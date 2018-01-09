«Долго бежал и не дышал!» Детали крутейшего гола СКА (видео)
Николай Прохоркин сам не знает, как забил, а Сергей Плотников не заморачивается по поводу олимпийского состава.
Олимпийский вратарь впечатлил Знарка
– Вратарь соперника неплохо отстоял, – Олег Знарок внезапно начал с похвалы вратаря «Куньлуня» Магнуса Хелльберга. Он, вполне возможно, будет играть на Олимпиаде. И его можно бояться. – У нас было много моментов, а реализация страдала. Счет мог бы быть намного больше.
И.о. главного тренера «Куньлуня» Бобби Карпентер почти наверняка скоро потеряет вместе с командой шансы на плей-офф, однако за отдельный матч он своих ребят поблагодарил.
– В начале матча мы сыграли умно, как и просили ребят перед игрой. Мы сами создали себе шансы для победы в этом матче. Вратарь давал нам эти возможности. Еще за две минуты до финальной сирены у нас оставались шансы на победу. Я горжусь этим матчей и своей командой в нем.
Кстати, еще перед началом матча в пресс-центре происходило кое-что любопытное: главный форвард «Куньлуня» Жильбер Брюлле зачем-то шел по направлению к раздевалке хозяев. «Канадец на наших глазах переходит в СКА» – родилась красивая метафора.
«Не заморачиваюсь по поводу состава на Олимпиаду»
– Дома мы начинаем не очень хорошо, – признал Вадим Шипачев. – Знали, что «Куньлунь» – быстрая команда, там много канадцев играет. Хорошо, что сегодня выиграли и порадовали болельщиков.
– Во втором периоде было очень тяжело забить. Чего не хватало?
– Чтобы вратарю соперника не везло (улыбается). Нашего мастерства, конечно, не хватает. Если мы не забиваем, то пропускаем.
– Сергей Плотников с вашей помощью забил два красивых гола с пятачка, практически в стиле Евгения Дадонова. Можно сказать, что он – новый Дадонов?
– Нет, каждый по-своему играет. Дадонов здорово играет, у него свои хорошие стороны, у Плотникова – свои. Ребята молодцы.
Сам Плотников тоже делился эмоциями от трудной победы.
– Мы не ожидали, что они быстро отыграются. Но потом снова начали наращивать обороты, много бросать и атаковать. Может быть, от этого пришли голы – команда «Куньлунь» немного подустала.
– СКА выиграл дивизион, вышел в плей-офф. Где находите мотивацию?
– У нас есть главный тренер, он всегда находит мотивацию. Победа в дивизионе для нас второстепенна. Самое важное – это каждая игра и победа.
– 25 января назовут окончательный состав на Олимпиаду. Ждете этой даты?
– Нет. Если честно, не заморачиваюсь по этому поводу. Хочется здесь и сейчас показывать игру, доказывать. А что будет потом – будем решать не мы, не игроки, так что буду по факту смотреть состав.
– На днях завершился молодежный чемпионат мира, в составе сборной России было много армейцев. Следили за этим турниром, как впечатления?
– Смотрел пару игр. Видно, что команда старалась. Наверное, у них что-то не получилось в большинстве и меньшинстве. Как раз этого компонента не хватило.
– С «Куньлунем» вы отличились дважды. Насколько принципиально будет забить «Локомотиву»?
– Принципиально просто забивать, неважно, кому. Хорошо, что сегодня мне отдавали великолепные передачи, нельзя было не забивать.
«Как забил? Я откуда знаю!»
– «Куньлунь» в ноябре и сейчас – две разные команды? – спросили у автора победного гола Николая Прохоркина.
– Абсолютно разные. Намного жестче и настырнее. Все зависит от настроя. Плюс быстрые голы в прошлой игре мы забили, у соперника были проблемы. Сейчас более ровная игра.
– Такие шайбы, как ваша, хоккеисты обычно называют случайными. Как получилось забить?
– Я откуда знаю! Я бежал. Сложно объяснить. Все на автомате делаешь в таких ситуациях.
Догнать Прохоркина?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 9 января 2018 г.
Это утопия!
Отличные 3:2 получились у Коли:#СКАКРС pic.twitter.com/2EeQBU32Fm
– Первая мысль, когда увидели шайбу в воротах?
– Выдохнул. Долго бежал и не дышал вообще.
– Почему дали две шайбы забросить в первом периоде?
– Возможно, потому что Игорь давно не играл. Мы чуть-чуть были не готовы к такой игре. Свои моменты не реализовывали, их было много.
– Впереди «Локомотив». Специалисты называют этот матч одним из самых интересных.
– У них новый тренер. Я думаю, команда по-другому будет играть.
– СКА уже выиграл дивизион, обеспечил домашний старт плей-офф. В чем мотивация биться в каждой игре?
– Личная мотивация: побеждать в каждом матче, набирать очки. И свои личные приоритеты присутствуют у каждого игрока.