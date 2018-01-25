Обозреватель «Советского спорта» называет олимпийский состав сборной России для Игр в Южной Корее.

Олимпийский состав сборной России для участия в Играх в Пхенчхане (9-25 февраля, Южная Корея)

ВРАТАРИ (3)

Игорь Шестеркин (СКА)

Илья Сорокин (ЦСКА)

Василий Кошечкин (Магнитка)

ЗАЩИТНИКИ (8)

Артем Зуб (СКА)

Динар Хафизуллин (СКА)

Владислав Гавриков (СКА)

Вячеслав Войнов (СКА)

Андрей Зубарев (СКА)

Алексей Марченко (ЦСКА)

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Никита Нестеров (ЦСКА)

ФОРВАРДЫ (14)

Павел Дацюк (СКА)

Сергей Калинин (СКА)

Илья Каблуков (СКА)

Сергей Широков (СКА)

Илья Ковальчук (СКА)

Николай Прохоркин (СКА)

Вадим Шипачев (СКА)

Александр Барабанов (СКА)

Никита Гусев (СКА)

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Иван Телегин (ЦСКА)

Сергей Андронов (ЦСКА)

Сергей Мозякин (Магнитка)

Запасные на случай травм: защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс)

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