Николай Прохоркин сам не знает, как забил, а Сергей Плотников не заморачивается по поводу олимпийского состава.

Олимпийский вратарь впечатлил Знарка

– Вратарь соперника неплохо отстоял, – Олег Знарок внезапно начал с похвалы вратаря «Куньлуня» Магнуса Хелльберга. Он, вполне возможно, будет играть на Олимпиаде. И его можно бояться. – У нас было много моментов, а реализация страдала. Счет мог бы быть намного больше.

И.о. главного тренера «Куньлуня» Бобби Карпентер почти наверняка скоро потеряет вместе с командой шансы на плей-офф, однако за отдельный матч он своих ребят поблагодарил.

– В начале матча мы сыграли умно, как и просили ребят перед игрой. Мы сами создали себе шансы для победы в этом матче. Вратарь давал нам эти возможности. Еще за две минуты до финальной сирены у нас оставались шансы на победу. Я горжусь этим матчей и своей командой в нем.

Кстати, еще перед началом матча в пресс-центре происходило кое-что любопытное: главный форвард «Куньлуня» Жильбер Брюлле зачем-то шел по направлению к раздевалке хозяев. «Канадец на наших глазах переходит в СКА» – родилась красивая метафора.

«Не заморачиваюсь по поводу состава на Олимпиаду»

– Дома мы начинаем не очень хорошо, – признал Вадим Шипачев. – Знали, что «Куньлунь» – быстрая команда, там много канадцев играет. Хорошо, что сегодня выиграли и порадовали болельщиков.

– Во втором периоде было очень тяжело забить. Чего не хватало?

– Чтобы вратарю соперника не везло (улыбается). Нашего мастерства, конечно, не хватает. Если мы не забиваем, то пропускаем.

– Сергей Плотников с вашей помощью забил два красивых гола с пятачка, практически в стиле Евгения Дадонова. Можно сказать, что он – новый Дадонов?

– Нет, каждый по-своему играет. Дадонов здорово играет, у него свои хорошие стороны, у Плотникова – свои. Ребята молодцы.

Сам Плотников тоже делился эмоциями от трудной победы.

– Мы не ожидали, что они быстро отыграются. Но потом снова начали наращивать обороты, много бросать и атаковать. Может быть, от этого пришли голы – команда «Куньлунь» немного подустала.

– СКА выиграл дивизион, вышел в плей-офф. Где находите мотивацию?

– У нас есть главный тренер, он всегда находит мотивацию. Победа в дивизионе для нас второстепенна. Самое важное – это каждая игра и победа.

– 25 января назовут окончательный состав на Олимпиаду. Ждете этой даты?

– Нет. Если честно, не заморачиваюсь по этому поводу. Хочется здесь и сейчас показывать игру, доказывать. А что будет потом – будем решать не мы, не игроки, так что буду по факту смотреть состав.

– На днях завершился молодежный чемпионат мира, в составе сборной России было много армейцев. Следили за этим турниром, как впечатления?

– Смотрел пару игр. Видно, что команда старалась. Наверное, у них что-то не получилось в большинстве и меньшинстве. Как раз этого компонента не хватило.

– С «Куньлунем» вы отличились дважды. Насколько принципиально будет забить «Локомотиву»?

– Принципиально просто забивать, неважно, кому. Хорошо, что сегодня мне отдавали великолепные передачи, нельзя было не забивать.

«Как забил? Я откуда знаю!»

– «Куньлунь» в ноябре и сейчас – две разные команды? – спросили у автора победного гола Николая Прохоркина.

– Абсолютно разные. Намного жестче и настырнее. Все зависит от настроя. Плюс быстрые голы в прошлой игре мы забили, у соперника были проблемы. Сейчас более ровная игра.

– Такие шайбы, как ваша, хоккеисты обычно называют случайными. Как получилось забить?

– Я откуда знаю! Я бежал. Сложно объяснить. Все на автомате делаешь в таких ситуациях.

– Первая мысль, когда увидели шайбу в воротах?

– Выдохнул. Долго бежал и не дышал вообще.

– Почему дали две шайбы забросить в первом периоде?

– Возможно, потому что Игорь давно не играл. Мы чуть-чуть были не готовы к такой игре. Свои моменты не реализовывали, их было много.

– Впереди «Локомотив». Специалисты называют этот матч одним из самых интересных.

– У них новый тренер. Я думаю, команда по-другому будет играть.

– СКА уже выиграл дивизион, обеспечил домашний старт плей-офф. В чем мотивация биться в каждой игре?

– Личная мотивация: побеждать в каждом матче, набирать очки. И свои личные приоритеты присутствуют у каждого игрока.