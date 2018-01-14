РАЗГОВОР С КАРТОННЫМ ЗНАРКОМ

В коридоре, где команды выходили на лед, застыла Наталья Кларк. Она разговаривала с картонным Знарком.

- Олег Валерьевич, ну говорила же вам, что нужно обязательно приезжать в Астану, - объясняла телезвезда «Матч ТВ». – Все ведь выполнила! Собрание провела, с игроками потренировалась, всех несколько раз прочихвостила, установку сделала. Но что-то не идет! Гусев имел шанс на буллите, но не забил. Что делать, Олег Валерьевич? В финал мы не попали!

Знарок напряженно молчал.

Хотелось воскликнуть: «Главное, Наташа, чтобы на Олимпиаде в финал попали!» Но картонный Знарок мог бы туда отвезти только картонных хоккеистов – например, Олега Ли, с которым в обнимку ходил форвард дивизиона Чернышева Алексей Бывальцев.

Без шуток, в эти дни в Санкт-Петербурге прошло важное собрание, на котором Знарок и его штаб определяли состав под Пхенчхан. Только вот Игоря Никитина отпустили в Астану, но он был на связи.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не стал включать админресурс, чтобы наказать Знарка и других улизнувших от «Матча звезд»: «Там ведь не было злого умысла. У всех объективные личные причины. Но мы довольны тренерами. И это находка, что им ассистировали прекрасные девушки».

Из остального, что важно:

- следующий «Матч звезд» пройдет не факт, что в Хельсинки. Финны подали заявку, но это сделали не только они. Решение будет принято в мае;

- новый формат прижился, и в следующем году снова объединят воедино матчи звезд ЖХЛ, МХЛ, КХЛ. И это правильно;

- в воскресенье пришло 10 298 человек, это новый рекорд посещаемости.

Рядом с Чернышенко стоял президент ИИХФ Рене Фазель, и выглядел он как-то молчаливо. А когда я окликнул мсье Фазеля, тот воскликнул: «Да я никогда такого не видел! Минус-29 на улице. Это очень необычная для меня обстановка!»

НАЗАРОВ РУГАЛСЯ КАК ШНУР

Зато на льду было жарко. Описывать все четыре матча нет смысла. В них было заброшено 37 шайб, и это с ума сойти как много. В двух словах, дивизион Боброва бросил играть в битве за третье место и не завоевал для Натальи Кларк даже бронзу. Хотя понятно, что мотивации у игроков СКА в таких случаях – ноль. Год назад в Уфе они вообще улетели на чартере домой еще до того, как состоялся финал.

Мария Басс ходила расстроенной, потому что дивизион Харламова вылетел в полуфинале в день юбилея Валерия Харламова. Главный тренер Андрей Назаров отправился в прямой эфир «КХЛ-ТВ», где ругался матом как Шнур. Но это было органично, от души: «Как воспитывать молодых игроков? Их надо пи… пи-пи-пи».

В финал вышел дивизион Чернышева, и я был уверен, что хозяев вытащат за уши к золоту. Как в субботу назвали лучшим буллит Доуса в королевской мантии, хотя Никита Гусев сотворил шедевр. Но внезапно победил дивизион Тарасова, с Игорем Никитиным и Соней Басс, причем их сборная была худшей в субботу. А золотой гол забил Кирилл Капризов, который после финала грустил в раздевалке.

- Я думал, у вас есть сценарий. В финале должны победить хозяева, - сообщил я Капризову. Тот удивился.

- А что, был сценарий? Мы сразу договорились, что надо выиграть. Мы же в субботу все продули. Да еще и выбрали нас, как слабаков. «С ними хотим в полуфинале быть!» Но мы оказались не подарочком, так-то. Да и тренер нам дала установку.

Выглядело это забавно. Теледевушка Гудим вышла в круг: «Ребята, минуточку внимания! Вы – большие молодцы в полуфинале, мне очень понравилась наша тактика, когда мы чуть-чуть расслабились, соперники потеряли бдительность, а в концовке мы им впердюрили…»

Вспоминая глубокое декольте Сони, хоккеисты при словах «расслабились» и «впендюрили» наверняка представляли что-то другое. Но смотрите, установка оказалась верной!

ЖИЗНЬ МАСКОТА

В целом все получилось неплохо. Звездные дни были стилизованы под космический стиль, и казахи на трибуне бодро пели: «И снится нам не рокот космодрома».

Особым украшением стали талисманы клубов КХЛ, которые после финала дружной гурьбой высыпали на лед. Маскоты – это отдельная песня, об их приключениях надо снимать фильм. То куница из Уфы потеряет паспорт, то Святогор из Подольска выбьет ногой стеклянную дверь, а теперь слегка буянил Волк из Москвы, но все обошлось. «Жизнь маскота» - как он просыпается, завтракает, идет на работу, тусуется в Астане – это был бы классный сериал не хуже «Молодежки».

К хоккеистам заходила не только пресса, но и болельщики по какой-то акции. Одна женщина подсела к Илье Ковальчуку. Слушала, как он говорит, завороженно на него смотрела. А когда капитан СКА замолчал, она встала с лавки, сфотографировала его мобильником и сказала, закусив губу: «Бывает же, создал Бог такую красоту!»

Ковальчук оторопел. В хоккейной раздевалке ему такого еще не говорили. Вообще эти дни в Астане запомнятся нам непосредственными девушками. Как они себя вели, что делали, какие установки давали. Даже как командовали мужчинами, будто Жанна Д’Арк или Матильда, графиня Тосканская.

Соня Гудим, Дарья Миронова, Мария Басс, Наталья Кларк – вы классные!

СТАТИСТИКА

ПОЛУФИНАЛЫ

дивизион Харламова – дивизион Тарасова – 3:4 бул. (2:1, 1:3, 0:1)

Ткачев, Мозякин, Ткачев – Козун, Нестеров, Козун, Кагарлицкий (п.бул.)

дивизион Чернышева – дивизион Боброва – 6:5 бул. (2:1, 3:4, 1:0)

Даллмэн, Медведев, Коробкин, Ткачев, Медведев, Ткачев (п.бул.) – Гусев, Ковальчук, Бойчак, Гусев, Гусев

МАТЧ ЗА БРОНЗУ

дивизион Харламова – дивизион Боброва – 8:4 (3:2, 5:2)

Береглазов, Гераськин, Мозякин, Мозякин, Секстон, Варфоломеев, Трямкин, Гераськин – Ковальчук, Индрашис, Калинин, Ковальчук

ФИНАЛ

дивизион Тарасова – дивизион Чернышева – 5:4 (2:1, 3:3)

Кагарлицкий, Коваленко, Коваленко, Кагарлицкий, Капризов – Даллмэн, Мартынов, Умарк, Медведев