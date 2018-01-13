Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о конкурсах мастерства, которые прошли в субботу на звездном уик-энде КХЛ в Астане.

1. КРУГ НА СКОРОСТЬ (победитель – дивизион Харламова)

В финал вышли два легионера – Зак Бойчак из «Слована» и Дэн Секстон из «Нефтехимика». Победил игрок из Нижнекамска: Секстон показал время 12,03, хотя в полуфинале у него было даже 11,31 секунды. Вне конкурса выступал Павел Падакин в костюме Супермена (13,14). А еще состоялся забег игроков МХЛ, которых набрали на драфте и пригласили на шоу КХЛ. Победил форвард «Северстали» Игорь Гераськин, тоже выступающий тут за дивизион Харламова (12,988). Потом выяснится, что это решало все и давало сборной дополнительный балл в случае ничьей.

А в чем прикол?

В этой рубрике будем рассказывать о самом забавном, которое происходило вокруг каждого конкурса. Конечно, форвард «ХК Сочи» Павел Падакин стал героем. Он объяснил: «Мы думали над идеей. И решили исполнить не Супермена, а Сочи-мэна. Зашли на сайт перед Новым годом, заказали костюм. Было тяжело натянуть его на хоккейную форму, пришлось расшивать. Полет супергероя не тренировал, исполнил экспромтом. Думаю, получилось очень хорошо».

2. ХОККЕЙНЫЙ БИАТЛОН (дивизион Чернышева)

Нужно было бегать и стрелять по мишеням. Лучше всего с этим заданием в финале справились Филип Ларсен, Евгений Мартынов, Алексей Бывальцев, Линден Вей, а также Владимир Эдуардович Ткачев из «Салавата Юлаева», потому что в Астану приехал и другой Владимир Ткачев – из «Ак Барса».

А в чем прикол?

Форвард «Амура» Алексей Бывальцев везде ходил с фанерным профилем своего одноклубника Олега Ли: «Это же мой друг и партнер по тройке. Куда я без него? Ничего Олегу не говорил, для него это стало приятным сюрпризом. Как я отношусь к идее объединить два клуба в следующем сезоне – «Амур» и «Адмирал»? Не скажу, что между нашими командами есть неприязнь. Но зачем объединять? Люди и там, и там ходят на хоккей. Просто у Владивостока сейчас есть финансовые проблемы. Но вообще всегда были полные стадионы».

3. НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА (дивизион Боброва)

Форварды выходили «2 в 0» с голкипером, и лучше всего с заданием справился Райан Заполски из «Йокерита». Он справился с бросками Кирилла Капризова и Дмитрия Кагарлицкого.

А в чем прикол?

В одном из моментов голкипер СКА Игорь Шестеркин развернул ворота к бортику и сел на них. Забить такому человеку было невозможно. Но судьи этот маневр в зачет не внесли. А еще форвард «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что комментировал конкурс в духе своего тезки Дмитрия Губерниева. То есть что, орал на весь стадион: «Россия, вперед»!?

4. СИЛА БРОСКА (дивизион Боброва)

Нереально превзойти по силе щелчка защитника СКА Патрика Херсли, который в трех попытках разогнал шайбу до максимальной скорости 166,21 км/ч.

А в чем прикол?

Кто поставил на конкурс Чарльза Геноуэя из «Лады»? Его попытка на 98,26 км/ч вызвала смех даже у самого Чарльза.

5. ЭФФЕКТНЫЙ БУЛЛИТ (дивизион Чернышева)

Самую красивую попытку, по мнению организаторов, исполнил местный форвард «Барыса» Найджел Доус, который вышел на лед в короне и мантии, которую держали двое маленьких ребятишек. На спине у него было написано «Король хет-триков».

А в чем прикол?

По нашему мнению, самый красивый гол забил Никита Гусев, умопомрачительно засунув себе клюшку между ног и бросив из-за спины. Это реальный шедевр! Обидно, что Гусева прокатили уже во второй раз. Три года назад в Сочи он исполнил буллит, который собрал миллионы просмотров на ютубе. Но наградили защитника Андрея Миронова, просто проехавшегося по льду в продуктовой тележке.

6. ЭСТАФЕТА ХОККЕЙНОГО МАСТЕРСТВА (дивизион Тарасова)

Навороченная дистанция, где нужно было и бросать по маленьким воротам, и обводить колпачки, и что только не делать.

А в чем прикол?

Запомнилось, как свою попытку исполнял защитник «Динамо» Илья Никулин. Потом в микст-зоне ему подняли настроение, напомнив, что динамовцы могут впервые в истории не попасть в плей-офф. Никулин твердо пообещал, что этого не случится. Посмотрим, впереди – два московских дерби со «Спартаком».

7. ЭСТАФЕТА НА СКОРОСТЬ (дивизион Харламова)

А первый конкурс что, был не на скорость? Но теперь от каждого дивизиона бежали пятерки, и первыми к финишу пришли вратарь Илья Ежов, защитники Алексей Береглазов и Чарльз Геноуэй, форварды Дэн Секстон и Пол Щехура.

А в чем прикол?

В том, что сразу три дивизиона набрали по два балла. Один был лишь у дивизиона Тарасова, который возглавляли Игорь Никитин и Соня Гудим. То есть три часа конкурсов мастерства определяли не одного победившего, а одного проигравшего. По тай-брейку выиграл дивизион Харламова под руководством Андрея Назарова и Марии Басс. И они получили право выбрать себе соперника в полуфинале на воскресном «Матче звезд». Выбор пал… правильно, на дивизион Тарасова.