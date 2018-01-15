Обозреватель «Советского спорта» прилетал на звездную неделю в Астану и теперь отвечает на злободневные вопросы об этом событии.

1. ПОЧЕМУ АСТАНА?

- Вообще процедура выглядит так. Если какой-то город желает провести у себя «Матч звезд», то подает заявку в КХЛ. Это анкета из полутора десятков вопросов. Их суть – зачем вам этот праздник, на каком уровне будет организация, значимость для региона… Так вот, на звездную неделю в 2018 году претендовали Астана, а также Хельсинки, Казань и Владивосток.

Зачем это казахам? У них юбилей – 20 лет со дня создания столицы в Астане. Плюс 10 лет КХЛ, причем местный клуб «Барыс» провел в лиге все сезоны.

Зачем это КХЛ? Казахстан важен как стабильный партнер, где хоккею уделяют внимание на уровне государства. Лига ставит себе задачу, что нужно развивать новые регионы. Можно ведь каждый год проводить звездное шоу в Санкт-Петербурге или в московском «Парке легенд». Но надо раскручивать хоккей в других городах.

Решение по звездной неделе-2019 примут в мае. По нашей версии, теперь Хельсинки победит.

2. ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИ ФОРМАТ?

- Раньше это был просто «Матч звезд», причем иногда конкурсы мастерства проводили в один день с самой игрой. Все получалось до жути сумбурно, особенно для участников. Что же это такое? В субботу вечером приезжаешь, в воскресенье вечером уезжаешь. Какой-то хаос.

Теперь график выглядит так: среда – «Матч звезд» Женской хоккейной лиги, четверг – «Матч звезд» Молодежной хоккейной лиги, пятница – приезд игроков КХЛ и церемония открытия, суббота – конкурсы мастерства, воскресенье – «Матч звезд» КХЛ.

За это время Астана успевает показать себя во всей красе, а КХЛ демонстрирует свои дочерние лиги – ЖХЛ и МХЛ, на чьи звездные матчи в ином случае никто не обратил бы внимания. Хотя там много симпатичных персонажей.

Я спросил у президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, будет ли сохранен формат. Он ответил, что да. А как поступить, если у финнов нет клубов ЖХЛ и МХЛ, эти лиги им по барабану? Выход такой – можно, например, провести матч между женскими сборными Финляндии и России.

3. СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ НА МАТЧЕ?

О прибыли говорить трудно. В финансовом смысле ее нет, это имиджевое мероприятие. Для примера, билет на «Матч звезд» МХЛ стоил от 20 до 300 рублей в тенге. Но в тот день в Астане ввели чрезвычайное положение из-за снежного бурана, закрыли аэропорт, детей не отпустили в школы. И на хоккей сделали вход бесплатным для всех.

В целом расходы по звездной неделе делили пополам. Где-то 50 процентов вложили местные организаторы, еще половину взяла на себя КХЛ, собрав внушительный пул спонсоров. Так, в субботу прошло семь конкурсов мастерства, и у каждого был свой рекламодатель.

4. ЗАЧЕМ ДЕВУШКИ-ТРЕНЕРЫ?

Многие удивились, зачем на лавку в роли вторых тренеров встали девушки из телевидения – Мария Басс, Соня Гудим, Наталья Кларк, Дарья Миронова? Но оказалось, это был самый крутой ход КХЛ в Астане.

Что вы вспомните о звездной неделе-2018 спустя два года? То, как Кларк разговаривала с картонным Знарком, а Миронова строила игроков своей команды, приказывая им читать вслух ФИО Галыма Баубековича Мамбеталиева, а также на камень-ножницы-бумага решать самим голкиперам, кому идти в ворота.

Образцовые гэги, из которых и должно состоять звездное шоу. Потому что болельщиков надо развлекать! После такого фейерверка возникает вопрос к «Матч ТВ», почему девушек запирают в строгие рамки: почитать новости, подслушать тренера во время матча, взять интервью в паузе.

Алле, граждане – дайте девчонкам свое шоу, пусть радуют нас такими гэгами каждую неделю. Или пусть Миронова с Гудим берут большие интервью со звездами в формате «блондинка-брюнетка». Мы поняли, что у вас есть такой мощный творческий ресурс. Так дайте ему развиваться.

5. КАК НАКАЖУТ ОТКАЗАВШИХСЯ?

- КХЛ определила, что на «Матче звезд» будет работать Олег Знарок (СКА), но у него возникли семейные обстоятельства. Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») сказал, что заболеет. Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев») заявил, что уже купил билет в Хельсинки на эти дни. Андрей Скабелка уволен из «Авангарда»…

Можно перечислять долго, но всего от «Матча звезд» отказалось около десятка тренеров. Это несерьезно, и бьет по имиджу лиги, за такое надо штрафовать. Кстати, в действующем регламенте есть пункт, который предусматривает штраф и отстранение тренера Х на один матч. Но сейчас лига решила спустить все на тормозах и умышленно избежала конфликта. Хотя стоило бы щелкнуть кнутом.

6. КАКАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ?

Всего на четырех мероприятиях в Астане побывало более 25 тысяч зрителей. Это хорошая цифра. Чернышенко сказал, что посещаемость отдельно взятого «Матча звезд» (10 298) стала рекордной. На самом деле больше фанатов собралось в Минске-2010 (15 000), Сочи-2015 (12 000) и Риге-2012 (10 950).

Если говорить в деталях, то матч ЖХЛ в Астане посетили 4132 болельщика. Не провал, но год назад в той же Уфе было в полтора раза больше. Но это можно понять – там сильный клуб «Агидель», есть традиции женского хоккея.

Матч МХЛ – 2721 зритель, и тут вмешалась непогода. Конкурсы мастерства и Матч КХЛ – в сумме это дало 25 тысяч зрителей. Но был минус…

7. ГЛАВНЫЕ МИНУСЫ И ПЛЮСЫ?

Василий Уткин правильно заметил в телеграме: лига хорошо и качественно организовала праздник, но на трибунах были пустые места. Так вот, поначалу на «Матче звезд» КХЛ собрался аншлаг. Но через часа два-три уставшие зрители начали уходить. Все мероприятие только в воскресенье длилось больше четырех часов. Слишком затянуто.

Вот зачем был нужен матч за третье место? Мне объяснили, что хоккеисты не успевали наиграться. Провел 20 минут, вылетел в полуфинале – и свободен.

Так они этого и хотят! Главный плюс – можно потусоваться с друзьями, отдохнуть. И атмосфера в раздевалке была изумительной. Даже Сергей Мозякин, очень редко дающий интервью, общался со всеми подряд.

Организация отличная, дворец самый новый в КХЛ. И здорово, что многое дали на откуп телевизионщикам, которые придумывали разные фишки и делали шоу. Хотя над картинкой надо еще поработать, на экран не всегда выводили счет в конкурсах. И давайте покороче, ребята. Начало в 13-30, окончание – ближе к 18-00. Куда это годится?

8. КАКАЯ ОЦЕНКА КАК В ШКОЛЕ?

Я работал на трех «Матчах звезд» НХЛ и на семи «Матчах звезд» КХЛ. Есть с чем сравнивать. Звездной неделе в Астане я бы поставил пятерку с минусом. Очень качественное мероприятие, многие в восторге. Вообще в Казахстане устроили шикарный прием.

Минусы – за затянутость шоу и сильный мороз (-30), из-за чего не устроили активность для болельщиков вокруг арены. Но погода не зависит от КХЛ и властей Казахстана.