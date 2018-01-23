Итак, гром грянул. На Олимпиаду в Корею не допущены пять игроков сборной России по хоккею – защитники Михаил Науменков (ЦСКА), Антон Белов (СКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), нападающие Сергей Плотников (СКА) и Валерий Ничушкин (ЦСКА). Давайте разбираться.

В ЧЕМ ВИНОВАТЫ БЕЛОВ И ПЛОТНИКОВ

Сразу отброшу всторону надуманные предположения о том, что МОК «косит» тех, кто играл на Играх в Сочи. Да, на ОИ-2014 выступали Белов, Плотников и Ничушкин. Но там также сражались Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов. И к ним претензий нет. Не было в Сочи и Науменкова, который сейчас угодил под санкции.

Так что след Сочи – ложный. И тут вообще возникает вопрос – почему МОК придрался именно к этим игрокам?

Допустим, про Сергея Плотникова с весны ходят слухи, что он якобы получил от WADA предупреждение, что его допинг-пробы были близки к критической отметке. Правда, официально этого так никто и не подтвердил, а нападающий был без проблем допущен к участию ЧМ-2017.

А Антону Белову могут припомнить трехмесячную дисквалификацию за нарушение, выявленное в Кубке Гагарина-2012, когда защитник выступал за «Авангард» и бился в финале против московского «Динамо». Нарушение было плевым. Антон за него наказание отбыл. Наказывать дважды за одно и тоже нельзя. Но это хоть что-то!

Что не так с Ничушкиным, Береглазовым и Науменковым – вообще не ясно. Они никогда нигде не фигурировали, как нарушители. Единственное, что им можно поставить в «вину» - все трое поиграли в НХЛ и вернулись в Россию.

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫ ПОТЕРИ

Потеря ли это для нашей сборной? Безусловно.

Белов на ЧМ-2017 стал капитаном нашей команды после того, как Сергей Мозякин получил сильное сотрясение мозга на групповом этапе. Он - чемпион мира-2014, участник всех последних первенств планеты. Защитник-разрушитель, проверенный боец Олега Знарка. Но при этом нынешний сезон – далеко не самый лучший в его карьере. Антон летом долго залечивал травму после перелома ноги на ЧМ. Затем в сентябре вновь получил повреждение и в строй вернулся только в конце декабря.

Плотников – примерно тоже самое. Прошел со Знарком все чемпионаты мира с 2014-го года. Универсал. Может сражаться и в атакующем звене, забивать, и пластаться в меньшинстве. В этом сезоне показывает лучшую статистику за все свои сезоны в КХЛ – 38 (16+22) очка.

Вот Ничушкин у Знарка сыграл только на последнем чемпионате мира. Но какая там была история! До самого последнего дня дедлайна в штабе сборной шли жаркие споры – вносить в заявку Валерия или Кирилла Капризова. На тренеров тогда прилично давила и пресса, буквально требовавшая выпустить на лед в плей-офф тогда уфимского, а ныне армейского форварда-вундеркинда. Но Знарок выбрал Ничушкина. При том, что знал – у парня серьезная травма ноги, он будет играть на уколах. Выбрал Валерия, потому что считал, что против канадцев он сдюжит лучше, чем хуже знакомый с заокеанским хоккеем Капризов.

И, наконец, Науменков с Береглазовым. Вот тут о потере в принципе говорить сложно. Потому что оба они за сборную на взрослых чемпионатах мира не выступали. Да и на недавний Кубок Первого канала приглашены не были. Хотя за сборную там сражались сразу три защитника ЦСКА – Богдан Киселевич, Никита Нестеров и Алексей Марченко.

Если в двух словах, то особенно обидна потеря Плотникова и Белова. И понятно, что ФХР сейчас пытается отстоять игроков, как-то договориться. Но шансов на это мало. Времени еще меньше.

Но, строго говоря, сборную России эти потери, конечно не развалят. В атаке у нас вообще перебор кандидатов и есть фигуры гораздо более знаковые. Достаточно взглянуть на таблицу лучших бомбардиров КХЛ. Что касается обороны, там тоже есть равноценные боевые единицы в ближайшем резерве.

Были большие опасения, что вслед за игроками СКА, ЦСКА и "Магнитки" под санкции могут попасть и главные тренеры этих клубов, из которых и сформирован тренерский штаб нашей сборной. Но эта тревога, к счастью, оказалась ложной. Во вторник вечером мне позвонили из ФХР и официально уведомили, что весь тренерский штаб сборной России, а также ее медицинский персонал допущены на Олимпийские игры в Корею.

Надеемся, что на этих пяти обидных, но не смертельных потерях неприятности для нашей сборной и завершатся.