Жесткая реакция главного тренера «Нефтехимика» на не засчитанные голы и другие события чемпионата КХЛ в обзоре «Советского спорта».

СКАНДАЛ ДНЯ

НАЗАРОВ ОТЧЕХВОСТИЛ СУДЕЙ

«Спартак» победил в Москве «Нефтехимик» 3:2. И на пресс-конференции после матча главный тренер гостей Андрей Назаров не стал скрывать своих эмоций, комментируя исход встречи.

– Много причин, почему мы проиграли, – заявил Назаров. – Мне сейчас все звонят, все спрашивают. Не первый и не последний раз судьи ставят в коленно-локтевую целую команду. На мой взгляд, это неприемлемо. Потому что речь идёт о целом регионе, который просто поставили в коленно-локтевую. Мы не будем обсуждать, был гол или не было, был офсайд или не было. Просто некрасиво.

Поводов к этой тираде у Назарова, честно говоря, было предостаточно. Дело в том, что уже после счета 3:2 шайба дважды побывала в воротах «Спартака». Но тренеры хозяев оба раза требовали посмотреть видеоповтор момента, после чего уже засчитанный было гол отменяли!

Сперва шайбу «Нефтехимика» не засчитали на 40-й минуте, усмотрев помеху вратарю Никите Беспалову. Затем на 54-й минуте – из-за офсайда.

И даже если судьи были правы, что еще предстоит определить специальной комиссии, досада тренера понятна. Тем более, что «Нефтехимик» потерпел уже третье поражение в Новом году.

А вот «Спартаку» очередные три очка здорово помогли укрепить свои позиции в зоне плей-офф.

ПРОРЫВ ДНЯ

«СЕВЕРСТАЛЬ» ВЕРНУЛАСЬ В ЗОНУ ПЛЕЙ-ОФФ

Череповчане одержали в понедельник очень знаковую победу, позволившую им вернуться в зону плей-офф. И могут заслужено отпраздновать этот успех, ведь дома им удалось повергнуть лидера Восточной конференции «Ак Барс» – 5:2. А за день до этого с таким же разгромным счетом был побежден и «Нефтехимик».

В общем «сталевары» доказали, что все в их руках. Дубль, в том числе и победная шайба, на счету Руслана Карлина. Три гола в этих двух победных матчах забил Адам Мазур. Отметим и первую шайбу в КХЛ защитника «Северстали» Вадима Кудако.

– Для нас каждый матч, как финальный, – скупо порадовался победе главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев. – Боремся за место в плей-офф. «Ак Барс» мощно атаковал, мы хорошо сыграли в обороне. И Гудачек выручал. Ну а то, что мы во втором матче подряд забиваем пять голов, радует, конечно.

…Успех «Северстали» огорчил, пожалуй, только московских динамовцев. Ведь именно их череповчане вытеснили из зоны плей-офф, при этом имея в запасе еще два несыгранных матча.

ПАРАДОКС ДНЯ

СКУДРА ДОВОЛЕН ПОСЛЕ ШЕСТОГО ПОРАЖЕНИЯ КРЯДУ

Нижегородцы вновь уступили и увеличили свою безвыигрышную серию до шести матчей. «Салавату Юлаеву» торпедовцы уступили дома по буллитам. Причем позволили гостям сравнять счет за 63 секунды до конца третьего периода, когда Григорий Панин успел подправить шайбу после мощного броска Филипа Ларсена от синей линии.

Однако главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра углядел позитивные изменения в игре своей команды и после досадного поражения похвалил своих игроков.

– Хороший, боевой, очень быстрый матч, – сказал Скудра. – Стартовали неплохо, но начало второго периода нас снова подвело. Тем не менее, третий период был хорошим. В концовке, конечно, мы должны были выигрывать. Однако, повторюсь, это был хороший матч.

ГЕРОЙ ДНЯ

КОЛЛИНЗ СПАСАЕТ ОЧКИ ДЛЯ ХК «СОЧИ»

Рижане, принимавшие дома ХК «Сочи» уверенно вели 3:1 после второго периода. Однако форвард гостей Шон Коллинз не согласился с таким счетом. Одну шайбу он отыграл еще на 41-й минуте. А третью шайбу в ворота хозяев забросил за 31 секунду до сирены.

В итоге дубль канадца оказался для черноморцев победным – они взяли вверх в буллитной перестрелке 4:3 и записали на свой счет весьма не лишние два очка.