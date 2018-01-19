Известно, кто точно будет в составе на Олимпиаду. Но покер этого не гарантирует
Николай Прохоркин объяснил, как получился покер «Адмиралу», а Олег Знарок проговорился о том, кого точно вызовет в сборную.
«Если бы все было так легко…»
– Мне доверили большинство, дали больше времени, да и партнеры хорошо сыграли. Создавали моменты, а у меня получилось их использовать.
– Поняли, каково Вадиму Шипачеву играть в этом звене?
– Да, сегодня полностью прочувствовал (смеется)
– Умышленно бросали в спину Бобкову, когда забивали третий гол?
– Да, умышленно. Других вариантов не было – все были перекрыты.
– Мысли о пятой шайбе появились?
– Проскакивали, конечно, но времени оставалось мало.
– Успели посчитать, сколько кепок вам бросили?
– Вроде бы две или три было.
– Больше.
– Спасибо всем за кепки!
– За хет-трик дарят кепки. Что нужно дарить за покер?
– Это мой первый покер, поэтому без понятия.
– Армейцы бились не только за три очка, но и за каждого жителя блокадного Ленинграда?
– Абсолютно верно. Сегодня такой знаменательный день. Мы не ударили в грязь лицом.
– Этим покером вы забронировали себе место на Олимпиаде? Бизнес-классом теперь в Пхенчхан летите?
– Если бы все было так легко... Тренерский состав все решит, и 25 января все станет известно.
Прохоркин сыграл нормально, Хафизуллин будет в составе на Олимпиаду
– Двоякое впечатление оставила игра. Мы старались экспериментировать по звеньям, большинству. Немного в другом составе большинство играло. Что-то получилось, что-то нет. Не так много времени до Олимпиады осталось, стараемся проецировать варианты.
– Что с Хафизуллиным? Он не тренировался утром.
– Микротравма, он не будет готов к субботе. Надеемся, что все пройдет благоприятно, и до начала сборов к Играм, он будет готов, – по собственной воле главный тренер СКА и сборной России упомянул Олимпиаду. И сообщил таким образом, что защитник будет в списке 25 февраля.
– Прохоркин оформил покер. Какая шайба вам запомнилась, как оцените его игру?
– Он сыграл нормально.
– СКА был явным фаворитом встречи по версии букмекеров. Тяжело настраивать на такие игры команду?
– Сложно настраивать на любой матч в этом сезоне, не имеет значения, кто играет против нас.
– «Адмирал» – хорошая команда, молодая. Они старались до последнего, несмотря счет, за каждую шайбу боролись. Такая игра вызывает уважение вызывает. Хорошо, что мы забили свои моменты с самого начала. То, что мы вовремя забили, решило исход.
– Оба вратаря покинули площадку. Как это объясните?
– Сами в шоке! Никогда не видел такого в жизни. Судьи понадеялись друг на друга, я не знаю, как это объснить. Хорошо, что не забили. Не знаю, как бы там что было. Все смеялись - у всех такое впервые.
– Покер Прохоркина как объясните?
– Встал с той ноги!
– Можете сказать про пас Павлу с неудобной руки? – ворвался со своим вопросом капитан СКА Павел Дацюк.
– Я плохо отдал, – поскормничал Калинин.
– То, что команды решили свои задачи, раскрепощало.
– Мы не решили задачу, на каждый матч нужно выходить. Еще рано говорить об этом: до паузы у нас хорошие игры и после тоже.
«К плей-офф готовимся, к Олимпиаде»
– Поначалу нам было сложновато, а затем стало проще, – пояснил Илья Каблуков. Он тоже кандидат в олимпийскую сборную, на Кубке Первого канала играл, а тут забил в День рождения. – В «Адмирале» молодые ребята, в плей-офф они не попадают, но они бьются за место в составе на следующий сезон. Так что тяжело было.
– В вашей карьере бывало такое, чтобы сразу оба вратаря бежали на скамейки одновременно, как случилось сейчас, когда обе команды решили, что отложенный штраф у соперника?
– Впервые такое в моей практике (улыбается). Мы сначала сами удивились. Не поняли, что происходит.
– Шестеркин что-то особенное от вас услышал после этого?
– Нет, мы все сначала думали, что удаление дали сопернику. Кричали Шестеркину «беги сюда». А потом они отобрали шайбу - и тут-то мы в растерянности оказались.
– Зато Зубарев сыграл вратарем.
– Да, он хорошо сыграл: принял шайбу на себя.
– СКА осталось набрать два очка до победы в регулярном чемпионате. Держите в голове трофей?
– Нет, мы к плей-офф готовимся, к Олимпиаде.
– Держите в голове возможность попасть на Олимпиаду?
– Давайте дождемся, 25 числа все будет видно.