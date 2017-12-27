1. ЧЕМПИОНАТ МИРА

Это был год без Олимпиады и Кубка мира, так что чемпионат мира стал самым главным турниром. Да и состав участников получился представительным, в Кельн и Париж приехали многие звезды НХЛ. Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прямо говорил: «Если лига не отпускает нас в Пхенчхан, то ЧМ – реальная возможность для нас сделать что-то для своей страны».

Сборная России оставила интересное впечатление, порадовала тройка Артемий Панарин (лучший бомбардир турнира) – Евгений Кузнецов – Никита Кучеров. В порядке было и звено с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым, в воротах хорошо играл Андрей Василевский. Но когда говоришь о ЧМ-2017, то сразу вспоминаешь, как Россия вела 2:0 в полуфинале с Канадой, но в концовке за четыре минуты пропустила три шайбы – и 2:4. А ведь похожим образом команда Знарка дважды упускала матч с «кленовыми» и на Кубке мира. Да, это была мощная Канада. Но обидно, когда так уплывают победы.

2. КУБОК ГАГАРИНА

В плей-офф была только одна интригующая развязка: «Локомотив» выбил во втором раунде ЦСКА – победителя регулярного чемпионата. Все остальные серии завершались предсказуемо. СКА же прокатился лязгающим танком по всем соперникам: «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1), «Локомотив» (4-0), а в финале – «Магнитка» (4-1).

Нельзя сказать, что СКА всех обыграл на одном коньке. Во втором раунде, например, тяжелую травму нанесли Павлу Дацюку – хотя арбитр так разобрался в эпизоде, что удалил до конца матча именно Волшебника. В финале Западной конференции мог одну-две победы одержать «Локомотив», но не использовал свои шансы.

Очень много разговоров о судействе было всю весну, и отчаянный крик Даниса Зарипова родился не на ровном месте: «Балет устроили!» Тогда форварда «Металлурга» удалили за атаку Шипачева. В целом от плей-офф остался осадок, связанный с этими скандалами. Но игроков и болельщиков СКА поздравляем с Кубком Гагарина, понимая их искреннюю радость. Цель клуба – стать чемпионом, а не сделать это красиво. И никого сильнее СКА в том сезоне не было. Да и сейчас ничего не изменилось.

3. КУБОК СТЭНЛИ

Не просто так Евгений Малкин получил «Харламов Трофи» - награду, учрежденную «Советским спортом» для самого ценного российского хоккеиста сезона. Джино стал лучшим бомбардиром плей-офф, и казалось, это обеспечит Малкину еще и «Конн Смайт Трофи». Но самым ценным в кубковых матчах снова признали Сидни Кросби.

«Питтсбург» в первом раунде выбил «Коламбус» (4-1), во втором опять огорчил «Вашингтон» (4-3). Финал Восточной конференции против «Оттавы» (4-3) получился тяжелейшим, и казалось, что канадцы могут взять верх. Да и у «Нэшвилла» в финале были шансы, но лучше снова оказался «Питтсбург» (4-2). Второй Кубок Стэнли подряд – такое редко увидишь! Всего же Малкин получил третий чемпионский перстень. Из россиян этого также добивались Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин, а также Вячеслав Фетисов (один – как тренер) и Сергей Гончар (два как тренер).

А еще Малкин – прекрасный собеседник и человек. И нет удивления, что именно он был признан «Спортсменом года» по версии нашей газеты.

4. СЕЗОН КХЛ

В уходящем году появился новый тренд КХЛ. Лига ушла от курса на экспансию, когда расширяла географию, по количеству клубов стремясь к НХЛ. Теперь – поворот на 180 градусов, курс на сокращение. Оптимальный вариант, согласно исследованиям лиги – 24 клуба. И возникает вопрос: кого же тогда вычеркивать?

Тихо сам собой отвалился хорватский «Медвешчак», который не набирал полный состав на официальные матчи КХЛ и зарабатывал распродажами игроков. Новокузнецкий «Металлург» убрали со скандалом. Болельщики знают, сколько классных игроков подготовил этот клуб – от Сергея Бобровского до Кирилла Капризова. Другое дело, что «Кузня» в последние годы тоже не выдерживала конкуренцию, крутилась на маленьком бюджете как могла. Сейчас клуб в чемпионате ВХЛ идет на 13-м месте.

Будущей весной обещают сократить еще три клуба. Нет шансов у «Югры» из Ханты-Мансийска, где очень маленький рынок, куча проблем и последнее место в КХЛ. Вряд ли спасется «Лада», которая тоже оказалась в конце пресловутого рейтинга.

Кто станет третьим? Возникла версия с «Северсталью» - девятая на Западе, бьется за плей-офф. Но это смешно, когда есть «Адмирал», который в эти дни занимается хоккейным самоубийством, или тонущий «Куньлунь», оказавшиеся на дне Рига и Братислава. В любом случае КХЛ ждет тяжелейший выбор…

5. ОЛИМПИАДА

Сама Олимпиада в Пхенчхане состоится только в феврале 2018 года. Но хоккейная Россия еще должна была туда попасть. Наш спорт уже пару лет трясет из-за скандалов с допингом. Это не могло не перекинуться на хоккей. Спортсменки из женской сборной начали массово получать пожизненные дисквалификации. Большой вопрос, сможет ли женская сборная России поехать на Олимпиаду в Южную Корею. Хотя за нее будут биться в судах…

МОК решил, что Россия как страна от зимних Игр отстраняется, а будут допущены нейтральные спортсмены в форме «noname», с олимпийским флагом и гимном. Наши мужчины-хоккеисты сразу на это согласились. Илья Ковальчук выступал перед Олимпийским собранием и говорил, что «у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть. Мы представляем лучшую страну в мире».

В общем, они едут. И эта Олимпиада точно получится одной из самых рейтинговых. Но все приключения у сборной России еще впереди…

6. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧМ

Этот турнир как бы закольцовывает год. 2017-й по традиции начался с плей-офф молодежного первенства мира. Россия в четвертьфинале без проблем победила Данию (4:0). Полуфинал (4:3 бул.) против будущих чемпионов из США получился драматичным. Дважды россияне вели в счете, в итоге дело докатилось до буллитов, а там Трой Терри исполнил роль Ти-Джея Оши, забив три гола Илье Самсонову. И еще была хохма, что наши парни не разобрались, будто нужно бить по пять буллитов, а не три. Правда, это было опровергнуто.

В матче за бронзу в овертайме побеждена неуступчивая Швеция (2:1 ОТ), а главный тренер россиян Валерий Брагин завоевал пятую медаль на своем пятом чемпионате мира. Теперь он начал уже шестой поход – с новой командой. Начало получилось обескураживающим, чехи переиграли нас в первом матче (5:4). Но самое важное произойдет в конце – уже в 2018 году.

7. УХОДЯТ ЛЮДИ

Это был очень тяжелый год. От нас ушел на 70-м году жизни великий форвард Владимир Петров – дважды олимпийский чемпион, герой из тройки с Михайловым и Харламовым. Его именем теперь назван главный приз ВХЛ.

Умер олимпийский чемпион – вратарь Сергей Мыльников. Ему было только 58 лет. Мы потеряли двух ярких арбитров – Рафаэля Кадырова (47 лет) и Михаила Бутурлина (39)…

Больно, когда уходят нестарые, крепкие мужики, которых многие любили и ценили. А потеря Сергея Гимаева (62 года) шокировала всю страну. Это страшный удар и по легендам хоккея, и по спортивной прессе, и по болельщикам, обожавшим слушать в прямом эфире своего Наильича.

Нам вам вас очень не хватает, в сердце теперь – зияющая дыра. Вечная память…