СКА с трудом обыграл «Локомотив». Теперь одни игроки готовятся отдыхать, а другие – бороться с непогодой по пути в Астану.

Сергей Калинин: Не расстроился, что не выбрали на Матч звезд!

– «Локомотив» – хорошая команда, было много борьбы. Мы хорошо сыграли как команда: каждый выкладывался на 100%, старался выиграть единоборства. Поэтому и победили.

– Почему не удалось выиграть 6:1 как в Ярославле?

– Сегодня так. Разницы нет – 6:1 или 1:0. Победа есть победа.

– У "Локомотива" по сравнению с предыдущей игрой сменился тренер, хотя игроки остались те же. В чем разница?

– По сравнению с матчем в Ярославе они больше уделяют внимание тактике, каждый старается выполнять тренерское задание. В этом и отличие.

– Комментатор говорил, что игра была похожа на плей-офф.

– Да, мы тоже в раздевалке об этом говорили. Поэтому хорошо, что выиграли.

– Что за головной убор у Патрика Херсли?

– Сегодня его признали лучшим игроком в команде! У меня таких, кажется, три.

– Впереди несколько выходных. Устали?

– Да нет, тренеры дают нам возможность восстановиться. Отдохнем, восстановимся – хорошо, что есть такая пауза.

– Расстроились, что не позвали на Матч звезд? Хотелось в Астану?

– Не-не! Лучше отдохнуть.

– Мастер-шоу не ваш конек?

– Нет (смеется).

Игорь Шестеркин: На Матче звезд мне, как обычно, будут забивать

– Любой матч хочется сыграть на ноль, не сказал бы, что это было суперпринципиально. Просто хотелось снова почувствовать свою игру, обратно выйти на свой уровень.

– В таких тяжелых матчах играть попроще?

– Не сказал бы, когда много бросков, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ребята очень много ловили на себя, очень хорошо играли в чужой зоне, поэтому было мало атак. За это я им очень сильно благодарен. В целом выложились – я думаю, заслуженный результат.

– Если сравнивать «Локомотив» при Кудашове и в этом матче, вы почувствовали разницу?

– Нет, такая же хорошая, организованная команда.

– Вы примете участие в Матче Звезд КХЛ. Что чувствуете?

– Да мне как обычно забивать будут.

– В Астане буран, не страшно лететь?

– Если что не полетим, ничего страшного.

– Даже не расстроитесь?

– Нет, побольше отдохнем зато.

Патрик Херсли: Не обещаю, что побью рекорд по силе броска!

– Очень тяжелый матч. Если с эмоциональной точки зрения до плей-офф он не совсем дотягивал, то по содержанию игры – точно. Очень ровная игра и тяжелое испытание для нас.

– В раздевалке вы были в головном уборе, который дают лучшему игроку матча. Как часто вы получаете его?

– Это традиция, и мне посчастливилось впервые с плей-офф прошлого сезона стать лучшим по мнению команды! Этот головной убор передается игроку, который больше всех сражался, может, проявил себя ярче, забросил шайбу. Я очень рад, в следующий раз я буду определять следующего игрока.

– Вспомните эпизод с заброшенной шайбой.

– В том эпизоде мы старались найти Вадима Шипачева за воротами, нам это удалось. Последовала отличная передача, и, как мне показалось, шайба прошла под мышкой вратаря.

– Что «Локомотив» противопоставил СКА, из-за чего удалось забросить только одну шайбу?

– «Локомотив» просто очень хорошая команда, голкипер провел очень хорошую игру. У них в целом игра в защите очень хорошо налажена, поэтому был равный матч. Мы создали не так много моментов, но забить удалось лишь однажды.

– Вы едете на Матч звезд. Надеемся, что вы будете участвовать в конкурсе на силу броска и побьете рекорд Рязанцева. Можете пообещать?

– Насчет рекорда я, конечно, обещать не могу. Насколько я знаю, он очень высок, сейчас не вспомню точное число. Это одна из причин, почему меня пригласили. Я постараюсь бросить помощнее.

Олег Знарок: Матч с «Локомотивом» получился плейоффный

– Хорошая игра, нам таких игр не хватает. Матч плейоффный. Нам повезло: реализовали большинство. Сдавали моменты, которые могли реализовать, но к сожалению, не получилось.

– Многие игроки летят на Матч звезд...

– У нас немногие.

– Четыре человека. А там непогода. Переживаете за них?

– Конечно!