За бортом Игр в Корее остались чемпионы мира Белов и Плотников, а также сочинский олимпиец Ничушкин и защитник второй сборной Науменков.

Белов: крушение олимпийских надежд

Больше всего обидно за Антона Белова. Для него Олимпиада в Пхенчхане стала бы первой и последней. В 2014 году он выиграл чемпиона мира в Минске, журналисты включили его в символическую сборную звезд. А через три года, на ЧМ-2017 он унаследовал у травмированного Сергея Мозякина капитанскую нашивку. Увы, в концовке турнира Белов сам получил серьезное повреждение.

На вечере закрытия сезона КХЛ Антон появился во фраке с бабочкой и тростью. Был как никогда любезен и дал интервью «Советскому спорту», в котором сообщил о предстоящих операциях. Увы, в этом сезоне он больше лечился, чем играл. Вместо Кубка Первого канала двукратный обладатель Кубка Гагарина и один из сильнейших защитников лиги отправился на турнир с олимпийской сборной. И вот теперь такая печальная развязка…

Плотников: универсальный солдат

Его взял на заметку еще Зинэутла Билялетдинов в локаутном сезоне. 21 ноября 2012 года в Москве железнодорожник Сергей Плотников буквально растерзал ЦСКА с Дацюком, Радуловым и Грабовским – 4:0. Дважды забив и отдав. После финальной сирены помощник Билла Дмитрий Юшкевич передал агенту форварда Алексею Дементьеву комплимент от главного тренера сборной, крайне скупого на похвалы.

Плотникова пригласил в сборную звезд на Кубок Первого канала-2012, ту команду называли эскизом сочинской, олимпийской. Но на Игры-2014 Сергей не попал.

Зато на чемпионате мира в Минске пробил его звездный час. Он открыл счет голам сборной России, а полуфинале со шведами забросил ответную шайбу после пропущенного на 19-й секунде гола. В снайперской гонке турнира Плотников расположился на третьем месте и заслуженно вошел в символическую сборную.

Потом его коллекция наград пополнилась серебром и двумя бронзовыми медалями. ЧМ-2017 он начинал в звене с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачевым. Не задумываясь Сергей скинул перчатки и поехал наказывать немца за адовый прием против нашего капитана.

Плотников – универсальный солдат. Способен выдать сольный номер а-ля Харламов, как во втором матче финала Западной конференции с «Локомотивом». Тогда он перед сиреной на перерыва объехал чуть ли не всю ярославскую команду и перехитрил вратаря.

Олег Знарок выпускает его в спецбригадах – в большинстве (он столбит пятачок) и меньшинстве. Кто-кто называет Плотникова «цепным псом». Но разве это упрек?

В Пхенчхане его будет не хватать.

Ничушкин: его час пробьет в Пекине

Валерия неожиданно пригласили на Игры-2014 в Сочи. Впрочем, почему неожиданно? Решение брать в олимпийский состав одного юниора было в традициях сборной еще со времен Тарасова и Чернышева. В стартовом матче турнира Ничушкин поразил ворота словецев.

Осенью 2016 года Ничушкин вернулся из НХЛ в Россию. В ЦСКА ему устроил публичную обструкцию главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов. Валерий мобилизовался и спас сезон. Попав (пусть из листа ожидания) на чемпионат мира. В Кельне и немножко Париже он выходил в тройке силовиков с одноклубниками Андроновым и Телегиным и заброшенными шайбами так и не разжился.

Теперь он куда крепче, чем прежде стоит на ногах, сильнее бросает по воротам и по-прежнему восхищает слаломными проходами-тачдаунами.

Верится, через четыре года в Пекине мы увидим Ничушкина в олимпийском составе.

Науменков: сквозь тернии к звездам

Вас удивило, что защитника ЦСКА включили в расширенный олимпийский список? Напрасно. Михаил это заслужил игрой. В творческой лаборатории Игоря Никитина он прогрессирует. Еще в прошлом сезоне мы посмеивались, когда Науменков с лопаты отправил шайбу в свои ворота, обескуражив голкипера Илью Сорокина. Дело было в Ярославле. А сколько раз он оставлял команду в меньшинстве, хватая глупые удаления. Теперь он редко позволяет себе ляпы. Теперь у него прорезался вкус к голам. Сначала в олимпийской сборной, а потом и в ЦСКА. Его победная шайба в овертайме матча со словаками до сих пор перед глазами.

Михаил – защитник-домосед, умеющий и любящий играть в тело. Соперники его побаиваются. Именно за эти качества его ценят тренеры сборной.

19 февраля ему исполнится только 25. Младенческий для игрока обороны возраст.