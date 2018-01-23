Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, как может быть сокращена сборная по хоккею из-за санкций МОК.

ЧЕРНЫЙ ЛИСТ

Только за последние сутки стало известно, что в список приглашенных спортсменов на Олимпиаду не попали наши главные звезды – Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Сергей Устюгов (лыжи)…

При этом спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда. Они никогда не попадали в допинговые истории.

«Советский спорт» сообщает со ссылкой на источник, что главная причина отказа в допуске на Олимпиаду – не присутствие в докладе Макларена, а электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении ВАДА еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются.

РАССТРЕЛЬНЫЕ СПИСКИ

Пока хоккеистов в «расстрельных» списках нет. Но кажется, это лишь вопрос времени. Есть четкая версия, по которой в Пхенчхан не поедут все те, кто был задействован в сочинской Олимпиаде.

Если так не дай бог произойдет, то давайте посмотрим, кого потеряет сборная России… простите, сборная Олимпийских атлетов из России под белым флагом – МОК обязал нашу делегацию участвовать в Пхенчхане именно в таком формате.

Да, тут надо отметить, что нам повезло, что в Сочи участвовали игроки НХЛ. Но они и так не поедут в Южную Корею.

Вратари

Александр Еременко (Динамо М).

Тут потери минимальны. По нашей информации, этого хорошего голкипера и так не собирались брать в Пхенчхан.

Защитники

Илья Никулин (Динамо М), Никита Никитин (Трактор), Вячеслав Войнов (СКА), Федор Тютин (без команды), Антон Белов (СКА), Андрей Марков (Ак Барс), Евгений Медведев (Авангард).

Тут удар серьезный, но он пришелся по защитной паре из СКА, где собраны многие игроки сборной. Остаться без универсальных игроков обороны Войнова и Белова – это тяжело. Очень тяжело. Но не фатально.

При том, что Белов изначально был под сомнением, потому что попадался на допинге в 2012 году. Он уже был в зоне риска, и в тренерском штабе это должны были учитывать.

Форварды

Виктор Тихонов (СКА), Павел Дацюк (СКА), Александр Свитов (Ак Барс), Александр Попов (ЦСКА), Алексей Терещенко (Динамо М), Александр Семин («Сокол» Красноярск), Валерий Ничушкин (ЦСКА), Илья Ковальчук (СКА).

Команда пережила омоложение, и многих из этого списка уже нет в прицеле сборной. Но потерять Дацюка и Ковальчука – это как остаться без боевого красного знамени. Лично у меня сердце бы обливалось кровью.

При этом без ветеранов можно играть, и у России нет дефицита в форвардах. Но это снова удар по СКА – по идее иметь базовый клуб сборной и сыгранный состав под Олимпиаду.

Тренерский штаб

Он под Сочи был гигантским, но уже почти никто не работает в сборной. Остался только Игорь Никитин, и его будет сильно не хватать, если главный тренер ЦСКА получит недопуск в Пхенчхан.

ПОДУМАЙТЕ О СЕБЕ

Выводы делаю такие:

1. Дай бог, чтобы моя версия оказалась обычной паникой, и в Пхенчхан допустили всех игроков, кого хотят видеть ФХР и Олег Знарок.

2. Спасибо НХЛ, что не отпустили своих хоккеистов в Пхенчхан.

3. Спасибо Олегу Знарку за то, что провел радикальное омоложение состава.

4. Сборная России даже при таких кровавых потерях останется боевой силой в Корее.

5. В последнее время наш хоккей был заточен под Олимпиаду. Под чужой турнир под эгидой Международного олимпийского комитета, который ведет себя позорно. Посмотрите на НХЛ – как нужно ставить себя по отношению к непорядочным людям из МОК. Посмотрите на сумасшедшую интригу в родном чемпионате КХЛ, где сегодня команды яростно бьются за места в плей-офф, и это любо-дорого посмотреть. А завтра наступает пауза в месяц, и вся хоккейная жизнь в стране замрет. Ради чего? Этой Олимпиады, куда нас допускают с такими оговорками?

Можно прикалываться над словом «импортозамещение». Но в хоккее оно уже назрело. Думайте о чемпионате КХЛ, который так прекрасен. А на Олимпиаду, если уж так хотите туда попасть, отправьте молодежную сборную с Валерием Брагиным. Мы за них будем болеть как за родных. Это ведь наши парни, наше будущее. Вот шведы везут 18-летнего Далина, финны – 18-летнего Толванена…

Подумайте о себе. Подумайте о стране.



P.S.

Ковальчук, Войнов, Дацюк - допущены

Ничушкин, Науменков, Белов, Плотников - нет

В целом это верная информация по сборной России на Олимпиаде. Получил сейчас подтверждение. Нюанс в том, что тех, кого не допустили, еще пытаются отстоять.

Но ИИХФ и наш друг Фазель не имеют отношения к допуску (это не чемпионат мира). Решение принимает лютый МОК. А с ним спорить бессмысленно. Да и никаких объяснений МОК не дал.

ФХР, пора уже выступить с официальным заявлением.