БИТВА ДНЯ

ЦСКА НАЧАЛ ГОД С ВАЖНОЙ ПОБЕДЫ

Армейцы отпраздновали свой выход с коротких новогодних каникул нервной и красивой победой.

Москвичи одолели еще одного лидера Западной конференции – «Йокерит» - в овертайме со счетом 2:1. Решающий гол на счету форварда сборной России Валерия Ничушкина.

- Добыли важную победу, потому что с этой командой мы всегда зарубаемся, - признался Валерий. - Настрой был хороший. Тренеры сказали, что надо обязательно выигрывать, да и нам самим хотелось начать год с победы.

Вместе с тем, команда Игоря Никитина по-прежнему испытывает некоторые проблемы с реализацией. Ведь из 71 броска только два достигли цели. Хотя сам тренер был больше недоволен тем, как его команда проводит второй период, поведя в счете.

Тем не менее, победа действительно принципиальная и важная. И плюс к этому – четвертая кряду.

ГЕРОЙ ДНЯ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГОЛ БРЮКВИНА

Московское «Динамо» в очередной раз проявило характер, вытащив с 0:2 матч в Челябинске. В итоге москвичи победили по буллитам 3:2. А героем этой встрече стал форвард бело-голубых Владимир Брюквин.

Динамовец принял непосредственное участие и в первой шайбе бело-голубых, когда большинство реализовал броском от синей линии Андрей Кутейкин.

Но вот за четыре с половиной минуты до окончания третьего периода Брюквин воочию доказал, что наглость и смелость берут если не города, то уж ворота точно.

Владимир пошел сразу на троих соперников в чужой зоне. И обыграл всех! А затем еще успел нанести точный бросок и забросить шайбу с нулевого угла – 2:2. Потрясающий и очень важный гол. Насладитесь.

Ну а в буллитной перестрелке Брюквин также отметился точным «выстрелом» и вместе с «Динамо» одержал очень нужную победу.

ДЕБЮТ ДНЯ

РЯБЫКИН НЕПЛОХ И В РОЛИ ГЛАВНОГО

Этот матч должен был стать первым для Германа Титова в роли главного тренера «Авангарда». Однако за несколько часов до его начала стало известно, что новый наставник присоединится к команде только 5 января в Хабаровске.

В Шанхае команду на битву с «Куньлунем» вывел один из символов омского клуба – именитый в прошлом защитник Дмитрий Рябыкин. И под его руководством китайская команда была разгромлена со счетом 4:0.

Отметим дубль Данила Файзуллина. А также то, что «Куньлунь» в этой встречей выглядел командой из другой лиги. Более низкой по классу. Посмотреть на его очередное поражение пришло всего 1013 зрителей. Неудачное число, кстати. Может «драконы» не в курсе?

Впочем…

- Матч с «Куньлунем» был не таким простым, как кажется, особенно второй период, - подвел итог встречи Рябыкин. - Но я благодарен ребятам, что мы победили, и вратарь сегодня сыграл очень хорошо.

ПРИГОВОР ДНЯ

«ЮГРА» НЕ СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ

В общем-то в этом никто особо и не сомневался, но все же в среду ханты-мансийцы стали первым клубом КХЛ, который официально потерял шансы на участие в Кубке Гагарина.

Самое печальное, что когда «Югра» выходила на матч против «Барыса», ее игроки уже знали, что в плей-офф не сыграют. Утром «Амур» уступил в Хабаровске по буллитам – 2:3. И вот этого единственного очка, набранного дальневосточниками, занимающими сейчас восьмую строчку в таблице Восточной конференции, оказалось достаточно чтобы вынести окончательный приговор ханты-мансийцам.

К чести «Югры», аутсайдер не пал духом, а, напротив, завоевал три очка в битве с «Барысом» - 3:2. А форвард ханты-мансийцев Александр Угольников оформил хет-трик, трижды реализовав большинство.

Кстати, клуб из Астаны в во время новогодних каникул потерял главного тренера Евгения Корешкова, который был отправлен в отставку. Но казахстанцев это не встряхнуло.

- В игре нас, прежде всего, подвела дисциплина, - отметил и.о. главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев. - Много было удалений в первом периоде, после которых пропустили два гола. Объясняли ребятам, говорили, что терпение нужно все 60 минут. Ненужные штрафы в чужой зоне привели к трем шайбам.