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Огонь, вода и мокрые майки: как снимали календарь ЖХЛ

В преддверие нового года представительницы Женской хоккейной лиги растопили лед и презентовали свой новый календарь на 2018 год.

Первые пять экземпляров уже нашли своих владельцев, поучаствовав в розыгрыше на нашей официальной странце в сети Instagram (если вы еще не в курсе, то наш аккаунт в инстаграме – @sovsportru).

12 сексуальных, активных и успешных спортсменок из 7 команд приняли участие в горячих съемках нового календаря. Хоккеистки самой красивой лиги сменили защитную амуницию на майки, а ледовую арену на бассейн и вот, что из этого вышло.

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