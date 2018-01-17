«ТЯЖЕЛО ПОСЛЕ ПАУЗЫ»

- Тяжеловато играть после паузы, поэтому обе команды показали хоккей немного другого уровня. Но хорошо, что победили, забили в овертайме, - рассуждал Тарасенко после матча.

- «Сент-Луис» отдыхал меньше недели.

- Но из игрового ритма все равно выпадаешь. «Торонто» тоже вернулся после паузы, поэтому хоккей получился сумбурным, нерезультативным. Такие матчи тоже нужны, когда проявляется характер. Как я провел эту неделю? Дома с женой и детьми. На юга не ездил.

- Вообще эти январские каникулы нужны?

- Во время сезона бывают моменты, когда психологическое восстановление важнее, чем физическое. Думаю, все идет от головы. Когда команда на пике, то тяжело возвращаться. Но у всех бывают такие недельные паузы в январе, просто в разное время. Так что не стоит на это обращать внимание. Нет времени на раскачку, сейчас очень важная часть чемпионата. Нам нужно набирать очки.

- Вы всерьез следите за статистикой, таблицами?

- У нас есть кому следить в команде. Вывешивают какие-то результаты. Но я лично на этом не зацикливаюсь. Надо выходить и побеждать. Не очки считать и на кого-то надеяться, а выкладываться на всю катушку.

«ЗАВИСТЬ – САМОЕ ПЛОХОЕ ЧУВСТВО»

- Оцените первую половину сезона – как ее провели «Сент-Луис» и вы лично?

- В целом все нормально. Могло быть лучше – и то, и то. Но это уже прошло. Надо думать о будущем, стараться играть сильнее.

- Не расстроились, что вас не позвали на «Матч звезд» НХЛ в Тампу?

- Зато я побуду дома с семьей. Конечно, всегда хорошо приезжать на такой праздник. Но что поделать? Значит, надо играть лучше, чтобы попадать на «Матч звезд».

- А что вам запомнилось о прошлой поездке, когда звездное шоу проходило в Лос-Анджелесе?

- Очень многое. Там ведь можно провести время с семьей. Хорошее мероприятие для болельщиков. Ну и Лос-Анджелес – прекрасный город. Отлично провели время, много общались с русскими ребятами.

- Попадание на «Матч звезд» - это еще один мотивационный фактор?

- Вряд ли ты об этом постоянно думаешь в сезоне.

- Вашего партнера Брэйдена Шенна позвали, а вас – нет. Мы удивились.

- Скажу, что на наши взаимоотношения это никак не влияет. Надо радоваться друг за друга! В ином случае вряд ли тебе где повезет потом. Важна искренняя радость. И без зависти – это самое плохое чувство. Ну а позитивными эмоциями я и дома заряжусь. Так что нет смысла расстраиваться.

«РАД ЗА ОВИ И КУЧЕРОВА»

- Вы играете в тройке с Иваном Барбашевым. Нашли взаимопонимание?

- Да. И по жизни хорошо, когда русские ребята есть в команде. Есть с кем поговорить, и на льду легко.

- Помогаете советами как старший?

- Ну да, во время игры много разговариваем. Если этого не делать, то мало что будет получаться. Поэтому стараемся находить общий язык и на льду, и вне его. Дай бог, чтобы нас оставили в одном звене.

- А приятно видеть, как русские форварды – Никита Кучеров с Александром Овечкиным – спорят за титул лучшего снайпера НХЛ?

- Еще как приятно! Хорошо, что у нас есть такие нападающие. И о вратарях не забывайте.

«НАШИ РЕБЯТА – И В КОРЕЕ НАШИ»

- Вы следили за молодежным чемпионатом мира?

- Да. Всегда слежу. Мои впечатления? Много экспертов в интернете. Хватает негативных отзывов. Эти люди просто не понимают, что происходит, они никогда не были на таком турнире. Меня сейчас тоже не было в Баффало, поэтому не могу судить со стороны.

Ребята бились, показывали характер. И невозможно выигрывать каждый чемпионат мира. В сборной есть Валерий Николаевич Брагин, есть игроки. А с моей стороны некорректно судить о том, чего хватило, а чего – нет.

- Вы видели составы других сборных под Пхенчхан? Подбор игроков – как на Евротуре.

- Какая разница? Олимпиада есть Олимпиада. Мне уже задавали много вопросов о том, как болеть за наших. Да вот так и болеть. Наши ребята и в Корее будут нашими. Неважно, какие решения принимают чиновники в мире. Главное – мы всех знаем из команды, я со многими играл. С кем-то разговаривал по этому поводу. И даже не сомневайтесь, парни – будем поддерживать. Желаю только победы!

- Главный тренер сборной Канады на прежних турнирах Майк Бэбкок сказал: «У меня есть чувство ревности к тем, кто сейчас едет на Олимпиаду».

- И его можно понять! Олимпиада – мечта каждого спортсмена. Очень неприятно, что теперь не получилось поехать. Но мы здесь ничего не можем поделать.

- Павел Дацюк и Илья Ковальчук перешли в клубы КХЛ, поэтому поедут в Пхенчхан.

- Без комментариев. Они – хорошие ребята. Отличные люди и игроки. Мне довелось поиграть с обоими. И не в моей компетенции судить, почему приняли решение. У нас хватает тех, кто поливает парней грязью. Но эти люди никогда не были в спорте и не понимают, насколько важно – ехать на Олимпиаду, ради которой ты отдал столько сил и лет жизни.