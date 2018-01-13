– Не было мысли попробовать себя на силу щелчка? – я решил сразу ошарашить Ковальчука неожиданным вопросом, когда он подошел после конкурса, который выиграл его одноклубник Патрик Херсли.

– Да вы что! У нас там Патрик – без шансов. Лучше и не пробовать. За карьеру я такие пушки видел только у Здено Хары и Ши Уэбера. Но Херсли бросает очень точно и сильно.

– Что скажете о втором тренере команды Наталье Кларк?

– Наташа – молодец, очень подготовленная, пришла заранее, за пару часов до нас. Расставила игроков, кто в каком конкурсе участвует. Свою работу делает отлично!

– Вы принимали участие в «Матче звезд» НХЛ. В чем нюансы по сравнению с нашим?

– Примерно одно и то же. Обычно ребята приезжают с семьями, чтобы насладиться временем, выходными, провести их в кругу друзей и знакомых. Получаешь эмоциональный заряд, который помогает в конце сезона.

– Как вы относитесь к идее объединения клубов, чтобы никого не сокращали из КХЛ?

– Может, неправильно мне комментировать варианты, решать должно руководство лиги. Но я за то, чтобы никого не выгонять. Вот Череповец – очень хоккейный город, оттуда выходит огромное количество талантливых ребят. Или тот же Тольятти. Ханты-Мансийск – более проблематичный регион для хоккея. Но и там идет какое-то развитие.

– Ну а Санкт-Петербург созрел для второй команды? Местное «Динамо» идет первым в чемпионате ВХЛ.

– Питер давно созрел и для двух команд, и для больших праздников. Думаю, один из ближайших «Матчей звезд» нужно провести в Санкт-Петербурге. Мы бы всех разорвали по полной!

– Вы видели форму, в которой будете выступать на Олимпиаде?

– Все видели – то, что было в интернете. Считаю, это в чем-то уникальная и очень приличная форма. Самое главное – на ней присутствует слово «Россия», и это здорово.

– Ночью в вашем отеле была эвакуация. Это помешало?

– Наоборот, мы посмеялись. Я ведь был в душе в этот момент, готовился ко сну. Сначала показалось, это снова пришел допинг-контроль, мне в дверь звонят. Но оказалось, все намного серьезнее. Вышел из номера в одних трусах. Смотрю – люди начали бегать по отелю и кричать: «Спускайтесь!» Неприятный момент, но мы встретились внизу, увидели друг друга сонными и без макияжа.

– Во сколько это было?

– Я даже не понял. Но мы легли спать где-то в четыре-пять утра.