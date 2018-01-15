Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин дал во время звездного уик-энда в Астане больше интервью, чем за всю свою жизнь.

Ну ладно, может, не за всю жизнь. Но таким общительным я не видел Мозякина никогда. Он никому не отказывал и даже был готов повторить то, что уже отвечал минуту назад – если к нему подходил новый журналист. Причем пресса понимала, что это счастье не может длиться долго, и уже в понедельник Сергей снова закроется на год. Поэтому каждый пятый вопрос начинался так: «Мы же понимаем, это у нас единственный шанс спросить…»



«PUTIN TEAM – ЭТО МОЕ МНЕНИЕ»

- Вы недавно вступили в Putin Team, - даже попытались срезать Мозякина. Но тот не поддался, ответив:

- Ну и?

- Зачем? – настойчиво спросили у Сергея.

- В смысле, зачем? – удивился он.

- Ну зачем? – настаивал популярный видео-блоггер.

- Это мое мнение просто, и все, - поставил точку Мозякин.

- Второй раз «Матч звезд» проходит в формате, когда игра длится 20 минут. И ваша сборная снова вылетела в полуфинале. Не кажется, что все получилось слишком быстро?

- Теперь мы в матче за третье место сыграем. А вообще все молниеносно пролетело. Хотелось побольше побыть в такой компании. Да и в Астане понравилось, болельщики здорово поддерживают.

- Вы удивились, когда в роли судьи увидели Владимира Гучека? – спросили у Мозякина.

- Да мне какая разница, кто там арбитр! – воскликнул Сергей. А может, он просто не знал такого комментатора ТВ. – Лишь бы работал нормально.

- Когда «Матч звезд» можно провести в Магнитогорске?

- Да я с удовольствием! Давайте устроим в следующем году.

«ХОЧУ СЫГРАТЬ В ТРОЙКЕ С СЫНОМ»

- В следующем году заканчивается контракт. А я знаю, в каком клубе вы будете играть! – ехидно заметил блоггер.

- Откуда ты знаешь? – насторожился Мозякин.

- Есть источники!

- Я в Магнитогорске играю, - засмеялся Сергей. – А когда закончится, то еще буду играть.

- Возможно ли, что вы на лед выйдете вместе с сыном?

…Тут надо уточнить, что 16-летний форвард Андрей Мозякин уже второй сезон выступает за юниорскую команду «Магнитки». В прошлом сезоне в 35 матчах набрал 29 (9+20) очков. Очень похоже на отца, и только 24 минуты штрафа выдают сына. Батя столько набрал в сумме за четыре года, Мозякин-старший на льду себя ведет очень корректно.

- Такой шанс есть, - подтвердил Сергей. – Скоро сына должны заявить в МХЛ. А там увидим, как будет выступать. Но он уже близко к большому хоккею.

Тут откуда-то снизу подполз капитан сборной дивизиона Андрей Марков и шепнул Мозякину: «Распишись, пожалуйста». Защитник «Ак Барса» собирал автографы на шлем. У него, кстати, сразу два сына занимаются в хоккейной академии в Казани. Только они еще маленькие.

- А у вас, Андрей, есть мечта, сыграть со своими детьми? – спросили у Маркова.

- Пусть с Серегой Мозякиным сыграют, - ответил Марков. В том смысле, что выступать Мозякину лет до 50, не меньше.

- Я в тренировки сына не лезу, - заметил Сергей. – У него есть свой наставник. Зачем же я буду мешать? Иногда Андрей спрашивает советы, я иногда что-то подсказываю. Но считаю, что работать с игроками должны специалисты. Очень хочу, чтобы сын вышел на высокий уровень. Но это же спорт, и в КХЛ желают играть многие. Есть ли у него отцовский талант бомбардира? Ну вы спросили! Но надеюсь, что да.

- Ваш сын забивает.

- Не так много, как мне бы хотелось, - строго сказал Мозякин.

«ВЕРЮ, ЧТО ОСТАНУСЬ В «МАГНИТКЕ»

Потом у Сергея снова спрашивали о контракте. Напоминали, что он все-таки заканчивается 30 апреля 2018 года. И что делать? Куда идти?

- Разговоры о новом контракте есть, но я бы не хотел сейчас ничего говорить, - попросил Мозякин. – А вот когда это случится, то вы узнаете.

- Но какое у вас желание?

- Надеюсь, что останусь в «Магнитке».

…Все, вопросов больше нет. Теперь шайба – на стороне руководства «Металлурга».