Странная реакция наставников команд на праздник в Астане, рекорды в матчах КХЛ и другие события хоккея в обзоре «Советского спорта».

ПРОТЕСТ ДНЯ

ТРЕНЕРЫ КХЛ БОЙКОТИРУЮТ МАТЧ ЗВЕЗД

Странная ситуация возникла в КХЛ накануне Матча звезд в Астане. Тренеры наших клубов один за другим отказываются участвовать в главном хоккейном празднике лиги.

В четверг самоотвод взял главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд, заявивший, что не сможет прилететь в Астану и руководить сборной Востока по семейным обстоятельствам.

И он ведь далеко не первый! Ранее от участия в Матче звезд КХЛ отказались главный тренер СКА Олег Знарок и наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Выглядит это странно. Ведь Билялетдинов и Знарок – слава нашего отечественного хоккея. У Знарка – три Кубка Гагарина в коллекции, у Билялетдинова – два. Оба выигрывали со сборной России и чемпионаты мира. Вестерлунд в свою очередь – самый титулованный иностранец, возглавляющий ныне российский клуб. А ведь был еще и экс-наставник «Авангарда» Андрей Скабелка, которого уволили из клуба уже после приглашения на хоккейный праздник.

И главное – у всех наставников есть уважительная причина. Знарку надо готовиться к Олимпиаде. Ну какое ему шоу накануне Игр? Не время расслабляться! Опытнейший Билялетдинов уже попросту устал от подобной шумихи, к которой он всегда подчеркнуто не проявлял никакого интереса. Ну а «Салавату» Вестерлунда сейчас вообще не до шуток. Уфимцы пока не твердо занимают место в зоне плей-офф.

Может, Матч звезд действительно не стоило проводить в олимпийский сезон? Если уж даже и тренерам уже не до него…

РЕКОРД ДНЯ

«СПАРТАК» СОБРАЛ АНШЛАГ В ПАРКЕ ЛЕГЕНД

Красно-белые на поединке с «Салаватом Юлаевым» собрали на трибунах 11300 человек. И установили новый рекорд сезона посещаемости хоккейных матчей в нашей столице, преодолев рубеж в 11 тысяч зрителей.

Если не придираться, то это уже можно считать аншлагом. Которому, конечно, поспособствовали новогодние каникулы. А также успешная и интересная игра, которую спартаковцы показывают в этом сезоне.

Матч с уфимцами зрителей также не разочаровал. При поддержке трибун москвичи постоянно выходили вперед. И отпраздновали победу 3:2, хотя гости дважды сравнивали счет по ходу встречи.

Ну а решающий гол в этом матче стал отдельным хоккейным трюком, безукоризненно исполненным Райаном Стоа. Американский форвард отобрал шайбу у соперника у борта. Вылез на пятачок, обыграв еще одного «юлаевца». И там с третьей попытки пробил-таки вратаря!

В общем, болельщики «Спартака» остались матчем довольны.

- В такой атмосфере приятно играть, - отметил и главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев. - Благодарен ребятам, что среагировали на поддержку трибун и провели хороший матч во всех линиях.

РАЗГРОМ ДНЯ

10 ШАЙБ В МАТЧЕ «АК БАРСА» С «ТОРПЕДО»

Ну кто бы мог подумать, что нижегородцы, известные крепкой обороной и боевым характером проиграют дома с разгромным счетом 3:7.

Понятно, что казанцы – лидеры Востока. Но все же семь шайб «Торпедо» пропустило впервые в этом сезоне. А вот «барсы» по семь шайб уже не первый раз сопернику «отгружают». Ранее им это удавалось во встречах с рижанами (7:2) и челябинцами (7:1). Но оба раза это были домашние разгромы.

Дублем отметился кандидат в олимпийскую сборную России Владимир Ткачев. А вот у Даниса Зарипова игра в этом матче наоборот не пошла. Опытный форвард не только не набрал баллов за результативность. Но еще и потерял шайбу в большинстве, что привело к голу в ворота гостей.

- Думаю, у нас еще многие остались за новогодним столом, - рубанул главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. - Хотим по-человечески относиться к игрокам, даем выходные, чтобы они побыли с семьей. Но получаем обратный эффект.

ПРИКОЛ ДНЯ

ЖЕНСКИЙ ВИЗГ В РАЗДЕВАЛКЕ СБОРНОЙ ДАНИИ

На молодежном чемпионате мира (игроки до 20 лет) сборная Дании дважды одолела белорусов в серии до двух побед за место в элите. И после второго успеха (3:2 по буллитам) радовалась в раздевалке так, словно победила в финале турнира.

Особенно порадовал громкий женский визг, который прозвучал в раздевалке, когда игроки начали поливать друг друга пивом. Хотите послушать и посмотреть?

Напомним, что россияне закончили турнир в четвертьфинале, уступив сборной США 2:4. В нашей раздевалке после этого если что и звучало, то точно не радостный женский визг.