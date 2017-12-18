На Кубке Первого канала наше внимание было приковано к игрокам СКА и ЦСКА, выступавшим за сборную России. Однако лидеры Востока также отправляли своих игроков на Евротур.

К примеру, за сборную Канады сражались «барс» Роб Клинкхаммер и «юлаевец» Бен Скривенс. Атаку «Тре Крунур» усилили уфимец Линус Умарк и казанец Антон Ландер. В сборной Суоми была готовая связка из «Салавата» - Тему Хартикайнен и Йонас Кемппайнен плюс защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа. А за чехов сыграл еще один «барс» - Иржи Секач.

Все они на Кубке Первого канала были на виду. И все они уже на следующий день после его окончания приняли участие в культовом для Уфы и Казани «Зеленом дерби».

СБОРНИКИ НА ХОДУ

Соперники уже дважды в этом сезоне имели очную ставку. «Ак Барс» разгромил соперника в Уфе – 5:0. «Салават» взял реванш с куда более скромным счетом в Казани – 1:0.

Но в обоих этих встречах не принимал участие знаменитый форвард Данис Зарипов, появившийся в составе «барсов» только в декабре. И сыграть до перерыва только в двух матчах, забив гол в ворота московского «Динамо».

Конечно, в понедельник Даниса спросили о предстоящем дерби. Но он отшутился, заявив, что что оно отличается от других матчей только зеленой формой обеих команд. А на самом деле было ясно, что форвард волнуется и не хочет ударить лицом в грязь перед своими болельщиками в очень важном матче.

Зарипов вышел на лед в тройке с Ландером и Станиславом Галиевым и в первой же смене отметился опаснейшим броском. Однако счет открыли все же сборники! Отличился Клинкхаммер. В сборной Канады Роб явно не блистал. А вот сейчас чисто обыграл на пятачке Энвера Лисина, а потом и голкипера Андрея Кареева не у дел оставил. Отметим также очень остроумную, быструю и точную передачу Владимира Ткачева, который в перерыве результативно сражался за вторую сборную России на турнире в Норвегии.

Еще один великолепный момент был у Зарипова на 24-й минуте матча. Но Данис не сумел поразить пустой угол. А уфимцы в ответ реализовали большинство. И снова мы получили привет с Кубка Первого канала. Счет сравнял финн Хартикайнен. Вывел его на ударную позицию, оттянув на себя защитников, швед Умарк – 1:1.

ДАНИС, ХОРОШИЙ ГОЛ

Ближе к концу второго периода Зарипов вновь создал опасный момент, первым заметив на пятачке неудачно отскочившую шайбу. И вновь ему немного не хватило скорости, чтобы отправить ее в ворота.

Но за четыре секунды до конца второй двадцатиминутки Данис все же забил! Причем, сделал это очень красиво, закрутил соперника, как в вальсе, отодвинул в сторону. А затем с разворота отправил шайбу в сетку – 2:1.

Протест со стороны главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда судьи не удовлетворили.

- Хороший гол, - объявил арбитр, указав на центр к радости трибун. А после него «барсы» в очередной раз продемонстрировали свое умение грамотное обороняться. Пробить их защитные редуты в третьем периоде «юлаевцы» так и не смогли.

УФА, ВЕРНИ ДЕТЯМ ХОККЕЙНУЮ КОРОБКУ

…Наблюдая за красивым поединком, я вспомнил о письме, которое получил недавно из Уфы от любителей хоккея, у которых во дворе испортили хоккейную коробку. Ее летом сперва урезали ради автомобильной стоянки, потом завалили землей. Да так и бросили, пообещав, что к зиме все будет нормально. В результате местные ребятишки лишились места для занятий спортом. А их расстроенные родители записали вот такое видеообращение к местным властям.

После таких весьма типичных историй всегда возникает вопрос – для кого хоккей у нас в стране? Для начальства, для отчетности, для того, чтобы кому-то пыль пускать в глаза, или все же для привлечения людей в спорт?

Ведь эта заброшенная ныне коробка находится в 300 метрах от знаменитого Дворца спорта на улице Зорге, где и сейчас выступают «Толпар» и «Агидель». Такое соседство – какой-то издевательский гротеск над людьми. Очень хочется, чтобы городская администрация все же повернулась лицом к простым уфимцам. И поспособствовала именно массовому увлечению хоккеем, о котором у нас трубят с трибун на каждом углу. Ну нельзя так пошло и наглядно собственные призывы тут же опровергать!