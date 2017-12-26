Миша заглянул в ложу на третьем этаже ледового дворца, когда был первый перерыв московского дерби: «Динамо» рубилось с ЦСКА. На этот раз Науменков в состав не попал, но мы знаем, какой это классный защитник.

- Как в вашей семье отмечают Новый год? Есть ли хоккейные традиции? Может, на елку вешаете шайбы вместо игрушек?

- Ну что вы, ничего такого! Праздник мы справляем в семейном кругу, как и все вы. А затем можно к друзьям поехать, погулять там.

- Какой у вас был самый бесценный момент во всей хоккейной карьере?

- Если говорить об игре, то таких моментов было очень много… Что же назвать?

- Да вот когда вы обыграли Канаду со счетом 6:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира, - воскликнул ведущий Денис Казанский.

- О, точно! – обрадовался подсказке Науменков. – Это запоминающийся момент, согласен. Нервы тогда были на пределе. Вроде бы крупно ведем в счете, все хорошо. А потом канадцы начали нас догонять. Но было очень приятно, когда в итоге победили мы.

- Там ведь по ходу матча пришлось менять Андрея Василевского.

- Да, точно. У нас возникла уверенность в себе после второго периода. Вышли доигрывать, а канадцы почувствовали это. Просто начали нам забивать: один, другой… Я сидел на лавке, у меня визор был потным. Не знал, что делать. Оставалась минута, нам трижды залепили в штангу. Я не понимал, что происходит. Но все-таки мы вытерпели, а потом вздохнули с облегчением. Все эмоции на этом потеряли, и в финале их к сожалению не хватило.

- Сейчас будете смотреть молодежный чемпионат мира?

- У меня там одноклубник по ЦСКА играет – Никита Макеев. Удачи ему! Буду за ним пристально следить.

- А вы любите смотреть хоккей по ночам? Вот в советское время показывали «Монреаль» - ЦСКА в новогоднюю ночь, и это было хитом.

- Не знаю, получится ли, у нас идут игры. Но обзоры точно посмотрю. Сто процентов! Насчет всех матчей МЧМ ничего не могу сказать.

- В этом сезоне вы за олимпийскую сборную России играете результативнее, чем за клуб. Вы бросаете, забиваете, отдаете. А почему в ЦСКА так не делаете?

- Да почему же? Вы посмотрите статистику. В игре за клуб у меня выходило по пять-шесть бросков. Просто реализация хромает. Где-то поработать надо, где-то дождаться удачи. Но в ЦСКА для меня главное – оборона. А так – спасибо, что за мной следите. Очень приятно.

- Игорь Ожиганов собирается в НХЛ, к нему прилетали боссы «Торонто». А за вами бегают скауты?

- Нет, никто, - засмеялся Науменков.

- Скажи, что девушки за тобой только бегают, - подсказал кто-то.

- А насчет Ожиганова ничего не знаю. Можно ли об этом рассуждать за Игоря? Но если поедет, то удачи ему. Я вот смотрю за Никитой Зайцевым в «Мэйпл Лифс». Он – красавчик, конечно. Играет большую роль в команде, и ему здорово доверяют.

- А у вас есть идеал защитника в мировом хоккее?

- Эрик Карлссон в порядке. Радует Ши Уэбер с его могучим броском. Там настоящая пушка стреляет! Михаил Сергачев как раскрылся в «Тампе»! Представляю, как кусают локти в «Монреале», откуда его отпустили.

- Сложно привыкнуть к тому, когда ты не знаешь, попал ли в стартовый состав?

- Нет, не сложно. Я готовлюсь ко всем матчам. Просто утром узнаешь, что не играешь. И возникает непонятное ощущение. Вроде бы ты готовишься, но… Не попал. Даже не знаешь, что делать.

- Что вы пожелаете всем болельщикам под Новый год?

- Чтобы все желания, которые они загадали в новогоднюю ночь, обязательно сбылись. У всех есть традиция поджигать бумажки и бросать в бокал с шампанским? Вот что вы напишете – пусть так у вас и будет. А самое главное – здоровья! Это бесценно.