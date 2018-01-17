Честная победа СКА, пожар во Владивостоке, новый контракт Назарова и другие главные события чемпионата КХЛ – в обзоре «Советского спорта».

ИНТРИГА ДНЯ

ЗНАРОК И ДАУГАВИНЬШ ПОМОГЛИ… «ДИНАМО»!

Во вторник поклонники бело-голубых должны были сказать спасибо не только своим нынешним тренерам и игрокам за уверенную победу над «Куньлунем» (5:2), но и бывшим своим соратникам.

В Западной конференции идет жестокая борьба за место в зоне плей-офф. И прошедшие поединки внесли еще большую смуту в борьбу за две последние путевки между «Спартаком», «Северсталью» и «Динамо».

Бело-голубые в роли догоняющих вчера подтянулись к соперникам, набрав три очка. А вот их соперники потеряли турнирные баллы.

Хотя «Северсталь» вела в Череповце у «Торпедо» еще на 55-й минуте. Но вот затем экс-динамовец Каспарс Даугавиньш сравнял счет и гости в итоги победили по буллитам – 4:3.

Кроме того, динамовские болельщики всерьез опасались, что СКА подарит такие нужные очки своему «младшему брату» - «Спартаку».

Но команда Олега Знарка, бравшего в прошлом с «Динамо» Кубок Гагагрина, сыграла честно и разгромила «гладиаторов» - 4:1.

В четверг «Динамо» и «Спартак» будут решать уже в очной ставке – кто окажется выше в турнирной таблице.

- Мы до этого проиграли «Спартаку» в Питере два матча, - напомнил главный тренер СКА Олег Знарок. – Поэтому настраивались, как следует.

ПРОИСШЕСТВИЕ ДНЯ

«АДМИРАЛ» ГОРИТ, ПОБЕЖДАЕТ И ТЕРЯЕТ ШАНСЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ

В день, когда на «Фетисов-Арене» полыхал пожар, «Адмирал» играл в Ярославле и вновь не сплоховал, одержав уже четвертую победу кряду!

В итоге пожар потушили без особого ущерба для дальневосточного дворца. А «моряки», тем временем, неожиданно обыграли в гостях «Локомотив» - 3:1.

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что пока «Адмирал» набирает очки по инерции, которую придал ему недавний наставник Андрей Разин. Да и как иначе, если сейчас командой руководит его помощник Олег Леонтьев.

- Спасибо ребятам, что проявили характер, сражались с первой до последней минуты, - сказал после матча Леонтьев. - Хорошо, что победили.

Кстати, в Ярославле был его дебют в роли главного тренера. До этого он был бессменным помощником Разина в «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Увы, даже очередная победа не помогла дальневосточникам исправить положение в этом сезоне. Одержав ее «моряки» официально лишились шансов на плей-офф. Хотя и раньше их турнирное положение к радужным мечтам не располагало.

СКАНДАЛ ДНЯ

«БАРЫС» РАССТАЕТСЯ С ЛЕГИОНЕРАМИ

Терпящую крах казахстанскую команду не взбодрил даже Матч Звезд в Астане, где исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев сыграл одну из самых главных ролей.

Больше того! Еще одного героя МВЗ – канадца Линдена Вея, а также еще двух его соотечественников – Мэтью Фрэттина и Джеймса Райта на выезд просто не взяли!

После матча с «Ладой», в котором «Барыс» уступил 3:4 ОТ и потерпел таким образом девятое поражение кряду, у Мамбеталиева спросили – вернутся ли легионеры в состав. И простодушный тренер не стал лукавить:

- Скорее всего, они не вернутся. У них большое игровое время, все большинство, при этом бросают два раза за игру. Решили дать поиграть молодым ребятам, тем, кто хочет играть и побеждать.

Что ж, тренеру, как говорится виднее. Я лишь напомню, что Вей – лучший бомбардир «Барыса» в этом сезоне. Но это, видимо, уже не в счет.

СДЕЛКА ДНЯ

НАЗАРОВ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С «НЕФТЕХИМИКОМ»

Главный тренер нижнекамской команды Андрей Назаров продлил контракт с «Нефтехимиком» до 30 апреля 2019 года.

И вот тут удивляться точно нечему. Поскольку именно под руководством Назарова нижнекамцы вернули себе славу боевой команды грозы авторитетов.

Назаров работает в «Нефтехимике» с октября 2016 года. В нынешнем регулярном чемпионате его команда набрала уже 82 очка. И сейчас уверенно занимает пятое место в Восточной конференции.