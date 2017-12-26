Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в очередной раз радует нас красочным календарем на грядущий год.

В преддверие нового года представительницы Женской хоккейной лиги растопили лед и презентовали свой новый календарь на 2018 год.

Первые пять экземпляров уже нашли своих владельцев, поучаствовав в розыгрыше на нашей официальной странце в сети Instagram (если вы еще не в курсе, то наш аккаунт в инстаграме – @sovsportru).

12 сексуальных, активных и успешных спортсменок из 7 команд приняли участие в горячих съемках нового календаря. Хоккеистки самой красивой лиги сменили защитную амуницию на майки, а ледовую арену на бассейн и вот, что из этого вышло.