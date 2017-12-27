Про отца хоккеиста известно очень мало. Кроме того, что он из России и умер, когда Борису был один год. Более знаменита мать Качука – советская конькобежка Елена Туманова. Она выступала на Олимпийских играх в Калгари (1988), но осталась далеко от медалей. Туманова заняла девятое место в забеге на 3000 метров и 15-е еще на двух дистанциях: 1500 и 5000 метров.

– Мои родители уехали из России в 1992 году, – рассказывал Борис в эфире The Pipeline Show на канадском радио TSN 1260 в июне 2016-го. – В Канаду они поехали работать и поселились в Монреале. Там родился мой брат. Годом позже семья переехала в Ванкувер – место моего рождения (это произошло 18 июня 1998 года). Еще через год мы уехали в Онтарио.



Елена Туманова и Борис Качук на драфте НХЛ в Баффало (2016)

В этом канадском штате Качук в пять лет и начал заниматься хоккеем, а если точнее – в городе Уотерлу. По его словам, он сразу играл на позиции форварда. Выступая за местную команду «Уотерлу Вулвз», Борис в сезоне 2013/2014 стал чемпионом Alliance Hockey (это хоккейная лига для игроков младшего возраста в южном Онтарио). Летом нападающий был задрафтован в хоккейной лиге Онтарио (ОХЛ): во втором раунде под общим 33-м номером его забрали «Су-Сент-Мари Грейхаундз». В первый сезон он провел там только 12 матчей и набрал два очка за результативные передачи, а большую часть времени играл в Северной юниорской лиге Онтарио за «Су Тандербердс». Статистика оттуда больше впечатляет: 18+27 за 29 матчей регулярного чемпионата и 4+11 в 11 играх плей-офф. Команда стала чемпионом лиги.

После того сезона Бориса задрафтовали в КХЛ (это сделал ХК «Сочи»), но он остался в «Су-Сент-Мери». Командными успехами форвард точно не похвастается, так как «собаки» два последних года проигрывали в плей-офф на стадии 1/2 финала Западной конференции. К персональным достижениям приглядеться стоит. Сейчас Качук в ОХЛ набирает в среднем очко за матч: 162 (86+76) балла в 171 игре регулярного сезона и еще 23 (14+9) – в 23 матчах плей-офф.

В 2016-м форварда взяли в сборную Канады на юниорский чемпионат мира в Гранд-Форкс. В США Качук сыграл пять матчей (из семи), забил гол словакам в последнем туре группового этапа, где канадцы оформили выход в 1/4 финала с первого места. После выноса швейцарцев (9:1) случился кошмар. Канадцы проиграли по буллитам шведам (Борис отметился голевым пасом), а в игре за третье место получили десятку от американцев (3:10).

– Это один из лучших опытов в моей жизни, – рассказывал Качук тому же The Pipeline Show. – Персонально я мог бы показать большее. Я не продемонстрировал свой настоящий характер. Но не может все идти так, как ты хочешь. Ко всему нужно относиться с улыбкой на лице.

После того юниорского чемпионата мира Бориса ждал драфт НХЛ. Игроку предсказывали либо поздний выбор в первом раунде, либо ранний во втором. Когда Качука спрашивали, куда бы он хотел попасть, то признался в симпатиях к «Вашингтону».

– Это как бы напоминает мне о моих корнях, – объяснял хоккеист.

Однако Борис попал в другую «русскую» команду. Во втором раунде под общим 44-м номером его выбрала «Тампа-Бэй». В апреле 2017-го Качук подписал с клубом трехлетний контракт новичка, летом съездил в тренировочный лагерь «Лайтнинг» и после одного из предсезонных матчей отправился обратно в юниорскую лигу. Текущий сезон будет для него последним в ОХЛ, а на следующий год его уже ждут в составе «Сиракьюза». В фарм-клубе «Тампы» ему будет с кем поговорить о России, ведь там выступают бывший форвард системы СКА Александр Волков и еще один выходец из семьи русских эмигрантов Деннис Ян.

Кстати, русское происхождение Качук отыграл в своем твиттер-аккаунте, который называется Russian Rocket 13. Когда Борис родился в Ванкувере, его кумир Павел Буре как раз закончил выступать за местные «Кэнакс» и переехал во «Флориду». Число 13 могло бы быть отсылкой к игровому номеру Качука, но и в клубе, и в сборной он «12-й».

Big shout out to @EASPORTSNHL for my very own 99 HUT card pic.twitter.com/zBcLPi1MMw — Boris Katchouk (@RussianRocket13) 31 октября 2016 г.

Мама хоккеиста на своей странице в сети Facebook отписывается и по-русски, и по-английски. Сам спортсмен язык исторической родины знает не очень хорошо.

– У меня нет российского паспорта или гражданства, на русском знаю всего несколько слов, но однажды был у бабушки в Дзержинске, – говорил Качук во время юниорского чемпионата мира-2016 агентству «Р-Спорт». Именно в этом городе Нижегородской области начинала заниматься конькобежным спортом мама Бориса.

Сейчас Туманова приехала в Баффало из Уотерлу и посетила первый матч канадской команды на молодежном чемпионате мира. Елена (и не только она) поддерживала сына в джерси с его фамилией.

Скриншот трансляции на телеканале «Матч ТВ»

Качук стал автором первой шайбы в ворота финнов, а канадцы одержали победу со счетом 4:2. Дальше будут матчи против команд Словакии, США (на открытом воздухе) и Дании. А в плей-офф уже возможна встреча со сборной России. К слову, против команды Валерия Брагина Качук играл два года подряд (2016, 2017) в молодежной Суперсерии, и сборная лиги Онтарио выиграла оба матча, где Борис принял участие.