Старожили-рекордсмены

Для Дацюка и Ковальчука Олимпийские Игры в Пхенчхане станут пятыми. У Владислава Третьяка их было четыре, три из которых победные. Кови и Волшебник дебютировали в Солт-Лейк-Сити-2002 и завоевали бронзу. Других олимпийских наград у них нет.

С олимпийским опытом еще защитник Войнов. В Сочи он облажался в роковом для нас четвертьфинале с финнами (1:3).

Мозякин

Слабо верилось, что Знарок пригласит Мозякина. На Кубке «Карьяла» он раздавал, но не забивал. А Кубок Первого канала пропустил из-за травмы колена. Вернулся на лед только в конце декабря и неоднократно заявлял: «Пока не готов». Однако прирожденный дар забивать перевесил. Капитан сборной на последнем чемпионате мира едет на первую для себя Олимпиаду.

В каком звене его видят тренеры? Думаю, 13-м нападающим, для бригад большинства. Конкурировать с Ковальчуком, Гусевым и Широковым (это левые крайние первых трех звеньев) Мозякину в его нынешнем состоянии не под силу.

Знарок не забыл его победный гол американцам в полуфинале ЧМ-2015. До этого звездно-полосатые нас откровенно возили, и только вратарь Бобровский держал сборную России в игре.

Прохоркин

В прошлом олимпийском сезоне Николай наколотил 20 шайб в регулярном чемпионате. Выломал двери в сборную, отличился в Сочи на Кубке Первого канала-2013. Однако его не взяли даже в Минск на чемпионат мира. Более того, Знарок рассматривал его как крайнего форварда, а не центрального нападающего.

Сейчас ситуация перевернулась на 180 градусов. В этом сезоне Прохоркин преобразился. Недавно забил четыре шайбы «Адмиралу» и весьма неожиданно попал в олимпийский список. Хотя не принимал участия в Евротуре.

Помнится, молодой Владимир Крутов тоже завоевал олимпийскую путевку, сделав покер. Только забивал он не аутсайдеру, а в огненном дерби московскому «Динамо» (армейцы одержали трудную победу – 7:4). И в Лейк-Плэсиде-1980 стал одним из лучших в звездной команде, оконфузившейся в мате с американскими студентами (3:4).

Скорее всего, Прохоркин сыграет в центре со своим одноклубником Широковым и московским армейцем Григоренко.

Барабанов, Зуб, Каблуков

Сильно удивило приглашение на Олимпиаду молодого Барабанова. Если прошлый сезон можно считать для него прорывом, то в этом он ушел в тень. Синдром второкурсника. Но своя рубашка ближе к телу. Возможно, счастье Барабанова зиждется на несчастье Плотникова. В сдерживающей и принимающей на себя первый удар тройке с Андроновым и Телегиным Александр заменит героя Минска-2014. Знарок не забыл, кто выдал чудо-пас Андронову в стартовом матче ЧМ-2017 с будущими чемпионами мира шведами. Именно Барабанов.

Приблизительно те же слова можно сказать о защитнике Зубе. В прошлом сезоне он играл ярче, чем ныне.

Впрочем, куда сильнее удивило появление в списке Каблукова, мощного центрфорварда. На Кубке Первого канала-2017 он звезд с неба не хватал. Кое-кто из экспертов даже назвал его туристом. Однако Знарок меньше всего обращает внимание на такие ярлыки.

Возможно, Каблукова он пригласил на подстраховку. Или хочет создать звено тяжеловесов Андронов – Каблуков – Телегин, переведя капитана ЦСКА из центра на правый край?

– Хотел Ткачева, а взял Каблукова, – пошутил один уважаемый специалист, увидев в составе сборной игрока четвертого звена СКА, а лидера и главного бомбардира «Ак Барса» – в листе ожидания.