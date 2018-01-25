Вот какие мысли приходят в голову, когда я смотрю на этот состав.

ВРАТАРИ (3)

Игорь Шестеркин (СКА)

Илья Сорокин (ЦСКА)

Василий Кошечкин (Магнитка)

ЗАЩИТНИКИ (8)

Артем Зуб (СКА)

Динар Хафизуллин (СКА)

Владислав Гавриков (СКА)

Вячеслав Войнов (СКА)

Андрей Зубарев (СКА)

Алексей Марченко (ЦСКА)

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Никита Нестеров (ЦСКА)

ФОРВАРДЫ (14)

Павел Дацюк (СКА)

Сергей Калинин (СКА)

Илья Каблуков (СКА)

Сергей Широков (СКА)

Илья Ковальчук (СКА)

Николай Прохоркин (СКА)

Вадим Шипачев (СКА)

Александр Барабанов (СКА)

Никита Гусев (СКА)

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Иван Телегин (ЦСКА)

Сергей Андронов (ЦСКА)

Сергей Мозякин (Магнитка)

Запасные на случай травм:

защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс)

1. В сборную пригласили 15 игроков СКА, 8 – из ЦСКА, еще двух – из «Магнитки». Шокирует такое однообразие? Но мы сами выбрали вектор развития команды, как в Советском Союзе. Посмотрите, как было на Олимпиаде-1988 в Калгари, где обладателями золотых медалей стали 23 наших игрока. Они представляли ЦСКА (14), московское «Динамо» (4), по одному хоккеисту было из «Трактора», рижского «Динамо», «Автомобилиста», «Химика» и «Спартака». В нашем случае второй базовый клуб сборной – ЦСКА – дал побольше игроков под Олимпиаду, чем тогда «Динамо» из Москвы.

2. Да, наш хоккей живет по советской модели. А вы еще не поняли по Кубку Первого канала, когда из 27 приглашенных аж 25 представляли СКА и ЦСКА? На Калгари это похоже еще и тем, что в этой Олимпиаде тоже не примут участие хоккеисты НХЛ.

3. Двух игроков из «Магнитки» нельзя было не взять. Голкипер Василий Кошечкин великолепно выступил в декабре на Кубке Первого канала. Ветеран Сергей Мозякин заслужил свою первую в жизни Олимпиаду.

4. Трое запасных – защитники Егор Яковлев (СКА), Никита Трямкин (Автомобилист), форвард Владимир Ткачев («Ак Барс»). Они полетят со всей командой в Южную Корею и будут там на случай, если кто-то получит травму. Тогда можно сделать замену. То, что в основу не взяли Ткачева – это главное разочарование от этой сборной.

5. Каким может быть первое звено у этой сборной? Ковальчук – Дацюк – Калинин. Видимо, два ветерана СКА будут выступать в одной связке. Понятно, что во второй тройке сыграют Гусев с Шипачевым, а третьим с ними может быть Кирилл Капризов.

6. Также в сборной России есть пахари под меньшинство, нужные для сдерживающих звеньев. Узкая специализация у того же Зубарева, Телегина, Андронова, но мы знаем, что форварды ЦСКА могут и забить, когда получат шансы в атаке.

7. Козыри нашего состава – сыгранность, молодость. И то, что МОК не выкосил никого из ключевых игроков, хотя нужно подождать, что объявят 28 января. В целом с такой сборной надо брать медаль, а в идеале – золото. Россия сыграет в группе со Словакией (14/02), Словенией (16/02) и США (17/02). А дальше – плей-офф.