1. РЕКОРД ОВЕЧКИНА

Всего два матча состоялись в этот день, и в них сыграл только один россиянин. Артем Анисимов набрал первое очко после травмы, когда на восьмой минуте в большинстве вел отчаянную борьбу на пятачке, уже завалился на лед, но все-таки сохранил шайбу для своего партнера Ника Шмальца.

Да, в этом суть игры Анисимова – лезть на пятачок, где больно бьют, и воевать за каждый момент. И этого не хватало «Чикаго», который идет сейчас последним в Центральном дивизионе и сильно рискует не попасть в плей-офф.

Вот и сейчас «Блэкхокс» проиграли в овертайме, где отличился форвард «Торонто» Уильям Нюландер.

Там была интересная развязка. Нюландер выиграл вбрасывание и улетел «один в ноль». Защитник «Чикаго» Данкан Кит отставал, но рубанул шведа клюшкой по перчатке. Штрафной бросок – и Нюландер-младший его забил, повторив рекорд НХЛ. Да, это самый быстрый гол в овертайме за всю историю, уже на шестой секунде. Раньше так отличались четверо игроков, среди которых Александр Овечкин (2006) и Андреас Атанасиу, причем форвард «Детройта» так отжег в этом сезоне.

2. НАКАЗАНИЕ МАРШАНА

Лига выписала пятиматчевую дисквалификацию одному из лидеров «Бостона», будущему участнику «Матча звезд» Брэду Маршану.

Что же там было? В матче против «Нью-Джерси» Маршан улетел в атаку, отобрав в борьбе шайбу у форварда «дьяволов» Маркуса Юханссона, нанес бросок. Вратарь с ним справился, а дальше произошло что-то неуловимое. Брэд крутанулся в воздухе и задел Юханссона, который упал на лед.

Оказалось, что швед в этом эпизоде поднимал клюшку и мог попасть Маршану по лицу. Это могло потянуть на две минуты, но Брэд так уже вскипел, что умышленно вытянул локоть и зарядил Юханссону в голову. После таких случаев говорят: «Привет, сотрясение мозга».

Конечно, Маршан заслужил наказание, и вопросов нет. Тем более Юханссон в ноябре уже пропустил месяц из-за сотрясения мозга. И к тому же Брэд – рецидивист. Но вообще забавно видеть, как НХЛ шпыняет одного из главных своих игроков, который теперь еще должен ехать на «Матч звезд», иначе получит еще и одноматчевую дисквалификацию.

Кстати, такая же история была с Овечкиным в 2012 году, когда ему выписали три матча штрафа за удар защитника «Питтсбурга» Збынека Михалека. Тогда Ови отказался от звездного праздника со словами: «Если уж наказали меня, ребята, то наказали».

А сам наверняка подумал: «Нет, это вы себя наказали, оставив вечеринку без главного шоумена».

3. СПИСОК МОК

Знаете, что самое мерзкое в решении Международного олимпийского комитета, который без объяснения причин не допустил в Пхенчхан пятерых наших хоккеистов?

Я напомню, что ФХР подала заявку на 47 человек, и по сравнению с другими видами спорта хоккейная делегация отделалась легким испугом. Вычеркнули пятерых – защитников Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, форвардов Сергея Плотникова, Валерия Ничушкина. Причем по словам главного скаута сборной Алексея Жамнова, твердым кандидатом был только Плотников.

Как вы помните, еще в декабре МОК дисквалифицировал всю Россию. И сейчас рассылает индивидуальные приглашения тем, кому считает нужным. Это никак не оспорить в суде. Ты ведь не будешь ругаться с дядей Васей из-за того, что он не зовет тебя на свой день рождения, куда ты очень хочешь попасть? При этом МОК подчеркивает, что не приглашенные спортсмены не попадались на допинге.

Но взять того же Береглазова, который имеет контракт с «Рейнджерс», но уехал доигрывать сезон в КХЛ с мечтой попасть на Олимпиаду. Как он ответит на миллион вопросов от американцев, почему не попал в Пхенчхан? Ты ведь всем не объяснишь, что чист. Люди думают о том, что Береглазов засветился в каком-нибудь «списке Родченкова», который однажды всплывет наружу. И это клякса на репутации. Это спортивная карьера в напряженном ожидании какой-нибудь подлянки.

Это очень мерзко, МОК – то, что вы делаете. И если вы приняли конкретное решение по тому же Береглазову, то должны его четко обосновать. А не ломать человеку жизнь – и не только ему, а десяткам других российских спортсменов.

ТАБЛО ДНЯ

Чикаго – Торонто – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Сибрук, Шмальц (АНИСИМОВ) – Марнер, Кадри, Нюландер

Ч: Анисимов (0+1; 0, 0, 2, 13.49)

Калгари – Лос-Анджелес – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Монахэн – Маззин, Пирсон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 61 (27+34) очко, Маккиннон Колорадо – 60 (24+36), Таварес Айлендерс – 57 (26+31), Стэмкос Тампа-Бэй – 56 (18+38), Жиру Филадельфия – 56 (14+42)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 51 (29+22), МАЛКИН Питтсбург – 49 (21+28), РАДУЛОВ Даллас – 47 (20+27), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 46 (21+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 43 (13+30), ПАНАРИНКоламбус – 39 (12+27), НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй – 37 (16+21), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 31 (13+18), ДАДОНОВ Флорида – 29 (10+19).