Николай Прохоркин объяснил, как получился покер «Адмиралу», а Олег Знарок проговорился о том, кого точно вызовет в сборную.

«Если бы все было так легко…»

– Мне доверили большинство, дали больше времени, да и партнеры хорошо сыграли. Создавали моменты, а у меня получилось их использовать.

– Поняли, каково Вадиму Шипачеву играть в этом звене?

– Да, сегодня полностью прочувствовал (смеется)

– Умышленно бросали в спину Бобкову, когда забивали третий гол?

– Да, умышленно. Других вариантов не было – все были перекрыты.

– Мысли о пятой шайбе появились?

– Проскакивали, конечно, но времени оставалось мало.

– Успели посчитать, сколько кепок вам бросили?

– Вроде бы две или три было.

– Больше.

– Спасибо всем за кепки!

– За хет-трик дарят кепки. Что нужно дарить за покер?

– Это мой первый покер, поэтому без понятия.

– Армейцы бились не только за три очка, но и за каждого жителя блокадного Ленинграда?

– Абсолютно верно. Сегодня такой знаменательный день. Мы не ударили в грязь лицом.

– Этим покером вы забронировали себе место на Олимпиаде? Бизнес-классом теперь в Пхенчхан летите?

– Если бы все было так легко... Тренерский состав все решит, и 25 января все станет известно.

Прохоркин сыграл нормально, Хафизуллин будет в составе на Олимпиаду

– Двоякое впечатление оставила игра. Мы старались экспериментировать по звеньям, большинству. Немного в другом составе большинство играло. Что-то получилось, что-то нет. Не так много времени до Олимпиады осталось, стараемся проецировать варианты.

– Что с Хафизуллиным? Он не тренировался утром.

– Микротравма, он не будет готов к субботе. Надеемся, что все пройдет благоприятно, и до начала сборов к Играм, он будет готов, – по собственной воле главный тренер СКА и сборной России упомянул Олимпиаду. И сообщил таким образом, что защитник будет в списке 25 февраля.

– Прохоркин оформил покер. Какая шайба вам запомнилась, как оцените его игру?

– Он сыграл нормально.

– СКА был явным фаворитом встречи по версии букмекеров. Тяжело настраивать на такие игры команду?

– Сложно настраивать на любой матч в этом сезоне, не имеет значения, кто играет против нас.

– «Адмирал» – хорошая команда, молодая. Они старались до последнего, несмотря счет, за каждую шайбу боролись. Такая игра вызывает уважение вызывает. Хорошо, что мы забили свои моменты с самого начала. То, что мы вовремя забили, решило исход.

– Оба вратаря покинули площадку. Как это объясните?

– Сами в шоке! Никогда не видел такого в жизни. Судьи понадеялись друг на друга, я не знаю, как это объснить. Хорошо, что не забили. Не знаю, как бы там что было. Все смеялись - у всех такое впервые.

– Покер Прохоркина как объясните?

– Встал с той ноги!

– Можете сказать про пас Павлу с неудобной руки? – ворвался со своим вопросом капитан СКА Павел Дацюк.

– Я плохо отдал, – поскормничал Калинин.

– То, что команды решили свои задачи, раскрепощало.

– Мы не решили задачу, на каждый матч нужно выходить. Еще рано говорить об этом: до паузы у нас хорошие игры и после тоже.

«К плей-офф готовимся, к Олимпиаде»

– Поначалу нам было сложновато, а затем стало проще, – пояснил Илья Каблуков. Он тоже кандидат в олимпийскую сборную, на Кубке Первого канала играл, а тут забил в День рождения. – В «Адмирале» молодые ребята, в плей-офф они не попадают, но они бьются за место в составе на следующий сезон. Так что тяжело было.

– В вашей карьере бывало такое, чтобы сразу оба вратаря бежали на скамейки одновременно, как случилось сейчас, когда обе команды решили, что отложенный штраф у соперника?

– Впервые такое в моей практике (улыбается). Мы сначала сами удивились. Не поняли, что происходит.

– Шестеркин что-то особенное от вас услышал после этого?

– Нет, мы все сначала думали, что удаление дали сопернику. Кричали Шестеркину «беги сюда». А потом они отобрали шайбу - и тут-то мы в растерянности оказались.

– Зато Зубарев сыграл вратарем.

– Да, он хорошо сыграл: принял шайбу на себя.

– СКА осталось набрать два очка до победы в регулярном чемпионате. Держите в голове трофей?

– Нет, мы к плей-офф готовимся, к Олимпиаде.

– Держите в голове возможность попасть на Олимпиаду?

– Давайте дождемся, 25 числа все будет видно.