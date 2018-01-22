Олимпиада проникает, она захватывает ее будущих участников постепенно, но настойчиво. Эффект, кстати, удивительный. Логично было предполагать, что игроки и тренеры СКА из-за естественного волнения, из-за объяснимого давления будут избегать разговоров про Пхенчхан. На самом деле все наоборот. Эта тема сама просачивается сначала в мысли, а потом и в речь олимпийцев.

Даже Олег Знарок, который лишнему слову на пресс-конференции всегда предпочтет настойчивый взгляд или усмешку, без необходимости делится деталями. Например, когда говорит о повреждении защитника Динара Хафизуллина и добавляет, что ждет его на предолимпийском сборе. Это, конечно, вообще не сенсация. Но в ситуации, когда из олимпийского состава делают искусственную тайну, оттягивают объявление до 25 января, когда все основные конкуренты уже свои списки вывесили, такие слова слышать любопытно.

Харийс Витолиньш, который отвечает в СКА за говорение на утренних раскатках, при трех днях до публикации весьма подробно высказался об игроках, сражающихся за место на Олимпиаде.

– Думаю, настрой у ребят хороший. Все знают, что скоро наступит олимпийский перерыв. Силы беречь незачем – наоборот, нужно на подъеме провести игру, показать хороший хоккей. Думаю, будет насыщенная игра, – отметил Витолиньш. – Динамовцам обязательно нужно побеждать? Это хорошо и для нас, и для игроков, которые поедут в сборную. Матч будет приближен к тем встречам, которые будут у нас на Олимпиаде. Соперник мотивирован, знает, что отступать некуда, будет стараться играть активно. Многие наши ребята поедут на Игры, мы действуем в той же манере, что и сборная, поэтому и тренировочный процесс остается тем же.

Игроки, кстати, удивительно спокойны. По крайней мере при посторонних. После предыдущего матча ни в ком не вызвали особых эмоций ни олимпийская тема, ни вопросы про победу в регулярном чемпионате. Хотя, может дело в том, что говорили те люди, которые уверены в попадании в олимпийский состав – защитник Владислав Гавриков, оформивший в предыдущей встрече первый дубль в карьере, и Илья Ковальчук.

– Мы шли к победе в регулярке весь сезон – считаю, что заслуженно выиграли, – оценил Ковальчук. С тем, что победа заслуженная и неудивительная, спорить невозможно. – Что касается суеверий КХЛ и их нарушений… Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Важнее всего готовиться к следующим матчам. А еще к Олимпиаде.

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В день последнего предолимпийского матча СКА состав на Игры объявили финны. Там, как и стоило ждать, два игрока из Петербурга: вратарь Микко Коскинен и центральный нападающий Ярно Коскиранта. Самое любопытное, что оба оказались вне состава СКА. Причем голкипер пропускал уже третий матч подряд, форвард – второй. Против «Динамо» вообще появился полностью русский состав, если не считать Коскинена на скамейке.

По сравнению с субботним матчем против «Амура» на одного олимпийца в Ледовом точно стало меньше. Где сомнений по попаданию в Пхенчхан точно не было, так это у норвежца Патрика Торесена. Хотя не исключено, что здесь вопрос не в решении Олега Знарка. А в том, что СКА пошел навстречу своим легионерам. Например, швед Патрик Херсли, по словам тренера петербуржцев Владимира Федосова, уже уехал в Швецию. Интересы тут совпадают: у Знарка есть последний шанс в плотных матчах проверить кандидатов в сборную России, а у легионеров – шанс более спокойно переместиться на места подготовки к Пхенчхану.

Шесть голов подряд за СКА забили будущие участники Олимпиады: в ворота «Амура» в субботу дубли сделали Гавриков и Ковальчук, с динамовцами в понедельник отличились сначала Вадим Шипачев, а следом Сергей Калинин – причем это был яркий момент, Ковальчук щелкнул в колено партнеру, и шайба резко изменила направление.

Как и говорил Харийс Витолиньш, из-за опасного положения «Динамо» на грани непопадания в плей-офф у игроков сборной России получился очень нужный матч. Максимально плотный, в котором соперник бежал и дважды успешно отыгрывался. Знарок видоизменял олимпийские сочетания: переставлял Калинина и Плотникова, например. Пробовал неожиданные расстановки в большинстве, когда Шипачев фиксировался у синей линии, а Егор Яковлев бежал рубиться на пятачок. После столкновений очень больно было Гаврикову и Никите Гусеву – тут уже на грани: борьба полезна, травмы не нужны.

Игра затянулась до овертайма, а там динамовцы в формате «три на три» забили свой третий. Даже несмотря на поражение СКА, из-за самого факта дополнительного напряженного матча армейцев за олимпийскую сборную чуть спокойнее – у нее «+1» хотя бы к опыту таких встреч.