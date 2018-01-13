Мария БАСС

дивизион Харламова, победа в конкурсах мастерства

На кого похожа: Вячеслав Быков квебекского образца. В этого тренера мало кто верил. А он бац и выиграл, показав себя позитивным человеком без звездных замашек. Маша оказалась такой же. И команда у нее очень быстрая, взявшая оба конкурса на скорость.

Напарник – Андрей Назаров: «Хочу поблагодарить Марию… как вас по отчеству? Игоревну. Она заслужила победу. Работала фактически одна на лавке. Я ей отдал все бразды правления. Ведь если творить вдвоем, то будем мешать друг другу. Получается, Маша сильнее как тренер, чем я. У нее есть свои методы. Какой новый опыт я извлек для себя? Когда не кричишь на лавке, то очки не потеют. Вот сейчас все нормально было».

Что сказала Басс: «Моя установка на конкурсы? Выиграть. И на сам звездный матч мы обязательно соберемся. Страха перед Назаровым у меня не было. Только уважение».

Дарья МИРОНОВА

дивизион Чернышева, два очка в конкурсах мастерства

На кого похожа: Майк Кинэн в молодости, который мог пинать мусорные бачки в раздевалке и бил игроков по почкам. Даша такого не делала, но сильно завелась. Найджел Доус даже сказал: «Никогда не видел, чтобы тренер на меня так кричал на лавке». А когда конкурсы завершились, Миронова пришла в раздевалку, собрала хоккеистов и устроила им разбор полетов. Камон, коуч, это лишь игра.

Напарник – Галым Мамбеталиев: «Мне понравился этот опыт. Людей на конкурсы мы расставляли совместно. Определение итогового победителя по самому быстрому новичку? Что ж, это справедливо».

Что сказала Миронова: «Доус жаловался? Он сказал мне, чтобы я завтра принесла те же книжки, которые читаю, настолько у меня хорошо получилось. Бросить телевидение и уйти в тренеры – это мой следующий шаг. Я говорю серьезно. Почему так близко к сердцу воспринимаю работу в Астане? Для меня это не забава. А началось все с того, что когда я пришла в раздевалку, то россияне себя вели скромно. Но иностранцы попытались направить меня в зону дискомфорта, подняли скользкие темы. Я им ответила: слушайте-ка, друзья с канадскими корнями, не шутите со мной так!»

Наталья КЛАРК

дивизион Боброва, два очка в конкурсах мастерства

На кого похожа: вежливый Олег Знарок, когда не ругается матом. Быстро нашла контакт с игроками из Санкт-Петербурга. Выстроила игру, раскрыв Ковальчука и Гусева. Хорошая реализация моментов в конкурсе «2 в 0», ставка на щелчок Херсли. И... намеки на арбитров. Что, опять СКА засуживают?!

Напарник – Юкка Ялонен: «Наталья показала себя очень активным специалистом, особенно перед матчем. У нас прекрасный тренерский штаб».

Что сказала Кларк: «Юкка – великий тренер, брал золото с молодежной и взрослой сборными Финляндии. Мы очень серьезно готовились к конкурсам. И мы не очень довольны тем, как подвели итоговый счет. Мы же реально выиграли буллит с Гусевым. Да, не надели мантию. Но ведь Никита реализовал обе попытки!»

Соня ГУДИМ

дивизион Тарасова, одно очко в конкурсах мастерства

На кого похожа: переводчик Илья Воробьев, делавший первые шаги в штабе «Магнитки», работавший с Кинэном. Перспективный специалист так набрался опыта, что вырос в топ-тренера. Хотя начинал карьеру, по сути, как фитоняшка.

Напарник – Игорь Никитин: «Я впервые на «Матче звезд», и раньше с девушками на лавке не работал. Очень много позитива. Могу ли я бросить клуб и уйти на телевидение, чтобы стать коллегой Сони? Это для меня очень сложно!»

Что сказала Гудим: «Перед мастер-шоу со мной провели основательное собеседование, чтобы удостовериться в моей компетенции. Были заданы серьезные хоккейные вопросы: Харламов или Варламов? Из какого материала сделана клюшка? То есть шайба. Но тест показал, что на меня можно положиться».

ФОТО: Юрий Кузьмин, КХЛ