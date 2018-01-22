Олег Знарок подтвердил теорию о том, что приближение Олимпиады мотивирует делиться мыслями о ней. Чтобы легче было жить с этим.

– Первый период вроде бы получился неплохой, но второй был отвратительным, – главный тренер СКА сказал только одну фразу. Следом заговорил главный тренер сборной России. – Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или чего-то еще. Все это понятно, но в любом случае нужно выходить и играть. Это их профессия, их хлеб. Сейчас у нас будут совсем другие задачи и проблемы. А проблем достаточно, вы все об этом слышали и еще в прессе скоро услышите. Наступает тяжелый период. Будем серьезно готовиться. Болейте за нас!

– Почему в составе СКА не было легионеров?

– С ними все в порядке. Просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпиаду.

Цепляет внимание фраза «проблем достаточно, скоро услышите». Есть успокаивающая версия: Олег Валерьевич просто не очень точно построил фразу и имел в виду ситуацию вокруг сборной России в целом. А есть тревожная: вдруг в списке спортсменов, которых МОК не пустит в Пхенчхан, есть и хоккеисты? Руководство ФХР отрицало такие вероятность таких проблем, Рене Фазель тоже. Но вопрос решают не они. А, например, Антон Белов все-таки в зоне риска. Но пока, видимо, действительно стоит ждать. И не нагнетать лишнего. И без того хватает.

Илья Ковальчук забавно реагировал на вопросы коллег с англоязычного телеканала о России, заданные с акцентом. Но о состоянии перед Олимпиадой рассказал весьма подробно.

– Думаю, из четырех домашних игр эта получилась самой слабой, – оценил Ковальчук поражение от «Динамо». – Сейчас пара выходных, скорее всего. Потом надо готовиться к главному событию этого года.

– Как объясните слабость, о которой вы сказали?

– Тяжело сказать. Может быть, в подсознании держим тот турнир, который нам предстоит. Хотя это все равно не оправдание. Пришло 12 000 зрителей, мы обязаны выигрывать такие матчи.

– На Олимпиаду одна цель – победа?

– Сейчас цель – хорошо подготовиться к Олимпиаде. Думаю, перед Играми главный тренер цели объявит.

– Что чувствует ведущий хоккеист сборной в преддверии такого ответственного старта?

– Сейчас тяжело что-то говорить, но вообще я взволнован. Это событие мирового масштаба, это мечта. Дай бог, чтобы это была моя пятая Олимпиада. Это о многом говорит. Пока у меня есть только бронзовая медаль. Поэтому хочется добиться чего-то большего.