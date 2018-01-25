Двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР, бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов прокомментировал состав российской национальной команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Чем удивил выбор тренеров сборной?

– Меня трудно чем-то удивить. 23 из 25 игроков представляют СКА и ЦСКА. Вы не забыли, какой клуб у нас называют базовым для сборной? И я помню. Отсюда такой выбор.

– Многие эксперты полагали, что главный бомбардир отечественного хоккея Сергей Мозякин вряд ли попадет в олимпийский список. Но его взяли на Игры в Пхенчхан…

– Да как его не взять, коли на последнем чемпионате мира он был капитаном сборной.

– Всего три мачта. Получив травму в игре с хозяевами турнира, Мозякин покинул Кельн. А в этом сезоне вызывался на Кубок «Карьяла», но Кубок Первого канала пропустил…

– Ну и что? У Мозякина есть один весомый козырь – он забивает голы. Снайперы везде в дефиците, они востребованы.

– Однако Олег Знарок после победы на Кубке Первого канала заявил, что в его сборной и без Мозякина есть кому забивать…

– Могу сказать: лучше больше, да лучше. Такой снайпер как Мозякин не помешает. Особенно в бригадах большинства.

– А кого могли бы пригласить, но не позвали?

– Вы этим вопросом сыграли на опережение. Отвечаю: Шалунов и Шумаков в этом составе лишними не были бы. Случись что с лидерами, у Знарка была б готовая, сыгранная тройка Капризов – Шалунов – Шумаков.

– Комментируя результаты Кубка Первого канала, который можно рассматривать как репетицию олимпийского турнира, вы сказали, что в нашей сборной были туристы. Неужели они остались и поедут в Пхенчхан?

– Не хотел бы отвечать на этот вопрос. Опять-таки напомню, какой клуб у нас называют базовым для сборной. За формирование команды несет ответственность тренерский штаб. Тренерам виднее, кого приглашать и на кого рассчитывать. Потому что за результат спросят с них. А результата мы ждем одного – золотых олимпийских медалей.

– Меньше вопросов вызывают линии обороны и вратарей. И все-таки кто из голкиперов станет в Пхенчхане основным?

– Здесь не должно быть вопросов и сомнений. Конечно, Кошечкин. Он блестяще сыграл на Кубке Первого канала. Держал команду в игре с канадцами. Отстоял ворота. Он должен быть первым номером.

– Но Кошечкин в «Магнитке» играет с перепадами. Его по ходу матчей частенько отправляют на скамейку запасных…

– Всех меняют-отправляют. Тех же Сорокина и Шестеркина. За Кошечкиным опыт и стабильный класс.

– Вы полетите в Пхенчхан поддержать российских олимпийцев и в первую очередь хоккеистов?

– Увы, нет. Меня приглашали, но по семейным обстоятельствам пришлось отказаться.