Супербомбардир «Магнитки» Сергей Мозякин так редко дает интервью, что каждое из них становится праздником. Теперь праздник – в Астане.

Последний раз Сергей Мозякин обстоятельно беседовал с прессой как раз на «Матче звезд» КХЛ в 2017 году в Уфе. Тогда он говорил в микст-зоне четверть часа, установив личный рекорд.

Теперь до последнего не верилось, что Мозякин придет. Но вдруг он вышел к диктофонам, нарядный и в хоккейном свитере небесного цвета.

– Как вам организация звездного уик-энда? – вздрогнули журналисты. Еще бы они спросили об атмосфере в раздевалке.

– Нормально пока все, хорошо проходит, – осторожно сказал Мозякин, будто ожидая подвоха. – Правда, немножко долго, мне кажется. Слишком длинные паузы, а мы не катаемся.

…Тут Сергей оказался прав. Конкурсы спортивного мастерства затянулись на неприличные три часа. Но это был единственный минус.

– Не считали, какой это для вас «Матч звезд»? – спросил кто-то неопытный. Мозякин посмотрел на него с удивлением.

– Десятый в КХЛ плюс один в суперлиге, – подсказал я.

– Ну да, – согласился Сергей. – За меня сосчитали. Но это не превратилось в какую-то рутину. Каждый раз мы видим что-то новое. Участвуешь в разных конкурсах. Девушки на лавках? Да, это в новинку. Я не понял этого хода, честно говоря.

– Это были тренеры, – услужливо подсказали Мозякину.

– Как раз это я понял. Что ж, значит, все нормально.

– Надо в КХЛ ввести такое правило, чтобы женщина стояла на лавке?

– Не думаю, – отрезал Мозякин. И на этом месте многие девушки бы воскликнули: «А вы, батенька, сексист!»

– Я спросил вашего тренера Андрея Назарова, нужно ли брать вас на Олимпиаду. Он ответил: «Конечно, да». Вы волнуетесь? Это ведь ваш последний шанс.

– Понятно, что я переживаю. И да, согласен – это последний шанс. Но я стараюсь. Что мне еще делать?

– Вы сейчас в хорошей форме?

– Прибавить всегда можно. Я много работал, когда полтора месяца не играл из-за травмы. Не скажу, что сейчас готов на 100 процентов. Но я к этому стремлюсь.

– Вы с Олегом Знарком в последнее время разговаривали?

– Пока нет.

– Вас напрягает, что сборная России на Олимпиаде выступит под олимпийским флагом и в нейтральной форме?

– Мы же едем в Пхенчхан биться за свою страну. Да, с флагом вышла такая история. Но в любом случае нужно участвовать в Олимпиаде.

– Что в этом сезоне происходит с «Магниткой»?

– У нас поменялось много хоккеистов в межсезонье. Ушли ключевые игроки. Я думаю, что их не смогли заменить по ходу чемпионата. Но сейчас, думаю, мы выступаем более-менее.

– Когда вы начнете после матчей нормально разговаривать? – вдруг закричал популярный блоггер, вспомнив что-то свое.

– После какого матча? – удивился напору Мозякин. – Меня же никто не спрашивает.

– Вас же все время зовут из микст-зоны: «Серге-ей!»

– Может быть, вы так орете? А я через микст-зону не хожу, никого не видел.