано, сборная России состояла из энхаэловцев. Команда, в которой блистали Алексей Ковалев, Максим Афиногенов, Сергей Федоров, Павел Дацюк, братья Буре и другие звезды, стала третьей.

Европейские игроки практически ничего не решали. Пятнадцать лет назад никто бы не поверил, что на Евротуре можно кого-то наиграть к главному турниру четырехлетия.

Турин-2006: 13 участников Кубка Росно

В сборной России на Олимпиаде снова появились игроки из внутреннего чемпионата. Безусловно, погоду делали энхаэловцы, но нельзя уменьшить заслуг Максима Сушинского (2+3 в 8 играх) - определенно, одного из культовых игроков, выпустившихся из школы питерского СКА. Кроме того, передачей и голом отметился Александр Королюк из «Витязя», правда, он на тот момент совсем недавно вернулся из НХЛ.

Сборная Чехии была полностью составлена из игроков НХЛ.

В золотом составе Тре Крунур Кубок Росно помнят Йорген Йонсон и Мика Ханула, и ранее вызывавшиеся в сборную.

Вилле Пелтонен был сильнейшим среди «европейцев» в составе команды Суоми. На тот момент левому нападающему было 33 года, но он набрал 9 (4+5) очков в 8 играх! После сезона 2005/06 Пелтонен снова уехал в НХЛ, а вернется он уже в КХЛ, чтобы стать представителем минского «Динамо» в Ванкувере-2010.

Несмотря на вдвое большее, чем в Солт-Лейк-Сити, представительство «европейцев», в Турине вновь царили игроки НХЛ.

Ванкувер-2010: 19 участников Кубка Первого канала

Лучший результат со времен 1994-го года – 19 человек. Из них можно даже составить отдельную команду. И она получилась бы вполне солидной в атаке - Яромир Ягр, Роман Червенка, Александр Радулов, Виктор Козлов, Маттиас Вейнхайндль и снова Вилле Пелтонен. Все они сыграли весьма добротно, пусть и не были в своих сборных на лидирующих ролях.

Ярко Иммонен и Вилле Пелтонен стали единственными призерами ванкуверской Олимпиады среди участников Кубка Первого Канала.

Сочи-2014: 16 участников Кубка Первого канала

И лишь один Джимми Эрикссон из сборной Швеции надел медаль на шею. Вы вправе удивиться - ведь за тех же финнов играли представители КХЛ, например, Лео Комаров, Сами Лепистё и Юусо Хиетанен. Это чистая правда, вот только ни один из представителей КХЛ и Лииги не принимал участие в предшествующем Кубке Первого Канала. Эркке Вестерлунду, тогда возглавляющему сборную Финляндии, не потребовался лишний этап Евротура в качестве генеральной репетиции.

В итоге только сборные России и Чехии хотели что-то проверить и наиграть на декабрьском турнире, но это не помогло ни тем, ни другим. Впрочем, именно Александр Радулов - на тот момент форвард ЦСКА - стал лучшим бомбардиром сборной России на Олимпиаде. Возможно, это достижение останется его главным успехом на Играх.

Подведем итоги.

Вывод простой - никто и никогда ничего на Кубке Первого канала не репетировал и Евротур ни разу не сыграл определяющей роли в подборе состава на Олимпиаду.

В этом году состав сборной на Кубке Первого канала действительно максимально приближен к олимпийскому. Если принять за истину слова Олега Знарка, что в Корею поедет 90% этого состава, то представительство участников российского этапа Евротура достигнет рекордной отметки в 23-24 человека.

Вот только что нарабатывать людям, которые тренируются вместе каждый день? И разве мы не знали раньше, что СКА и ЦСКА являются базой для сборной России?

Кубок Первого канала снова не станет демо-версией олимпийского турнира. И дело не только в российской команде - выше вы могли убедиться, что до сих пор ни разу, даже в 1994 году, никто в Европе так не рассматривал этот турнир.